JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Fecha límite de negociación

DUBLÍN, Irlanda, March 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esta es una notificación de que las fechas límite de negociación de los siguientes Subfondos se cambiarán en la fecha efectiva 21 de marzo de 2022:



JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (los "Subfondos").

Además, en relación con los JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF, a partir de la fecha efectiva las órdenes se aceptarán cada Día de Negociación en lugar del Día Hábil inmediatamente anterior a cada Día de Negociación.

Para ver el documento completo, copie el siguiente enlace URL en la barra de direcciones en su navegador:

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm-etfs-dealing-deadline-changes-en.pdf

