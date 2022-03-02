Beyond Limits 宣佈收購 Altec

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加州格倫代爾, March 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond Limits 是一家工業和企業級人工智能軟件公司，專為要求苛刻的行業成立，公司今天宣佈收購整合文件管理和工作流程解決方案的領先供應商 Altec Products, Inc. (Altec)。將 Altec 加入 Beyond Limits 可加速產品增長並推動新市場的數碼轉型，促進公司為改善表現和增強人類決策的企業建立世界一流解決方案的使命。



Beyond Limits 行政總裁 AJ Abdallat 表示：「在 Beyond Limits，我們相信人工智能的力量可以擴大人員的才能和能力。我們的認知人工智能解決方案用於能源、製造和醫護行業，旨在應對最嚴峻的挑戰，並幫助個人更快作出更高效的決策，以管理風險和提高盈利能力。Altec 簡化數碼營運的技術和方法與我們應對人工智能的方法不謀而合，因此我們很高興能攜手為市場帶來新的價值。」

Altec 提供強大、數碼整合的文件管理和工作流程解決方案。公司的旗艦產品 DocLink 可幫助公司管理數據、文件和流程，協助其數碼轉型之旅。憑藉緊密的 ERP 整合，DocLink 可透過加快審批週期、消除錯過截止期限和減少人為錯誤，心帶來明顯的益處。產品成果可改善存取、能見度和對數據和文件的控制，並優化員工、客戶和供應商的流程。

Beyond Limits 收購 Altec 可進一步加強公司的策略合作夥伴關係和整合，專於全球關鍵行業的數碼化轉型和人工智能準備工作。Altec 強大的行業地位、獨特的產品供應和忠實的客戶群將可提供新的產品和市場機會，以及變革性資本以助加速增長。

Altec 總裁兼營運總裁 Don Howren 表示：「我們對下階段的增長感到非常興奮，尤其是我們分享致力為客戶提供長期價值的目標。我們與 Beyond Limits 的合作將有助我們進一步推動業務和加快抓緊商機，而我非常期待與我們的管理團隊和專業員工合作，合力達到公司增長的下一個水平。因此，我們會繼續專注於開發世界一流的產品，並提供無與倫比的客戶服務和支援。」

作為收購的一部分，Altec 將繼續直接向市場提供其核心文件管理和工作流程解決方案。Altec 也將作為 Beyond Limits 全資子公司營運。TechStrat 擔任 Altec 的財務顧問。交易的財務詳情並沒有透露。

關於 Beyond Limits

Beyond Limits 是一家企業規模的人工智能公司，為要求嚴格的行業（包括能源、公用事業和醫護）優化營運、提高效率並提高生產力。

除了傳統的人工智能，我們的軟件產品亦由 Beyond Limits 屢獲殊榮的認知人工智能技術提供支援，採用混合人工智能技術，將數據為本的技術與嵌入式人類知識結合為一，致力確認軟件驅動決策的信任、管理營運風險和提高盈利能力。

Beyond Limits 於 2014 年成立，利用加州理工學院噴氣推進實驗室為 NASA 太空任務開發的大量先進技術進行投資。公司最近獲 Frost & Sullivan 評為 2021 年最佳實踐獎的年度公司，並獲 CB Insight 評為 2020 年 100 大最佳人工智能初創公司。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.beyond.ai 。

關於 Altec

Altec 的文件管理和流程自動化解決方案 DocLink 透過自動處理其他企業部門的應付賬款和其他任務，協助公司將人員、流程和數據保持連繫。Doclink 讓公司能夠進行數碼轉型營運、提高生產力，並最終為公司節省大量時間和金錢。全球共有數千家公司使用 DocLink 實地、雲端或混合環境服務。Altec 與 ERP 供應商建立強大的合作夥伴關係，包括 Microsoft、Sage、Acumatica、AmTech、Key2Act、Epicor 和 SAP B1。

如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.altec-inc.com 。

Beyond Limits 聯絡人

Scott Belvins

beyondlimitsPR@teamlewis.com

(415) 283-5492