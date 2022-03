Finnish English

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 3.3.2022 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Tulos vuodelta 2021 ennätysvahva, sijoitustoiminta jatkui aktiivisena

Tämä on tiivistelmä vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Loka–joulukuu 2021

Liikevoitto oli 1,9 (6,0) milj. euroa

Tilikauden tulos oli 3,3 (5,0) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,06 (0,09) euroa

Rakennuttajatoimisto HTJ -yrityskauppa toteutui lokakuussa

Indoor Group jakoi noin 15 milj. euroa osinkoa lokakuussa, Sievi Capitalin osuus osingosta noin 8,7 milj. euroa

Omistusosuutta KH-Koneet Groupissa kasvatettiin marraskuussa

Sievi Capitalin ja Boreon suunniteltu yhdistyminen peruuntui joulukuussa





Tammi–joulukuu 2021

Liikevoitto oli 20,2 (11,7) milj. euroa

Tilikauden tulos oli 18,4 (9,9) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,32 (0,17) euroa

Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,61 (1,33) euroa

Oman pääoman tuotto oli 21,6 (12,7) %

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 8,6 (-11,1) %

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei jaettaisi osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne viime vuonna toteutettujen sijoitusten hankintojen jälkeen sekä odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana. Hallituksen tavoitetilana on käyttää ehdotettua valtuutusta kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja Jussi Majamaa:

”Vuodesta 2021 ei tullut paluuta vanhaan normaaliin erittäin poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen, vaan me, kohdeyhtiömme ja koko yhteiskunta jouduimme jatkamaan toimimista poikkeuksellisessa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Sievi Capitalille vuosi 2021 muodostui kuitenkin taloudellisesti erinomaiseksi: tilikauden tulos 18,4 milj. euroa oli vuonna 2012 tapahtuneen jakautumisen jälkeisen itsenäisen historiamme korkeimmalla tasolla ja oman pääoman tuotto palasi yhden välivuoden jälkeen pitkän aikavälin vähimmäistavoitetasomme yläpuolelle ollen 21,6 %. Hyvän taloudellisen kehityksen takana oli suurimpien kohdeyhtiöidemme Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin menestys sekä Indoor Groupilta vuoden aikana saamamme merkittävät osinkotuotot.

Liiketoiminnassa vuosi 2021 ei ollut kohdeyhtiöillemme helppo. Kaikkien yhtiöiden liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta joko orgaanisesti tai yrityskauppojen ansiosta, mutta tuloskehitys oli vaihtelevampaa. Kansainvälisen logistiikan ongelmat, tuotteiden ja komponenttien saatavuushaasteet sekä hintojen nousu vaikeuttivat useimpien yhtiöidemme liiketoimintaa ja vaikuttivat yhtiöiden kannattavuuskehitykseen. Päättyneen vuoden suuri menestyjä oli KH-Koneet Group, jonka viime vuosien merkittävät panostukset Ruotsin markkinoille kantoivat hedelmää. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 40 % ja käyttökate 61 % erityisesti Ruotsin liiketoiminnan erittäin hyvän kehityksen myötä. Vaikka yhtiön kuluvan vuoden näkymissä on epävarmuutta koneiden saatavuushaasteiden vuoksi, uskomme yhtiöllä olevan edelleen paljon potentiaalia jatkaa liiketoiminnan kasvattamista tulevina vuosina. Osoituksena tästä nostimme tilaisuuden avauduttua omistustamme yhtiössä marraskuussa toteutuneessa kaupassa.

Teimme kuluneena vuonna KH-Koneet Groupiin ja Nordic Rescue Groupiin kohdistuneiden jatkosijoitusten ohella lokakuussa toteutuneen ensisijoituksen HTJ:hin. HTJ on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on vahva markkina-asema. Yhtiön kehitys on ollut vielä toistaiseksi lyhyenä sijoitusaikanamme positiivista ja yhteistyömme yhtiön johdon ja hallituksen kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Näemme yhtiöllä olevan hyvä mahdollisuus toiminnan kasvattamiseen sekä orgaanisesti että mahdollisin yritysostoin. Jälkimmäisten osalta olemme käynnistäneet yhdessä yhtiön kanssa aktiivisia toimenpiteitä ja tavoitteenamme on kuluvan vuoden aikana toteuttaa ensimmäinen jatkoyritysosto yhtiöön.

Merkittävä vaihe Sievi Capitalin vuodessa oli suunniteltu yhdistyminen Boreo Oyj:n kanssa. Aiesopimus yhdistymisestä allekirjoitettiin elokuussa ja yhdistymissopimus syyskuun lopussa. Yhdistymisestä oli määrä päättää yhtiökokouksissa joulukuussa, mutta ennakkoäänestyksen jälkeen oli selvää, että ehdotettu fuusio ei tule saamaan riittävää tukea Sievi Capitalin osakkeenomistajilta. Tämän vuoksi yhtiökokous peruutettiin ja yhtiöt sopivat yhdistymissopimuksen päättämisestä. Suunnitellun yhdistymisen valmistelu vaatii oman tiimimme huomattavan ajankäytön lisäksi laajaa joukkoa ulkopuolisia resursseja, minkä vuoksi siitä aiheutui merkittävästi kuluja Sievi Capitalille. Yhdistymisen peruunnuttua jatkamme yhtiön strategisten vaihtoehtojen arviointia. Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa omistaja-arvoa.

Yrityskauppamarkkinat ovat jatkaneet vahvassa vedossa. Tekemisemme fokus on viime aikoina ollut uusien ensisijoitusten hakemista enemmän muissa asioissa, kuten yhtiön strategiatyössä, kohdeyhtiöidemme kehittämisessä ja niiden yritysostomahdollisuuksien selvittämisessä. Jatkamme kuitenkin myös aktiivista sijoitustoimintaa voimassa olevan strategiamme mukaisesti tavoitteena tehdä yhdestä kahteen ensisijoitusta vuosittain.”

Tulevaisuuden näkymät

Voimassa olevan strategiansa mukaisesti Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan. Sievi Capital tekee kuluvan vuoden aikana strategiatyötä, jonka osana pohditaan myös nykyisestä strategiasta poikkeavia vaihtoehtoisia strategioita omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2022 tuloskehityksestä.

Tulosjulkistustilaisuus

Sievi Capital järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden 3.3.2022 klo 14.00. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sievicapital.videosync.fi/sievi-capital-q4.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Sievi Capitalin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä ja webcast-tallenne viimeistään seuraavana päivänä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jussi Majamaa

toimitusjohtaja

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

