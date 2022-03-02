Beyond Limits宣布收购Altec

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加利福尼亚州格兰代尔, March 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向最严苛行业的工业和企业级人工智能软件公司 Beyond Limits 今天宣布收购 Altec Products, Inc. （简称“Altec”），后者是一家领先的集成文件管理和工作流解决方案提供商。Altec的加入将帮助Beyond Limits加速产品增长和推动新市场的数字化转型，进一步推进Beyond Limits为企业创造改善绩效和提升人类决策的世界级解决方案的使命。



Beyond Limits首席执行官AJ Abdallat表示：“在Beyond Limits，我们相信人工智能能够增强人们的才智和能力。我们的认知人工智能解决方案广泛应用于能源、制造业和医疗保健领域，以应对最严峻的挑战，并帮助人们做出更快、更高效的决策来管理风险和提升盈利能力。Altec的精简数字运营技术和方法与我们的人工智能方法非常契合，我们非常高兴能为市场带来新的价值。”

Altec提供强大的数字集成文档管理和工作流解决方案。该公司的旗舰产品DocLink帮助企业管理数据、文档和流程，协助他们完成数字化转型之旅。凭借紧密的ERP集成，DocLink可以通过加快审批周期、防止逾期和减少人为错误带来显著的优势。其结果是改善了数据和文件的访问、可见性和控制，同时改善了员工、客户和供应商的工作流程。

Beyond Limits对Altec的收购进一步加强了公司专注于全球关键行业数字化转型和人工智能就绪领域的战略合作伙伴关系和整合。Altec强大的行业地位、独特的产品服务和忠实的客户群为其进一步加速增长提供了新的产品、市场机会以及转型资本。

Altec总裁兼首席运营官Don Howren表示：“我们对与Beyond Limits共同实现下一阶段的增长感到兴奋，特别是我们共同关注为客户提供长期价值。我们与Beyond Limits的合作将帮助我们进一步为业务注入活力并加速机会，我期待着与我们的管理团队和敬业的员工一起努力，实现公司更高水平的增长。在此背景下，我们仍将专注于开发世界级产品，提供无与伦比的客户服务和支持。”

作为收购的一部分，Altec将继续直接向市场提供其核心的文档管理和工作流解决方案。Altec还将作为Beyond Limits的全资子公司运营。TechStrat担任Altec的财务顾问。此交易的详细财务信息未予披露。

关于Beyond Limits

Beyond Limits是一家企业级人工智能公司，为能源、公用事业和医疗保健等要求苛刻的行业优化运营、提升效率并提高生产率。

除了传统人工智能外，我们的软件产品还采用Beyond Limits屡获殊荣的认知人工智能技术，采用混合人工智能方法，将以数据为中心的技术与嵌入式人类知识相结合，以确认对软件驱动决策的信任，管理运营风险，并提升盈利能力。

Beyond Limits成立于2014年，利用了加州理工学院喷气推进实验室为NASA太空任务开发的大量先进技术投资组合。公司最近被Frost & Sullivan授予2021年最佳公司实践奖，并被CB Insights评为2020年100家最具创新力的人工智能初创公司。

如需获取更多信息，请访问 www.beyond.ai 。

关于Altec

Altec的文档管理和流程自动化解决方案DocLink通过将应付账款和其他方面的任务与其他企业部门实现自动化，从而帮助企业将人员、流程和数据联系在一起。DocLink让企业的运营实现数字化转型，提高生产率，最终节省大量时间和金钱。全球数千家企业在云端或混合环境中使用DocLink。Altec与Microsoft、Sage、Acumatica、AmTech、Key2Act、Epicor和SAP B1等ERP提供商建立了强大的合作伙伴关系。

如需了解更多信息，请访问 www.altec-inc.com 。

Beyond Limits联系人

Scott Belvins

beyondlimitsPR@teamlewis.com

（415）283-5492