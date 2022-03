Metro Chaîne D’Approvisionnement fait don de 50 000 $ à la Croix-Rouge pour soutenir les efforts d'aide humanitaire en Ukraine

English French

TORONTO, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours humanitaire en Ukraine.



« Le conflit armé en Ukraine a laissé des millions de personnes dans un besoin immédiat d'articles essentiels et de soins d'urgence. Afin de soutenir les efforts de secours en cours, Metro Chaîne D’Approvisionnement a réalisé un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge pour la crise humanitaire en Ukraine. Nos pensées vont au peuple ukrainien », a déclaré Martin Graham, président de groupe de Metro Chaîne D’Approvisionnement.

Les Canadiens qui souhaitent aider sont invités à faire un don à la Croix-Rouge canadienne pour la crise humanitaire en Ukraine sur le site www.redcross.ca.

Ceux qui souhaitent faire un don aux États-Unis sont invités à contribuer directement à la Croix-Rouge américaine sur le site www.redcross.org.

À propos de Metro Chaîne D’Approvisionnement

Metro Chaîne D’Approvisionnement est un partenaire stratégique de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 80 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, Metro Chaîne D’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d'approvisionnement au Canada. Depuis plus de 40 ans, l'envergure, les vastes capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne D’Approvisionnement lui ont permis de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

Pour plus d'informations, contactez :

Alison Wood, responsable du marketing et de la communication

awood@metroscg.com

Tél : +1 437 332-4361