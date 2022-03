TELUS lance un nouveau point d’accès Wi-Fi 6 et un nouveau service Wi-Fi Plus pour offrir des vitesses supérieures et la couverture résidentielle la plus fiable dans l’Ouest canadien

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients de TELUS PureFibre ont maintenant accès à deux solutions Wi-Fi de calibre mondial qui utilisent le plus grand et le seul réseau au Canada à être constitué entièrement de fibre optique jusqu’aux domiciles. La première est notre point d’accès Wi-Fi 6 primé, équipé de notre technologie tribande, qui permet aux clients de TELUS de profiter des vitesses de connexion Wi-Fi les plus rapides dans l’Ouest canadien. Des tests indépendants ont confirmé que cette technologie procure la connexion Wi-Fi 6 la plus rapide en Colombie-Britannique et en Alberta1. La deuxième solution, Wi-Fi Plus, est le premier service Wi-Fi tout-en-un personnalisé au Canada. Les clients peuvent l’ajouter à leur connexion Wi-Fi 6 pour s’assurer d’avoir la couverture la plus fiable possible dans toute la maison2, en plus de profiter d’une installation professionnelle, de la sécurité du réseau et du soutien d’experts dédiés. Ceux qui utilisent les deux solutions bénéficient des vitesses de connexion Wi-Fi résidentielle les plus rapides1 grâce au point d’accès Wi-Fi 6 et d’une couverture dans toute la maison grâce à Wi-Fi Plus – une expérience de connexion Wi-Fi résidentielle inégalée exclusivement offerte par TELUS.



« Notre point d’accès Wi-Fi 6 évolué et notre nouveau service Wi-Fi Plus changent la manière dont nos clients se connectent, dit Zainul Mawji, vice-présidente à la direction et présidente, Solutions résidentielles et Excellence client. Nous connaissons tous la frustration que peut engendrer, pour nous-même et notre famille, une mauvaise connexion dans un recoin de la maison. Non seulement nous éliminons cet irritant en offrant une couverture dans toute la maison, mais nous procurons une meilleure réactivité aux amateurs de jeux vidéo, une autonomie prolongée pour les appareils connectés, une meilleure sécurité du réseau et une ligne de soutien dédiée – une première dans l’industrie. Grâce à notre Wi-Fi évolué, nos clients jouissent de la tranquillité d’esprit de ne jamais avoir à se soucier de la fiabilité, de la portée, de la sécurité et de la vitesse de leur connexion Wi-Fi résidentielle, et ce, peu importe l’appareil qu’ils utilisent. »

Les clients abonnés au service Wi-Fi Plus peuvent avoir la certitude que leur réseau fonctionne de manière optimale dans tous les recoins de leur domicile et la confiance de pouvoir accéder facilement à du soutien en tout temps. Lorsque les clients s’abonnent au service Wi-Fi Plus, nos techniciens procèdent à une installation personnalisée dans le cadre de laquelle ils déterminent le nombre approprié de points d’accès et le meilleur emplacement pour ceux-ci afin de fournir une connexion Wi-Fi fiable dans toute la maison. Nos clients ont aussi accès à des experts dédiés faciles à joindre en tout temps. De plus, le service Wi-Fi Plus assure la sécurité du réseau. Ainsi, chaque appareil connecté dans la maison est protégé du contenu malveillant et des pirates informatiques.

Procurant à nos clients l’expérience Wi-Fi1 la plus rapide sur le marché, notre point d’accès Wi-Fi 6 de prochaine génération a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans tous les décors. Il a d’ailleurs reçu un prix de design de RedDot pour son apparence épurée3. Cette connexion ultrarapide est propulsée par notre réseau PureFibreMC, qui nous permet d’augmenter aisément la largeur de bande et la capacité afin d’offrir les vitesses Internet4 et Wi-Fi les plus rapides aux clients de TELUS PureFibre. La technologie Wi-Fi 6 réduit le décalage lors des vidéoconférences en télétravail, fournit une meilleure réactivité aux passionnés de jeu vidéo, prolonge l’autonomie des appareils connectés, améliore la sécurité du réseau sans fil et accélère les vitesses de connexion pour tous les occupants de la maison – même si plusieurs appareils sont utilisés en même temps.

En 2021, TELUS a été nommée fournisseur de l’accès Internet le plus rapide du Canada par PCMag de New York pour la deuxième année consécutive5. De plus, la technologie TELUS PureFibre a été reconnue pour avoir les vitesses de téléchargement de jeux les plus rapides au Canada par Steam6. La vitesse, la puissance et la fiabilité supérieures du réseau mobile de TELUS ont aussi été soulignées par deux experts de l’industrie : OoklaMD7 de Seattle l’a nommée fournisseur de services mobiles le plus rapide au Canada pour la neuvième année consécutive et Opensignal de Londres lui a accordé le titre de réseau mobile le plus rapide au Canada dans son rapport sur l’utilisation des réseaux mobiles au Canada de 20218.

Le point d’accès Wi-Fi 6 et le service Wi-Fi Plus sont offerts à tous les clients nouveaux et actuels de TELUS PureFibre en Colombie-Britannique et en Alberta. Pour en savoir plus, visitez telus /com/fr/internet/wifi .

