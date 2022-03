English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

2.3.2022 klo 20.15





Aspo peruu taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022





Aspo Oyj peruu vuodelle 2022 antamansa taloudellisen ohjeistuksen. Venäjän sotatoimien ja niistä seuranneiden pakotteiden aiheuttaman epävarmuuden vuoksi yhtiö arvioi, että perusteltujen arvioiden tekeminen ja niiden perusteella taloudellisen ohjeistuksen antaminen ei ole toistaiseksi mahdollista.



Aspon aiempi, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 16.2.2022 annettu ohjeistus vuodelle 2022 oli:

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto pysyy vuoden 2021 tasolla (42,4 Me).



Aspo julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa keskiviikkona 4.5.2022.



ASPO Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Lisätietoja:



Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.