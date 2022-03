La Banque Laurentienne du Canada publie son premier rapport ESG

English French

MONTRÉAL, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne », la « Banque ») publie aujourd’hui son tout premier rapport sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ce rapport fait suite à la publication annuelle depuis 2007 des rapports de responsabilité sociale et est destiné à l’ensemble des parties prenantes de la Banque, incluant les clients, les investisseurs, les employés et les collectivités qu’elle sert.



Les avancées de la Banque Laurentienne en ce qui a trait aux critères ESG présentées dans ce rapport sont cohérentes avec sa nouvelle raison d’être qui consiste à changer l’expérience bancaire pour le mieux et à son engagement à toujours faire le meilleur choix, deux éléments intégrés au nouveau plan stratégique triennal de la Banque lancé lors de sa journée des investisseurs le 10 décembre 2021 Le rapport démontre également les progrès continus de la Banque en matière de transparence et de publication d'informations concernant les facteurs ESG. Celui-ci peut être consulté dans la page Rapports ESG du site banquelaurentienne.ca.

Faits saillants récents en matière d'ESG à la Banque Laurentienne

Nouvelles initiatives et politiques en matière d’équité, de diversité et d’inclusion



La Banque a lancé de nouvelles politiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) à l’intention de ses employés et de son conseil d'administration. Elle a également inscrit des objectifs EDI mesurables aux tableaux de bord de ses dirigeants afin de générer des résultats et de favoriser la responsabilisation.

L'année dernière, la Banque a également lancé trois nouveaux groupes de ressources à l’intention des employés (GRE) dans le cadre de son initiative appelée « Conversations courageuses ». Les groupes ont comme objectif de créer un espace sûr permettant aux membres de l’équipe issus de différents milieux de partager leur histoire et d’apprendre les uns des autres. Les GRE comprennent le réseau des employés issus de la communauté noire ; FIERTÉ, un groupe de ressources pour les employés de la communauté LGBTQ2S+ ainsi que Forte au féminin, un groupe de ressources pour les femmes.

Nouvelle structure de gouvernance ESG



La Banque a révisé le mandat du conseil d’administration et de ses différents comités afin de tenir compte des facteurs ESG. De plus, une nouvelle structure de gouvernance interne et de gestion du programme a été mise en place. Celle-ci est dirigée par la présidente et chef de la direction, Rania Llewellyn, qui agit à titre de championne ESG de la Banque afin de traiter les questions ESG et climatiques dans toute l'organisation.

Calcul des émissions de gaz à effet de serre



En 2020, la Banque Laurentienne a débuté le calcul de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2, en se concentrant sur ses bureaux corporatifs. Ces calculs ont été élargis à l’ensemble de son empreinte physique en tirant pleinement profit de l’approche et des outils recommandés par le Protocole des gaz à effet de serre.

La Banque a également rejoint récemment le Partenariat pour la comptabilité financière du carbone (PCAF). Cette initiative permet une collaboration entre différentes institutions financières évoluant dans le monde entier afin de développer des méthodes standardisées pour mesurer et divulguer les émissions carbone provenant de leurs activités de financement et d'investissement.

Publication d’un rapport GIFCC



En 2019, la Banque s'est engagée à adopter les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Elle divulgue pour la première fois cette année ses réalisations par rapport à ces recommandations. Le rapport de la GIFCC présente les progrès de la Banque à l’égard des critères suivants : gouvernance climatique, stratégie, gestion des risques ainsi que mesures et cibles.

Élargissement de l’offre de produits ESG



Afin de répondre à la demande grandissante des clients pour des investissements respectueux de l’environnement, la Banque a introduit en 2021 deux nouveaux Fonds mondiaux d’obligations durables Mackenzie distribués par BLC Services financiers inc. Elle a également lancé un certificat de placement garanti (CPG) lié aux actions ESG nommé CPGAction Canadien Durable.

Citation

« À la Banque Laurentienne, nous nous engageons à faire le meilleur choix, que ce soit au chapitre des entreprises dans lesquelles nous investissons, des personnes que nous embauchons ou des fournisseurs avec lesquels nous faisons affaire. En tant que championne ESG de la Banque, je me tiens directement responsable de veiller à ce que nous intégrions les meilleures pratiques ESG dans toutes nos actions et que les politiques et les initiatives ESG de la Banque décrites dans ce rapport aient un impact positif pour nos clients, investisseurs, employés et dans les collectivités que nous servons. »

– Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction, Banque Laurentienne du Canada

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 900 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 46,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

