Irving Woodlands, LLC. et Irving Forest Products, Inc. font un don de 50 000 $ US à la communauté du nord du Maine pour célébrer les 30 ans des courses de chiens de traîneau Can-Am

FORT KENT, Maine, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année encore, Irving Woodlands, LLC, sera le commanditaire en titre de la course internationale de chiens de traîneau de 250 miles Can-Am Crown qui aura lieu le 5 mars à Fort Kent, dans le Maine.



La société commandite la course de 250 miles et récompense les 12 premiers arrivants depuis 2005. 30 équipes de conducteurs d’attelage et de chiens en provenance de Fort Kent, Allagash, Portage et diverses autres villes du nord du Maine participeront aux courses de 30, 100 et 250 miles.

« Le comté d'Aroostook constitue le foyer d’un grand nombre de nos employés et de leurs familles. Nous faisons partie intégrante du nord du Maine depuis plus de 70 ans et nous nous réjouissons de la tenue de la Can-Am Crown et de l’esprit communautaire qui y règne chaque année », déclare Jim Irving, co-PDG d’Irving Woodlands LLC et d’Irving Forest Products, Inc.

En l’honneur de la 30e course annuelle de traîneaux à chiens Can-Am Crown, et pour tout ce que la communauté du nord du Maine a fait pour organiser l’activité pendant trois décennies, Irving Woodlands, LLC fait un don supplémentaire de 50 000 $ US à l’Aroostook County Action Program (25 000 $ US), à la banque alimentaire de Fish River Rural Health (10 000 $ US), et à la banque alimentaire d’Ashland (15 000 $ US) au nom des centaines de bénévoles qui participent à l'organisation de cet événement si populaire année après année.

« Il s’agit d’une excellente occasion de renouer avec nos voisins et d’aider les bénévoles de la communauté à rendre possible la tenue de cet événement de classe mondiale », déclare Doug Cyr, directeur des ressources humaines, Irving Woodlands, LLC. « Nous avons été ravis de travailler avec les gens formidables de ces trois organisations au printemps dernier et nous voulions reprendre contact avec eux pour voir comment soutenir leurs opérations et la collectivité qu'ils servent. »



À PROPOS D’ACAP

Aroostook County Action Program, Inc. (ACAP), est une organisation à but non lucratif 501c3 fondée en 1972. ACAP fournit des conseils à la collectivité pour répondre aux nouveaux besoins humains dans les domaines de la prévention et du mieux-être, des soins et de l’éducation de la petite enfance, de l’énergie et du logement et du développement de la main-d’œuvre.

À PROPOS DE FRRH

Fish River Rural Health (FRRH) offre un accès à des soins primaires et préventifs complets de la plus haute qualité à la population mal desservie et améliore l’état des soins de santé des résidents de la vallée du Haut-Saint-Jean.

À PROPOS D’AEFB

Depuis 1972, la banque alimentaire Ashland Emergency Food Bank (AEFB) fournit de la nourriture aux habitants d’Ashland, dans le Maine et aux collectivités rurales environnantes. Chaque mois, plus de 600 familles représentant environ 1 700 personnes sont soutenues par l’AEFB

