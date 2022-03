Beyond Limits, Altec 인수 발표

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay

미국 캘리포니아주 글렌데일, March 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 고급 기술을 요구하는 각종 분야를 대상으로 산업과 기업 등급 AI 소프트웨어를 공급하는 Beyond Limits 는 문서 관리 및 워크플로우 통하 솔루션 공급사인 Altec Products, Inc. (이하 Altec)를 인수한다고 밝혔다. 이번 Altec 인수를 통해 Beyond Limits는 신규 시장 내 상품 판매와 디지털 전환을 가속화함으로써 기업 실적을 향상시키고 인간의 의사 결정 수준을 높이는 세계적 솔루션을 개발한다는 목표를 진전시킬 수 있게 될 전망이다.



Beyond Limits CEO인 AJ Abdallat은 “Beyond Limits는 인공지능이 사람의 재능과 능력을 증강시킬 힘을 가지고 있다고 믿는다”면서 “우리 회사의 Cognitive AI 솔루션은 에너지, 제조, 헬스케어 분야 전반에 걸쳐 사용되며 각종 난제를 해결하고 사용자가 신속하고 효율적으로 결정을 내림으로써 리스크를 관리하고 수익성을 높일 수 있도록 한다. 디지털 운영을 간소화하는 Altec의 기술과 접근 방식은 AI에 대한 우리의 접근 방식과 자연스럽게 어울리며 양사가 시장에 새로운 가치를 제공할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

Altec은 디지털 방식으로 통합된 강력한 문서 관리 및 워크플로우 솔루션을 제공한다. 플래그십 제품인 DocLink는 기업들이 데이터, 문서, 프로세스를 관리하고 디지털 전환 과정에서 이를 뒷받침할 수 있도록 지원한다. DocLink는 긴밀한 ERP 통합을 통해 승인 주기를 가속화하고 데드라인을 놓칠 확률을 제거하며 인적 오류를 줄임으로써 실질적인 혜택을 제공한다.

Beyond Limits는 Altec 인수를 통해 전 세계 주요 산업별로 디지털 전환 및 AI 준비 태세에 초점을 맞춘 전략적 파트너십과 기업 통합을 가속화할 전망이다. Altec의 강력한 업계 입지와 독창적인 제품 오퍼링, 충성 고객층은 새로운 제품 및 시장 기회와 더불어 성장을 가속화할 혁신적 자본을 제공한다.

Altec의 사장 겸 최고운영책임자인 Don Howren은 “장기적 가치를 고객에게 제공한다는 공통의 목표를 공유하는 Beyond Limits와 다음 단계 성장을 함께 하게 되어 기쁘다”면서 “Beyond Limits와의 파트너십을 통해 우리는 사업에 활력을 불어넣고 다양한 기회를 모색할 수 있을 것이다. 우리 경영진 포함 임직원이 다음 단계 성장에 도달할 수 있기를 기대한다. 이를 위해 우리는 세계적 수준의 제품 개발과 독보적 수준의 고객 서비스 및 지원 제공에 매진할 것”이라고 말했다.

이번 인수로 Beyond Limits의 완전 자회사가 되는 Altec은 코어 문서 관리 및 워크플로우 솔루션을 계속적으로 시장에 직접 공급할 것이다. TechStrat이 Altec의 재무 자문사를 맡았으며 이번 인수 거래의 재무적 세부 사항은 공개되지 않았다.

Beyond Limits는 에너지 및 유틸리티, 헬스케어 등 고도의 전문성이 요구되는 분야를 대상으로 운영 최적화, 효율성 향상, 생산성 증진을 지원하는 엔터프라이즈급 AI 기술 기업이다.

Beyond Limits의 각종 소프트웨어 제품은 전통적인 인공지능을 넘어 수상 경력에 빛나는 Cognitive AI 기술을 통해 구동되며 데이터 중심 기법에 인간 지식을 결합해 소프트웨어가 주도하는 다양한 결정에 신뢰성을 부여하고 운영 리스크를 관리하며 수익성을 증진하는 하이브리드 AI 접근 방식을 활용한다.

2014년 창립한 Beyond Limits는 미국항공우주국(NASA)의 우주탐사사업 목적으로 운영되는 캘리포니아 공과대학(Caltech)의 Jet Propulsion Laboratory에서 개발된 첨단기술 관련 중요한 투자 포트폴리오를 활용하고 있다. 자사는 Frost & Sullivan의 2021 Best Practices Award에서 올해의 기업으로 선정되었으며 CB Insights가 발표한 2020 List of Top 100 Most Innovative Artificial Intelligence Startups에 포함되었다.

자세한 정보는 www.beyond.ai 에서 확인할 수 있다.

Altec의 문서 관리 및 프로세스 자동화 솔루션인 DocLink는 지급 계정과 관련된 업무 등을 다른 엔터프라이즈 부서로 자동화함으로써 기업들이 인력, 프로세스, 데이터를 연결할 수 있도록 지원한다. DocLink는 기업들이 운영을 디지털 방식으로 전환하고 생산성을 향상시키며 궁극적으로는 시간과 비용을 절감할 수 있도록 한다. 전 세계 많은 기업들이 온프레미스, 클라우드, 혹은 하이브리드 환경에서 DocLink를 사용하고 있다. Altec은 Microsoft, Sage, Acumatica, AmTech, Key2Act, Epicor, SAP B1 등 ERP 공급사와 강력하고 협업적인 파트너십을 구축하고 있다.

자세한 정보는 www.altec-inc.com 에서 확인할 수 있다.

