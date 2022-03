Magna gibt Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 und Ausblick bekannt

French German

Highlights im vierten Quartal 2021



Der Umsatz fiel um 14 % auf 9,1 Milliarden USD, während die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen um 17 % zurückging

Verwässerter Gewinn je Aktie und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von 1,54 USD bzw. 1,30 USD, im Vergleich zu 2,45 USD bzw. 2,83 USD im Vorjahr

Rückzahlung von 378 Millionen USD an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden

Anhebung der vierteljährlichen Bardividende um 5 % auf 0,45 USD je Aktie

Highlights im Gesamtjahr 2021

Der Umsatz stieg um 11 % auf 36,2 Milliarden USD, während die weltweite Fahrzeugproduktion um 4 % zunahm

Verwässerter Gewinn je Aktie und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von 5,00 USD bzw. 5,13 USD, im Vergleich zu 2,52 USD bzw. 3,95 USD im Vorjahr

Rückzahlung von über 1 Milliarde USD an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden



AURORA, Ontario, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute die Geschäftsergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal und das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr veröffentlicht.

THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 2020 2021 2020 Reported Sales $ 9,110 $ 10,568 $ 36,242 $ 32,647 Income from operations before income taxes $ 576 $ 973 $ 1,948 $ 1,006 Net income attributable to Magna International Inc. $ 464 $ 738 $ 1,514 $ 757 Diluted earnings per share $ 1.54 $ 2.45 $ 5.00 $ 2.52 Non-GAAP Financial Measures(1) Adjusted EBIT $ 508 $ 1,095 $ 2,064 $ 1,676 Adjusted diluted earnings per share $ 1.30 $ 2.83 $ 5.13 $ 3.95

Alle Ergebnisse sind in Millionen USD angegeben, mit Ausnahme der Zahlen je Aktie. Diese sind in USD angegeben.

(1) Das bereinigte EBIT und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen, die keine standardisierte Bedeutung nach US-GAAP haben und daher möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen vergleichbar sind. Eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen befindet sich auf der Rückseite dieser Pressemitteilung.

ZUM 31. DEZEMBER 2021 ENDENDES QUARTAL

Der Umsatz und das bereinigte EBIT übertrafen im vierten Quartal 2021 unsere Erwartungen, da die Fahrzeugproduktion besser war als prognostiziert. Des Weiteren profitierten wir von den geringer als erwartet ausgefallenen Netto-Gewährleistungs- und Engineering-Kosten.

Wir verzeichneten für das vierte Quartal 2021 einen Umsatz von 9,1 Milliarden USD, was einem Rückgang von 14 % gegenüber dem vierten Quartal 2020 entspricht. Im Gegensatz dazu sank die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen im vierten Quartal um 17 %, mit Rückgängen von 20 % in Nordamerika, 28 % in Europa und 10 % in China. Die geringere Produktion von leichten Nutzfahrzeugen war auf die Engpässe bei Halbleiterchips zurückzuführen, mit der die Branche im gesamten Jahr 2021 konfrontiert war.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2021 auf 508 Millionen USD, im Vergleich zu 1,1 Milliarden USD im vierten Quartal 2020. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf geringere Margen aus verringerten Umsätzen, Ineffizienzen bei Arbeitskräften und anderen betrieblichen Ressourcen in unseren Anlagen infolge unvorhersehbarer Produktionspläne der Kunden aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, höhere Produktionskosten, einschließlich Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten, sowie geringere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil zurückzuführen. Diese Faktoren wurden durch niedrigere Kosten für Gewinnbeteiligungen und Bonuszahlungen sowie geringere Netto-Gewährleistungskosten teilweise ausgeglichen.

Das operative Ergebnis vor Ertragsteuern betrug 576 Millionen USD für das vierte Quartal 2021, im Vergleich zu 973 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Im operativen Ergebnis vor Ertragsteuern im vierten Quartal des Jahres 2021 waren sonstige Erträge netto von 90 Millionen USD enthalten. Diese setzten sich zusammen aus Einnahmen aus der Aufhebungszahlung für die Beendigung der Fusionsvereinbarung und Nettogewinne aus der Neubewertung bestimmter Public- und Private Equity-Investitionen, die durch Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten teilweise ausgeglichen wurden. Im Vergleich dazu beliefen sich die sonstigen Ausgaben netto im vierten Quartal 2020 auf 100 Millionen USD. Diese bestanden aus Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten und einem Verlust aus dem Verkauf einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung, welche teilweise durch Nettogewinne aus der Neubewertung bestimmter Private-Equity-Investitionen ausgeglichen wurden. Unter Ausschluss der sonstigen (Erträge) Ausgaben netto aus beiden Zeiträumen sank das operative Ergebnis vor Ertragssteuern im vierten Quartal 2021 um 587 Millionen USD gegenüber dem vierten Quartal 2020.

Der der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn betrug 464 Millionen USD für das vierte Quartal 2021, im Vergleich zu 738 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Im der Magna International Inc. zurechenbaren Nettogewinn für das vierte Quartal 2021 waren sonstige Erträge netto von 60 Millionen USD nach Steuern sowie Anpassungen der Wertberichtigungen für latente Steuern von 13 Millionen USD enthalten (siehe Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung), im Vergleich zu sonstigen Ausgaben netto von 113 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Unter Ausschluss der sonstigen (Erträge) Ausgaben und der Anpassungen der Wertberichtigungen für latente Steuern in beiden Zeiträumen ging der der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 460 Millionen USD zurück.

Der verwässerte Gewinn je Aktie sank im vierten Quartal 2021 auf 1,54 USD, im Vergleich zu 2,45 USD im Vergleichszeitraum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie fiel auf 1,30 USD, im Vergleich zu 2,83 USD im vierten Quartal 2020.

Im vierten Quartal 2021 wurden 1,4 Milliarden USD an Barmitteln aus dem operativen Geschäft nach Veränderungen der betrieblichen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten generiert. Die Investitionstätigkeiten im vierten Quartal 2021 beinhalteten 549 Millionen USD an Zugängen des Anlagevermögens, 105 Millionen USD an Anlagen, sonstigen und immateriellen Vermögenswerten, 94 Millionen USD für Akquisitionen und Unternehmenszusammenschlüsse sowie 45 Millionen USD an Public- und Private Equity-Investitionen.

ZUM 31. DEZEMBER 2021 ENDENDES GESCHÄFTSJAHR

Wir erzielten für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von 36,2 Milliarden USD. Dies entspricht einem Anstieg von 11 % gegenüber dem zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr, während die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen um 4 % zunahm. Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen im Jahr 2021 wurde vor allem durch Engpässe bei Halbleiterchips beeinträchtigt, während das Jahr 2020 vor allem durch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen belastet wurde, die in der ersten Hälfte des Jahres zu einem vorübergehenden Stillstand der Produktion in praktisch allen Produktionsstätten von OEM und den Zulieferern führten. Im Jahr 2021 war ein Anstieg der Produktion von leichten Nutzfahrzeugen von 1 % in Nordamerika bzw. ein Rückgang von 3 % in Europa, unseren beiden größten Märkten, zu verzeichnen, sowie ein Zuwachs von 5 % in China.

Das bereinigte EBIT stieg im Jahr 2021 auf 2,1 Milliarden USD, im Vergleich zu 1,7 Milliarden USD im Jahr 2020. Der Anstieg war hauptsächlich auf Margen aus höheren Umsätzen, Kosteneinsparungen aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen, geringere Netto-Anwendungsentwicklungskosten in Bezug auf die bevorstehende Markteinführung von drei ADAS-Programmen und geringere Netto-Gewährleistungskosten zurückzuführen. Diese Faktoren wurden teilweise durch Ineffizienzen bei Arbeitskräften und anderen betrieblichen Ressourcen in unseren Anlagen infolge unvorhersehbarer Produktionspläne der Kunden aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, höhere Produktionskosten, einschließlich Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten, sowie höhere Markteinführungskosten ausgeglichen.

Das operative Ergebnis vor Ertragsteuern belief sich im Jahr 2021 auf 1,9 Milliarden USD und der der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn betrug 1,5 Milliarden USD, was einem Anstieg von 942 Millionen USD bzw. 757 Millionen USD im Vergleich zu 2020 entspricht.

Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg im Jahr 2021 auf 5,00 im Vergleich zu 2,52 USD im Jahr 2020. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie stieg im Jahr 2021 um 30 % auf 5,13 USD, im Vergleich zu 3,95 USD im Jahr 2020.

Im Jahr 2021 generierten wir einen Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 2,9 Milliarden USD, einschließlich Veränderungen des operativen Vermögens und der Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeiten im Jahr 2021 beinhalteten 1,4 Milliarden USD an Zugängen des Anlagevermögens, 403 Millionen USD an Anlagen, sonstigen und immateriellen Vermögenswerten, 530 Millionen USD für Akquisitionen und Unternehmenszusammenschlüsse sowie 68 Millionen USD an Public- und Private Equity-Investitionen.

RÜCKZAHLUNG VON KAPITAL AN AKTIONÄRE

In dem zum 31. Dezember 2021 endenden Quartal bzw. Geschäftsjahr tätigten wir Aktienrückkäufe von 3,1 Millionen Aktien für 251 Millionen USD bzw. 6,0 Millionen Aktien für 517 Millionen USD. Darüber hinaus zahlten wir für das zum 31. Dezember 2021 endende Quartal bzw. Geschäftsjahr Dividenden in Höhe von 127 Millionen bzw. 514 Millionen US-Dollar aus.

Unser Vorstand hat für das vierte Quartal eine Dividende von 0,45 USD je Stammaktie beschlossen. Dies entspricht einer Dividendenerhöhung um 5 %. Die Dividende wird am 11. März 2022 an die zum Geschäftsschluss am 25. Februar 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

AUSBLICK FÜR 2022 UND 2024

Unser Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wird jährlich bereitgestellt und vierteljährlich aktualisiert; unser Ausblick für 2024 wird nachstehend bereitgestellt, jedoch nicht vierteljährlich aktualisiert.

Annahmen zum Ausblick für 2022 und 2024

2022 2024 Light Vehicle Production (millions of units) North America 15.2 17.5 Europe 18.5 21.2 China 24.2 29.0 Average Foreign exchange rates: 1 Canadian dollar equals US$0.800 US$0.800 1 euro equals US$1.130 US$1.130

Ausblick für 2022 und 2024

2022 2024 Segment Sales Body Exteriors & Structures $16.2 - $16.8 billion $19.6 - $20.6 billion Power & Vision $11.9 - $12.3 billion $14.3 - $14.9 billion Seating Systems $5.4 - $5.7 billion $6.2 - $6.6 billion Complete Vehicles $5.8 - $6.1 billion $5.0 - $5.5 billion Total Sales $38.8 - $40.4 billion $44.6 - $47.1 billion Adjusted EBIT Margin(1) 6.0% - 6.4% 8.1% - 8.6% Equity Income (included in EBIT) $70 - $100 million $170 - $215 million Interest Expense, net Approximately $80 million Income Tax Rate(2) Approximately 21% Net Income attributable to Magna(3) $1.7 - $1.9 billion Capital Spending Approximately $1.8 billion Notes: (1) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales



(2) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation



(3) Net Income attributable to Magna represents Net Income excluding Other expense (income), net and Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances

Unser Ausblick soll über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements informieren und ist für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments von Magna als angemessen erachtet wurden, können sich der obige Ausblick für die Jahre 2022 und 2024 und die diesem zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren hier dargelegten Erwartungen abweichen. Die im nachstehenden Abschnitt „Zukunftsgerichtete Aussagen“ genannten Risiken stellen die Hauptfaktoren dar, die unserer Meinung nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen.

Haupttreiber unseres Geschäfts

Unsere operativen Ergebnisse sind in erster Linie vom Umfang der Pkw- und Kleinlastwagenproduktion unserer Kunden in Nordamerika, Europa und China abhängig. Obwohl wir Systeme und Komponenten an jeden großen Automobilhersteller [„OEM“] liefern, liefern wir jedoch weder Systeme und Komponenten für jedes Fahrzeug, noch ist der Wert unserer Inhalte von einem Fahrzeug zum nächsten konsistent. Infolgedessen sind der Kunden- und Programm-Mix im Verhältnis zu den Markttrends sowie der Wert unserer Inhalte für bestimmte Fahrzeugproduktionsprogramme ebenfalls wichtige Einflussfaktoren für unsere Ergebnisse.

Die Produktionsvolumina der OEMs orientieren sich in der Regel an den Verkaufszahlen der Fahrzeuge und werden daher von Änderungen dieser Zahlen beeinflusst. Abgesehen von den Verkaufszahlen der Fahrzeuge werden die Produktionsvolumina typischerweise von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter: allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen; Arbeitsunterbrechungen; Freihandelsvereinbarungen; Zölle; relative Fremdwährungskurse; Rohstoffpreise; Lieferketten und Infrastruktur; Verfügbarkeit und relative Kosten für qualifizierte Arbeitskräfte; regulatorische Erwägungen, unter anderem in Bezug auf Umweltemissionen und Sicherheitsstandards; sowie andere Faktoren. Darüber hinaus kann COVID-19 das Fahrzeugproduktionsvolumen beeinträchtigen, unter anderem durch: Ausgangssperren, die die Produktion einschränken; erhöhte Fehlzeiten der Mitarbeiter und Unterbrechungen der Lieferketten, wie z. B. Lieferengpässe bei Halbleiterchips, die sich derzeit auf das weltweite Fahrzeugproduktionsvolumen auswirken.

Das Gesamtniveau der Fahrzeugverkäufe wird in erheblichem Maße von Änderungen des Verbrauchervertrauens beeinflusst, das wiederum von der Wahrnehmung der Verbraucher und allgemeinen Trends in Bezug auf den Arbeits-, Wohnungs- und Aktienmarkt sowie anderen makroökonomischen und politischen Faktoren beeinflusst werden kann. Weitere Faktoren, die sich typischerweise auf den Fahrzeugabsatz und damit auf das Produktionsvolumen auswirken, sind unter anderem: Zinssätze und/oder die Verfügbarkeit von Krediten; Kraftstoff- und Energiepreise; die relativen Fremdwährungskurse; behördliche Beschränkungen für die Nutzung von Fahrzeugen in bestimmten Megastädten; und andere Faktoren. Darüber hinaus kann auch COVID-19 die Fahrzeugverkäufe beeinträchtigen, unter anderem durch: Ausgangssperren, die den Betrieb von Autohäusern einschränken sowie durch eine Abnahme des Verbrauchervertrauens.

Segmentanalyse

[Alle Beträge in US-Dollar, alle Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben]

Body Exteriors & Structures For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Sales $ 3,620 $ 4,393 $ (773 ) - 18 % Adjusted EBIT $ 168 $ 543 $ (375 ) - 69 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 4.6 % 12.4 % - - 7.8 %

(i) Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz wird berechnet als bereinigtes EBIT geteilt durch den Umsatz.

Der Umsatz im Segment Außenausstattungen und Karosseriebau fiel um 18 % bzw. 773 Millionen USD auf 3,62 Milliarden USD für das vierte Quartal 2021, im Vergleich zu 4,39 Milliarden USD im Jahr 2020. Der Umsatzrückgang war in erster Linie auf die weltweit geringere Produktion leichter Nutzfahrzeuge zurückzuführen, einschließlich der negativen Auswirkungen von Produktionsunterbrechungen aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips. Darüber hinaus sank der Umsatz aufgrund des Verkaufs von drei Betrieben in Deutschland im dritten Quartal 2021, der Einstellung der Produktion bestimmter Programme und Nettopreiszugeständnissen gegenüber den Kunden. Diese Faktoren wurden teilweise durch die Markteinführung neuer Programme während des vierten Quartals 2020 oder danach, darunter der Jeep Wagoneer und Grand Wagoneer, der Ford Bronco Sport, der Ford Maverick und der Jeep Grand Cherokee L, ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2021 um 375 Millionen USD auf 168 Millionen USD, im Vergleich zu 543 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz fiel im vierten Quartal 2021 auf 4,6 %, im Vergleich zu 12,4 % im vierten Quartal 2020. Die Rückgänge waren hauptsächlich auf geringere Margen aus verringerten Umsätzen, geringere kommerzielle Vereinbarungen zu unserem Vorteil, Ineffizienzen bei Arbeitskräften und anderen betrieblichen Ressourcen in unseren Anlagen infolge unvorhersehbarer Produktionspläne der Kunden aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, höhere Produktionskosten, einschließlich Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten, einen Anstieg der Netto-Gewährleistungskosten und höhere Markteinführungskosten zurückzuführen.

Power & Vision For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Sales $ 2,804 $ 3,179 $ (375 ) - 12 % Adjusted EBIT $ 171 $ 359 $ (188 ) - 52 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.1 % 11.3 % - 5.2 %

Der Umsatz im Segment Antriebs- und Sichtsysteme fiel um 12 % bzw. 375 Millionen USD auf 2,80 Milliarden USD für das vierte Quartal 2021, im Vergleich zu 3,18 Milliarden USD im Jahr 2020. Der Umsatzrückgang war in erster Linie auf die weltweit geringere Produktion leichter Nutzfahrzeuge zurückzuführen, einschließlich der negativen Auswirkungen von Produktionsunterbrechungen aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, sowie Nettopreiszugeständnisse gegenüber den Kunden. Diese Faktoren wurden teilweise durch Umsätze aus Unternehmenszusammenschlüssen im Jahr 2021 und die Markteinführung neuer Programme während des vierten Quartals 2020 oder danach, darunter die Pickups der Ford F-Serie, der Dongfeng T5 EVO, der Ford Bronco und der Jeep Wagoneer und Grand Wagoneer, ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2021 um 188 Millionen USD auf 171 Millionen USD, im Vergleich zu 359 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz fiel im vierten Quartal 2021 auf 6,1 %, im Vergleich zu 11,3 % im vierten Quartal 2020. Die Rückgänge waren hauptsächlich auf geringere Margen aus verringerten Umsätzen, Ineffizienzen bei Arbeitskräften und anderen betrieblichen Ressourcen in unseren Anlagen infolge unvorhersehbarer Produktionspläne der Kunden aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, höhere Produktionskosten, einschließlich Rohstoff-, Fracht- und Energiekosten, Unternehmenszusammenschlüsse im Jahr 2021 und geringere Aktienerträge zurückzuführen. Diese Faktoren wurden teilweise durch einen Rückgang der Netto-Gewährleistungskosten und geringere Netto-Anwendungsentwicklungskosten in Bezug auf die bevorstehende Markteinführung von drei ADAS-Programmen ausgeglichen.

Seating Systems For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Sales $ 1,299 $ 1,390 $ (91 ) - 7 % Adjusted EBIT $ 49 $ 85 $ (36 ) - 42 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.8 % 6.1 % - 2.3 %

Der Umsatz im Segment Sitzsysteme fiel um 7 % bzw. 91 Millionen USD auf 1,30 Milliarden USD für das vierte Quartal 2021, im Vergleich zu 1,39 Milliarden USD im Jahr 2020. Der Umsatzrückgang war in erster Linie auf die weltweit geringere Produktion leichter Nutzfahrzeuge zurückzuführen, einschließlich der negativen Auswirkungen von Produktionsunterbrechungen aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, sowie Nettopreiszugeständnisse gegenüber den Kunden. Diese Faktoren wurden teilweise durch Umsätze aus der Übernahme von Hongli im Jahr 2021 und die Markteinführung neuer Programme während des vierten Quartals 2020 oder danach, darunter der Jeep Grand Cherokee L, der Skoda Enyaq und Enyaq Coupe und der Geely Xingyue L, ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2021 um 36 Millionen USD auf 49 Millionen USD, im Vergleich zu 85 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz fiel im vierten Quartal 2021 auf 3,8 %, im Vergleich zu 6,1 % im vierten Quartal 2020. Die Rückgänge waren hauptsächlich auf geringere Margen aus verringerten Umsätzen, Ineffizienzen bei Arbeitskräften und anderen betrieblichen Ressourcen in unseren Anlagen infolge unvorhersehbarer Produktionspläne der Kunden aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips sowie höhere Produktionskosten, einschließlich Energiekosten, zurückzuführen. Diese Faktoren wurden teilweise durch die Übernahme von Hongli im Jahr 2021 sowie geringere Umstrukturierungskosten ausgeglichen.

Complete Vehicles For the three months ended December 31, 2021 2020 Change Complete Vehicle Assembly Volumes (thousands of units) 32.7 34.5 - 5 % Sales $ 1,511 $ 1,759 $ (248 ) - 14 % Adjusted EBIT $ 98 $ 110 $ (12 ) - 11 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.5 % 6.3 % + 0.2 %

Der Umsatz im Segment Gesamtfahrzeuge fiel im vierten Quartal 2021 um 14 % bzw. 248 Millionen USD auf 1,51 Milliarden USD, im Vergleich zu 1,76 Milliarden USD im vierten Quartal 2020, und das Montagevolumen sank um 5 % bzw. 1.800 Einheiten. Dieser Umsatzrückgang war in erster Linie auf ein geringeres Montagevolumen, insbesondere beim Jaguar I-Pace, die negativen Auswirkungen von Produktionsunterbrechungen aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips, sowie einen Rückgang des ausgewiesenen Umsatzes in US-Dollar um 61 Mio. USD als Folge der Abschwächung des Euro gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen.

Das bereinigte EBIT sank im vierten Quartal 2021 um 12 Millionen USD auf 98 Millionen USD, in erster Linie aufgrund geringerer Erträge infolge gesunkener Engineering- und Montageumsätze, Ineffizienzen bei Arbeitskräften aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips und höherer Produktionskosten, einschließlich Energiekosten. Diese wurden teilweise durch höhere staatliche Forschungs- und Entwicklungsanreize ausgeglichen.

Das bereinigte EBIT in Prozent vom Umsatz verbesserte sich auf 6,5 % im vierten Quartal 2021, im Vergleich zu 6,3 % im vierten Quartal 2020, hauptsächlich aufgrund höherer staatlicher Forschungs- und Entwicklungsanreize und eines günstigen Programm-Mix. Dies wurde teilweise ausgeglichen durch geringere Erträge infolge gesunkener Engineering- und Montageumsätze, Ineffizienzen bei Arbeitskräften aufgrund von Engpässen bei Halbleiterchips und höhere Produktionskosten, einschließlich Energiekosten.

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME [Unaudited] [U.S. dollars in millions, except per share figures] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Sales $ 9,110 $ 10,568 $ 36,242 $ 32,647 Costs and expenses Cost of goods sold 7,822 8,753 31,097 28,207 Depreciation and amortization 389 362 1,512 1,366 Selling, general and administrative 414 448 1,717 1,587 Interest expense, net 22 22 78 86 Equity income (23 ) (90 ) (148 ) (189 ) Other (income) expense, net [i] (90 ) 100 38 584 Income from operations before income taxes 576 973 1,948 1,006 Income taxes 98 223 395 329 Net income 478 750 1,553 677 (Income) loss attributable to non-controlling interests (14 ) (12 ) (39 ) 80 Net income attributable to Magna International Inc. $ 464 $ 738 $ 1,514 $ 757 Earnings per Common Share: Basic $ 1.55 $ 2.46 $ 5.04 $ 2.52 Diluted $ 1.54 $ 2.45 $ 5.00 $ 2.52 Cash dividends paid per Common Share $ 0.43 $ 0.40 $ 1.72 $ 1.60 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 299.7 299.6 300.6 299.7 Diluted 301.5 300.9 302.8 300.4

[i] Siehe die Informationen unter „Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto“ in dieser Pressemitteilung.

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED BALANCE SHEETS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] As at As at December 31, December 31, 2021 2020 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 2,948 $ 3,268 Accounts receivable 6,307 6,394 Inventories 3,969 3,444 Prepaid expenses and other 278 260 13,502 13,366 Investments 1,593 947 Fixed assets, net 8,293 8,475 Operating lease right-of-use assets 1,700 1,906 Intangible assets, net 493 481 Goodwill 2,122 2,095 Deferred tax assets 421 372 Other assets 962 963 $ 29,086 $ 28,605 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 6,465 $ 6,266 Other accrued liabilities 2,156 2,254 Accrued salaries and wages 851 815 Income taxes payable 200 38 Long-term debt due within one year 455 129 Current portion of operating lease liabilities 274 241 10,401 9,743 Long-term debt 3,538 3,973 Operating lease liabilities 1,406 1,656 Long-term employee benefit liabilities 700 729 Other long-term liabilities 376 332 Deferred tax liabilities 440 452 16,861 16,885 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 297,871,776; December 31, 2020 – 300,527,416] 3,403 3,271 Contributed surplus 102 128 Retained earnings 9,231 8,704 Accumulated other comprehensive loss (900 ) (733 ) 11,836 11,370 Non-controlling interests 389 350 12,225 11,720 $ 29,086 $ 28,605





MAGNA INTERNATIONAL INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS [Unaudited] [U.S. dollars in millions] Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 478 $ 750 $ 1,553 $ 677 Items not involving current cash flows 371 548 1,576 1,976 849 1,298 3,129 2,653 Changes in operating assets and liabilities 502 961 (189 ) 625 Cash provided from operating activities 1,351 2,259 2,940 3,278 INVESTING ACTIVITIES Fixed asset additions (549 ) (560 ) (1,372 ) (1,145 ) Increase in equity method investments (63 ) — (517 ) — Increase in investments, other assets and intangible assets (105 ) (98 ) (403 ) (331 ) Increase in public and private equity investments (45 ) (18 ) (68 ) (132 ) Proceeds from dispositions 32 69 81 117 Business combinations (31 ) 98 (13 ) 91 Funding provided on sale of business — — (41 ) — Settlement of long-term receivable from non-consolidated JV — — 50 — Cash used for investing activities (761 ) (509 ) (2,283 ) (1,400 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt 21 (2 ) 55 854 Decrease in short-term borrowings — (13 ) (101 ) (31 ) Repayments of debt (16 ) (12 ) (121 ) (140 ) Issue of Common Shares on exercise of stock options 10 64 146 81 Tax withholdings on vesting of equity awards (1 ) (3 ) (13 ) (13 ) Repurchase of Common Shares (251 ) — (517 ) (203 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests 8 18 8 18 Dividends paid to non-controlling interests (39 ) (12 ) (49 ) (18 ) Dividends paid (127 ) (115 ) (514 ) (467 ) Cash (used for) provided from financing activities (395 ) (75 ) (1,106 ) 81 Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash equivalents 5 81 23 23 Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash equivalents during the period 200 1,756 (426 ) 1,982 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, beginning of period 2,748 1,618 3,374 1,392 Cash, cash equivalents and restricted cash equivalents, end of period $ 2,948 $ 3,374 $ 2,948 $ 3,374



MAGNA INTERNATIONAL INC.

SUPPLEMENTAL DATA

[Unaudited]

[All amounts in U.S. dollars and all tabular amounts in millions unless otherwise noted]

OTHER (INCOME) EXPENSE, NET Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Restructuring and impairments [a] $ 18 $ 101 $ 101 $ 269 Net (gains) losses on investments [b] (8 ) (11 ) 2 (32 ) Merger agreement termination fee [c] (100 ) — (100 ) — Gain on business combinations [d] — — (40 ) — Loss on sale of business [e] — — 75 — Impairment of equity-accounted investments [f] — 10 — 347 $ (90 ) $ 100 $ 38 $ 584





[a] Umstrukturierung und Wertminderung Im zum 31. Dezember 2021 endenden Quartal verzeichnete das Unternehmen Umstrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 14 Mio. US-Dollar [14 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Sitzsysteme und 4 Mio. US-Dollar [3 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Antriebs- und Sichtsysteme. Im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen Umstrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 16 Mio. US-Dollar [14 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Außenausstattungen und Karosseriebau, 18 Mio. US-Dollar [17 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Sitzsysteme und 67 Mio. US-Dollar [52 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Antriebs- und Sichtsysteme. Im zum 31. Dezember 2020 endenden Quartal verzeichnete das Unternehmen Umstrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 86 Mio. US-Dollar [86 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Außenausstattungen und Karosseriebau und 15 Mio. US-Dollar [15 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Sitzsysteme. Im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen Umstrukturierungs- und Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 123 Mio. US-Dollar [118 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Außenausstattungen und Karosseriebau, 115 Mio. US-Dollar [90 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Antriebs- und Sichtsysteme und 31 Mio. US-Dollar [29 Mio. US-Dollar nach Steuern] für das Segment Sitzsysteme. [b] Netto-(Gewinne)/Verluste aus Beteiligungen Im vierten Quartal 2021 verzeichnete das Unternehmen nicht realisierte Nettoverluste in Höhe von 6 Mio. US-Dollar [8 Mio. US-Dollar nach Steuern] aus der Neubewertung bestimmter Public- und Private-Equity-Beteiligungen. In dem zum 31. Dezember 2021 endenden Quartal bzw. Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen außerdem nicht realisierte Gewinne in Höhe von 14 Mio. US-Dollar bzw. 4 Mio. US-Dollar [10 Mio. US-Dollar bzw. 3 Mio. US-Dollar nach Steuern] im Zusammenhang mit der Neubewertung bestimmter Optionsscheine von Aktiengesellschaften. In dem zum 31. Dezember 2020 endenden Quartal bzw. Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen realisierte und nicht realisierte Gewinne in Höhe von 11 Mio. US-Dollar [7 Mio. US-Dollar nach Steuern] bzw. 32 Mio. US-Dollar [27 Mio. US-Dollar nach Steuern] aus der Neubewertung seiner Private-Equity-Beteiligungen. [c] Gebühr für die Beendigung der Fusionsvereinbarung Im vierten Quartal 2021 hat Veoneer Inc. („Veoneer“) seine Fusionsvereinbarung mit Magna gekündigt. Im Zusammenhang mit der Beendigung der Fusionsvereinbarung leistete Veoneer eine Aufhebungszahlung an das Unternehmen, die sich nach Abzug der damit verbundenen Transaktionskosten des Unternehmens auf 100 Mio. US-Dollar [75 Mio. US-Dollar nach Steuern] belief. [d] Gewinn aus Unternehmenszusammenschlüssen Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen eine 65%ige Kapitalbeteiligung und eine finanzielle Mehrheitsbeteiligung an der Chongqing Hongli Zhixin Scientific Technology Development Group LLC. Die Akquisition umfasste eine zusätzliche 15%ige Beteiligung an zwei Unternehmen, die zuvor vom Unternehmen nach der Equity-Methode bilanziert wurden. Bei der Änderung der Rechnungslegungsgrundlage verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 22 Mio. US-Dollar [22 Mio. US-Dollar nach Steuern]. Das Unternehmen verbuchte außerdem einen Gewinn von 18 Mio. US-Dollar [18 Mio. US-Dollar nach Steuern] in Verbindung mit der Veräußerung von im Wesentlichen allen Vermögenswerten des europäischen Joint Ventures des Unternehmens, der GETRAG FORD Transmissions GmbH. [e] Verlust aus Geschäftsveräußerung Im Laufe des Jahres 2021 verkaufte das Unternehmen drei Geschäftsbereiche des Segments „Außenausstattungen und Karosseriebau“ in Deutschland. Im Rahmen der Vereinbarung stellte das Unternehmen dem Käufer Mittel in Höhe von 41 Mio. US-Dollar zur Verfügung, was zu einem Veräußerungsverlust von 75 Mio. US-Dollar [75 Mio. US-Dollar nach Steuern] führte. [f] Wertminderung von nach der Equity-Methode bilanzierten Anlagen Für das zum 31. Dezember 2020 endende Quartal bzw. Geschäftsjahr verbuchte das Unternehmen Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 10 Mio. US-Dollar [10 Mio. US-Dollar nach Steuern] im Zusammenhang mit Dongfeng GETRAG Transmission Co., Ltd. Für die zum 31. Dezember 2020 endenden zwölf Monate verzeichnete das Unternehmen außerdem Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 347 Mio. US-Dollar [219 Mio. US-Dollar nach Steuern] im Zusammenhang mit GETRAG (Jiangxi) Transmission Co., Ltd. Beide nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen wurden dem Segment Antriebs- und Sichtsysteme zugeordnet.

INFORMATIONEN NACH SEGMENTEN

Magna ist ein weltweit tätiger Automobilzulieferer, der über umfassendes Know-how in den Bereichen Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung sowie über Produktkompetenz in den Bereichen Karosserie, Fahrwerk, Exterieur, Sitze, Antrieb, aktive Fahrerassistenz, Elektronik, Spiegel und Beleuchtung, Mechatronik und Dachsysteme verfügt. Magna verfügt außerdem über Elektronik- und Software-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche.

Das Unternehmen ist in vier Geschäftssegmente unterteilt: Außenausstattungen und Karosseriebau, Antriebs- und Sichtsysteme, Sitzsysteme und Gesamtfahrzeuge. Diese Segmente wurden auf Basis von technologischen Möglichkeiten, Produktähnlichkeiten sowie Markt- und Betriebsfaktoren festgelegt und stellen auch die Berichtssegmente des Unternehmens dar.

Der Hauptentscheidungsträger des Unternehmens verwendet das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern [„Bereinigtes EBIT“] als Maß für den Segmentgewinn oder -verlust, da das Management der Ansicht ist, dass das bereinigte EBIT der geeignetste Maßstab für die operative Rentabilität oder den Verlust der berichtspflichtigen Segmente ist. Das bereinigte EBIT errechnet sich aus dem Nettogewinn zuzüglich Ertragsteuern, Zinsaufwendungen und der sonstigen Ausgaben (Erträge), netto.

Die folgenden Tabellen zeigen Segmentinformationen für die berichtspflichtigen Segmente des Unternehmens: Siehe Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen für eine Überleitung des bereinigten EBIT zum konsolidierten Nettogewinn des Unternehmens“.

Three months ended December 31, 2021 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and loss asset sales sales EBIT [ii] amortization (income) additions Body Exteriors & Structures $ 3,620 $ 3,558 $ 168 $ 189 $ 5 $ 311 Power & Vision 2,804 2,757 171 145 (18 ) 181 Seating Systems 1,299 1,294 49 23 (2 ) 34 Complete Vehicles 1,511 1,500 98 27 (7 ) 20 Corporate & Other [i] (124 ) 1 22 5 (1 ) 3 Total Reportable Segments $ 9,110 $ 9,110 $ 508 $ 389 $ (23 ) $ 549 Three months ended December 31, 2020 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 4,393 $ 4,314 $ 543 $ 190 $ (1 ) $ 296 Power & Vision 3,179 3,126 359 124 (80 ) 198 Seating Systems 1,390 1,383 85 20 (5 ) 38 Complete Vehicles 1,759 1,743 110 23 (3 ) 15 Corporate & Other [i] (153 ) 2 (2 ) 5 (1 ) 13 Total Reportable Segments $ 10,568 $ 10,568 $ 1,095 $ 362 $ (90 ) $ 560 Year ended December 31, 2021 Depreciation Equity Fixed Total External Adjusted and loss asset sales sales EBIT [ii] amortization (income) additions Body Exteriors & Structures $ 14,477 $ 14,196 $ 820 $ 743 $ 13 $ 711 Power & Vision 11,342 11,129 738 554 (134 ) 522 Seating Systems 4,891 4,851 152 92 (9 ) 73 Complete Vehicles 6,106 6,057 287 103 (10 ) 54 Corporate & Other [i] (574 ) 9 67 20 (8 ) 12 Total Reportable Segments $ 36,242 $ 36,242 $ 2,064 $ 1,512 $ (148 ) $ 1,372 Year ended December 31, 2020 Depreciation Fixed Total External Adjusted and Equity asset sales sales EBIT [ii] amortization income additions Body Exteriors & Structures $ 13,550 $ 13,292 $ 817 $ 727 $ — $ 581 Power & Vision 9,722 9,553 495 464 (179 ) 440 Seating Systems 4,455 4,433 107 73 (6 ) 70 Complete Vehicles 5,415 5,363 274 84 (3 ) 34 Corporate & Other [i] (495 ) 6 (17 ) 18 (1 ) 20 Total Reportable Segments $ 32,647 $ 32,647 $ 1,676 $ 1,366 $ (189 ) $ 1,145 [i] Included in Corporate and Other Adjusted EBIT are intercompany fees charged to the automotive segments. [ii] For a definition and reconciliation of Adjusted EBIT, refer to our Non-GAAP financial measures reconciliation included in the “Supplemental Data” section of this Press Release.

MAGNA INTERNATIONAL INC.

ERGÄNZENDE ANGABEN

[ungeprüft]

[Alle Beträge in US-Dollar, alle Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben]

NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN

Zusätzlich zu den nach US-GAAP dargestellten Geschäftsergebnissen enthält diese Pressemitteilung Verweise auf nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen, die nachstehend abgestimmt werden. Wir glauben, dass die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen, die in dieser Pressemitteilung verwendet werden, sowohl für das Management als auch für Anleger bei der Analyse der Finanzlage und Betriebsergebnisse des Unternehmens hilfreich sind und die Vergleichbarkeit der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zwischen den Geschäftsperioden verbessern. Insbesondere ist das Management der Ansicht, dass das bereinigte EBIT und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie nützliche Kennzahlen für die Beurteilung der finanziellen Leistung des Unternehmens darstellen, da bestimmte Posten, die nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen, ausgeschlossen werden. Die Darstellung der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die entsprechenden Geschäftsergebnisse des Unternehmens, die nach US-GAAP erstellt wurden, betrachtet werden.

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Nettogewinns auf das bereinigte EBIT:

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Net income $ 478 $ 750 $ 1,553 $ 677 Add: Interest expense, net 22 22 78 86 Other (income) expense, net (90 ) 100 38 584 Income taxes 98 223 395 329 Adjusted EBIT $ 508 $ 1,095 $ 2,064 $ 1,676 The following table reconciles Net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: Three months ended Year ended December 31, December 31, 2021 2020 2021 2020 Net income attributable to Magna International Inc. $ 464 $ 738 $ 1,514 $ 757 Add: Other (income) expense, net (90 ) 100 38 584 Tax effect on Other (income) expense, net 30 13 14 (80 ) Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances [i] (13 ) — (13 ) — Loss attributable to non-controlling interests related to Other (income) expense, net — — — (75 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 391 $ 851 $ 1,553 $ 1,186 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 301.5 300.9 302.8 300.4 Adjusted diluted earnings per share $ 1.30 $ 2.83 $ 5.13 $ 3.95

[i] In the fourth quarter of 2021 the Company recorded adjustments to the valuation allowance against its deferred tax assets in certain European and North America countries. The net effect of these adjustments was a reduction in income tax expense of $13 million [‘‘Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances’’].

Bestimmte der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen werden nicht auf GAAP basierend bereitgestellt. Wir erstellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteter Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die nach US-GAAP berechnet und dargestellt werden. Dies wäre potenziell irreführend und nicht zweckmäßig, da es schwierig ist, Umstände zu projizieren, die in welcher Zeitperiode auch immer den laufenden Betrieb nicht widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Elemente kann jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung sowie die Erörterung und Analyse unseres Managements und die Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse in den Zwischenabschlüssen sind im Bereich Investor Relations auf www.magna.com/company/investors einsehbar und wurden über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) elektronisch eingereicht, das unter www.sedar.com verfügbar ist, sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR) der United States Securities and Exchange Commission, das über www.sec.gov zugänglich ist.

Wir werden am Freitag, dem 11. Februar 2022, um 8:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für interessierte Analysten und Aktionäre abhalten, um unsere Ergebnisse für das vierte Quartal und das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird von Swamy Kotagiri, Chief Executive Officer, geleitet. Anrufer aus Nordamerika wählen bitte die folgende Rufnummer: [1-800-909-4145]. Internationale Anrufer wählen bitte die folgende Rufnummer: [1-416-981-9023]. Bitte rufen Sie mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an. Zudem werden wir einen Webcast der Telefonkonferenz auf www.magna.com zur Verfügung stellen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz sowie die Zusammenfassung unserer Finanzlage werden am Freitag vor der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.

ÜBER UNS (1)

Magna ist einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von über 158.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst 343 Fertigungsbetriebe und 91 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 28 Ländern. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt.

(1) Die Zahlen für Produktionsbetriebe, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter schließen gewisse nach der Equity-Methode erfasste Beteiligungen mit ein.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ bzw. „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung liefern und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, strategische Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere Aussagen beinhalten, die keine historischen Fakten darstellen. Wir verwenden Wörter wie „unter Umständen“, „würde“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „erwarten“, „vorhersehen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „abzielen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „veranschlagen“, „schätzen“, „anvisieren“ und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Die folgende Tabelle enthält die wesentlichen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument sowie die wesentlichen potenziellen Risiken, die nach unserer derzeitigen Einschätzung dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten auch alle Risikofaktoren berücksichtigen, die unterhalb der Tabelle aufgeführt sind:

Wesentliche zukunftsgerichtete Aussage Wesentliche potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage Produktion von leichten Nutzfahrzeugen Verkaufszahlen für leichte Nutzfahrzeuge

Lieferantenausfälle, u. a. infolge der derzeitigen Engpässe bei Halbleiterchips

Entscheidungen über Produktionszuordnung der OEMs Gesamtumsatz

Segmentumsatz Wirtschaftliche Auswirkungen von COVID-19 auf das Verbrauchervertrauen

Lieferantenausfälle, auch aufgrund der Lieferengpässe bei Halbleiterchips, die derzeit in der Branche zu verzeichnen sind, und der COVID-19-bedingten Lockdowns großer Hafenzentren in China

Anstieg der Inflation

Globale Energieknappheit

Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Veränderungen der „Take Rates“ bei den von uns verkauften Produkten Bereinigte EBIT Marge

Auf Magna entfallender Nettogewinn Gleiche Risiken wie bei Gesamtumsatz und Umsatz nach Segmenten

Operative Underperformance

Höhere Kosten zur Minderung des Risikos von Lieferantenausfällen, einschließlich: Materialpreiserhöhungen, teurere Ersatzlieferungen, Frachtkostenaufschläge zur Beschleunigung von Lieferungen, Produktionsineffizienzen aufgrund von unerwarteten Stopps/Wiederanläufen von Produktionslinien, die aufgrund unerwarteter Produktionspläne der Kunden nötig sind, sonstige verlorene Kosten, sowie Preiserhöhungen von Unterlieferanten, die unter Produktionsineffizienzen leiden

Preiszugeständnisse

Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Höhere Lohnkosten

Steuerrisiken Beteiligungserträge Gleiche Risiken wie bei der bereinigten EBIT-Marge und dem auf Magna entfallenden Nettogewinn

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit über Joint Ventures

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für solche zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt neben den in der obigen Tabelle genannten Faktoren einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können, unter anderem:

Risiken in Bezug auf die Automobilindustrie



Konjunkturschwankungen

regional zurückgehende Produktionsvolumina, auch infolge der COVID-19-Pandemie, und die Engpässe bei Halbleitern;

intensiver Wettbewerb

mögliche Einschränkungen des freien Handels

Zollkonflikte Kunden- und lieferantenbezogene Risiken



Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Aufkommen potenziell disruptiver Elektrofahrzeug-OEMs, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit begrenzten Umsätzen/Betriebsgeschichte neuer OEM-Teilnehmer

OEM-Konsolidierung und -Kooperation

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Veränderungen der „Take Rates“ bei den von uns verkauften Produkten

Schwankungen der Quartalsumsätze

möglicher Verlust von Kundenbestellungen

Verschlechterung der finanziellen Lage unserer Lieferantenbasis, auch infolge der COVID-19-Pandemie Operative Fertigungsrisiken



Risiken bei der Einführung von Produkten und neuen Werken

operative Underperformance

Umstrukturierungskosten

Abschreibungen

Arbeitsunterbrechungen

Stilllegungen aufgrund von COVID-19

Lieferantenausfälle, auch im Hinblick auf Halbleiterchips

Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel

Gewinnung/Verbleib von qualifizierten Arbeitern

Nachfolge auf Führungsebene IT-/Cybersicherheitsrisiken Verletzung der IT-/Cybersicherheit

Verletzung der Produkt-Cybersicherheit Preisrisiken



Preisrisiken, die nach der Angebotsabgabe entstehen

Preiszugeständnisse

Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Preisminderung für Stahlschrott/Aluminium Gewährleistungs-/Rückrufrisiken



Kosten für die Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte, einschließlich aufgrund eines Rückrufs

Gewährleistungs- oder Rückrufkosten, die eine Gewährleistungsrückstellung oder eine Versicherungsdeckung überschreiten

Produkthaftungsansprüche Übernahmerisiken



Wettbewerb um strategische Akquisitionsziele

inhärente Fusions- und Übernahmerisiken

Integrationsrisiken bei Übernahmen Sonstige Geschäftsrisiken



Risiken in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit durch Joint Ventures

unsere Fähigkeit, kontinuierlich innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu vermarkten

unser sich veränderndes Geschäftsrisikoprofil in der Folge zunehmender Investitionen in Elektrifizierung und autonomes Fahren, einschließlich: höhere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Engineering-Kosten, und Herausforderungen bei der Angebotserstellung von Produkten, bei denen wir keine ausreichende Erfahrung in der Angebotserstellung haben

Risiken in Verbindung mit der Ausübung von Geschäftstätigkeit in fremden Märkten

Schwankungen der Fremdwährungskurse

Steuerrisiken

geringere finanzielle Flexibilität infolge von wirtschaftlichen Erschütterungen

Veränderungen bei den uns erteilten Kreditratings Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken kartellrechtliche Risiken

rechtliche Forderungen bzw. Regulierungsmaßnahmen uns gegenüber

Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich jener, die sich auf Fahrzeugemissionen beziehen oder infolge der COVID-19-Pandemie erlassen wurden.

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollten die Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter die oben erwähnten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die

in der Erörterung und Analyse unseres Managements unter der Überschrift „Branchentrends und Risiken“

sowie in unserem Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapierkommissionen Kanadas eingereicht wurde, in unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und in nachfolgenden Einreichungen beschrieben sind.

Die Leser sollten auch die Erörterung unserer Aktivitäten zur Risikominderung in Bezug auf bestimmte Risikofaktoren berücksichtigen, die ebenfalls in unserem Jahresinformationsblatt enthalten ist.