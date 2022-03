Investors House Oyj Osavuosikatsaus Q4 2021

Julkaistavissa 3.3.2022 klo 8.30

INVESTORS HOUSE: ENNÄTYKSELLINEN OPERATIIVINEN TULOS Q4 JA 2021 – KOKO HENKILÖSTÖLLE KANNUSTINPALKKIO

YHTEENVETO Q4 2021 (VERTAILUKAUSI Q4 2020)

Neljännen kvartaalin operatiivinen tulos (Epra) oli yhtiön kaikkien aikojen paras ollen 1,03 M€ ja tuplaantui vertailukaudesta (0,51 M€).

Strateginen rakennemuutos kiinteistösijoitusyhtiöstä kohti palvelu- ja kehitysyhtiötä eteni. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihtoon raportoitavista tuotoista ylitti kolmatta kvartaalia peräkkäin kiinteistöjen vuokratuotot.

Pääomien allokointi pitkästä kiinteistöomistuksesta kohti palveluliiketoimintaa ja kehityshankkeita eteni sekä osakkuusyhtiö IVH Kampuksen myynnillä että investoinnilla Kukkulan kehityshankkeeseen.

Kiinteistömyyntien myötä yhtiön likviditeetti oli vuoden lopussa poikkeuksellisen vahva. Sitä on tarkoitus käyttää uuden liiketoiminnan hankkimiseen ja kehittämiseen. Varat, joita liiketoiminnassa ei tarvita, jaetaan osakkaille. Tämä toteutettiin katsauskauden jälkeen Q1 2022.

YHTEENVETO TILIKAUDELTA 2021 (VERTAILUKAUSI 2020)

Tilikauden aikana tapahtunut kehitys noudatti yhtiön syksyllä 2020 vahvistettua strategiaa. Strategian tarkoituksena on sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa kasvavat osakekohtaiset osingot.

Yhtiö on katsauskaudella toteuttanut strategiaansa mm:

keventämällä pitkää kiinteistöomistusta myymällä 15,5 M€ velattomalla kauppahinnalla asuntoportfolion sekä toimitilapuolella osakkuusyhtiö IVH Kampuksen 56,1 M€ velattomalla kaupalla

vahvistamalla palveluliiketoimintaa Juhola Asset Managementin hankinnalla

vahvistamalla hankekehityskantaa hankkimalla konsortion jäsenenä 1/3-omistusosuuden laajasta Kukkula-hankkeesta Jyväskylässä





Vuoden 2021 operatiivinen tulos (Epra) parani 34 % ollen 2,8 M€ (2,1 M€), mikä on yhtiön toimihistorian paras. Viimeisen 28 kvartaalin aikana yhtiö on 24 -kertaistanut operatiivisen tuloksensa ja kuusinkertaistanut osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa.

Hallituksen osinkoesitys 0,29 €/osake on toteutuessaan seitsemäs peräkkäinen kasvavan osakekohtaisen osingon vuosi. Osinkoesitys on 63 % operatiivisesta tuloksesta kun aikaisemman kuuden vuoden keskiarvo on ollut 75 %. Vahva operatiivinen tulos mahdollisti osingon kasvun aikaisempaa matalammalla jakosuhteella.

Henkilöstörahaston, johon koko henkilöstö kuuluu, palkkio vuodelta 2021 on lähellä maksimia. Henkilöstörahaston tarkoitus on sekä mahdollistaa koko henkilöstön palkitseminen että yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja henkilöstön intressejä. Henkilöstörahasto sijoittaa sääntöjensä mukaan huomattavan osan varoistaan yhtiön osakkeen omistamiseen.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli vahva ollen 58 % (55 %).

Katsauskauden päättymisen jälkeen ylimääräinen yhtiökokous päätti 1,00 €/osake suuruisesta varojen jaosta osakkaille, mikä toteutettiin Q1 2022 aikana.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’ Haluan lausua lämpimät kiitokset henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille siitä mitä yhdessä saimme aikaan keskellä koronavuoden 2021 poikkeusoloja.

Olen erityisen iloinen kahdesta asiasta: Ensiksi, tuloskehitys mahdollistaa jo seitsemännen kerran peräkkäin kasvavan osinkoehdotuksen osakkeenomistajille. Toiseksi, ennätystuloksen perusteella voimme maksaa koko henkilöstölle henkilöstörahastoperusteisen kannustinpalkkion. Kaikki työntekijät henkilöstörahaston kautta myös omistavat yhtiötä.

Edellä mainitut ilonaiheet perustuvat siihen, että neljännen kvartaalin ja koko vuoden 2021 operatiiviset tulokset olivat kaikkien aikojen parhaat.

Olemme pitkäjänteisesti muovanneet 2010-luvun puolivälin perinteisestä kiinteistösijoitusyhtiöstä palvelu- ja kehitystoimintaan keskittyvää toimijaa.

Katsauskauden aikana strateginen kehitys eteni kaikilla rintamilla ja näkyy nyt tuottorakenteessa. Kolmella viimeisellä kvartaalilla palveluliiketoiminnan osuus tuotoista on ollut yli puolet ja näin ylittänyt kiinteistöjen vuokratuotot.

Vastaavasti olemme vapauttaneet pääomaa pitkäaikaisesta kiinteistöomistuksesta sekä kohdentaneet sitä palveluliiketoimintaan ja kehityshankkeisiin samoin kuin palauttaneet osakkeenomistajille.

Palveluliiketoiminnan arvo ulkopuolisen arvonmäärityksen mukaan joulukuun lopussa oli 19,1 M€, mikä on yli kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Päämääränämme on olla kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäinen osinkoaristokraatti Suomessa. Olemme hallituksen osinkoesitys mukaan lukien edenneet seitsemän vuotta nousujohteisen operatiivisen tuloksen sekä kasvavien osakekohtaisten osinkojen kanssa. Pitkällä aikavälillä tavoittelemme paranevaa kannattavuutta ja kasvavia osinkoja jatkossakin.’’

YHTEENVETOTAULUKKO

10-12/2021 10-12/2020 muutos-% 1-12/2021 1-12/2020 muutos-% Liikevaihto, t eur







3015



1727



75 %



9764



9465



3 % Nettotuotto, t eur







1275



789



62 %



3802



4459



-15 % Katsauskauden tulos, t eur



-932



-3075



70 %



-769



-1961



61 % Omavaraisuusaste, %







58,0



54,9



Operatiivinen tulos, t eur



1026



509



102 %



2833



2108



34 % Nettovarallisuus/osake

(EPRA NRV)















8,27



7,53



10 %

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä ja turvallisuuspolittiinen tilanne

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä suoria sidoksia Venäjälle. Mahdolliset Venäjään kohdistuvat taloudelliset pakotteet eivät suoraan vaikututa yhtiöön. Epäsuorasti pakotteilla ja turvallisuuspoliittisella tilanteella on vaikutus yleiseen toimintaympäristöön.

Korona

Koronan nettovaikutukset konsernin kiinteistöomaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvioitiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että jatkuessaan tai pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia. On mahdollista, että uusi asunto- tai toimistokysyntä vilkastuttaa markkinaa. On myös mahdollista, että elvytyspaketeilla voi olla merkittävä vaikutus.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA).

Investors House arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2021.

Operatiivisen tuloksen lasku aiheutuu Q4 2021 aikana toteutetuista merkittävistä asunto- ja toimistoportfolioiden myynnistä. Operatiivinen tulos laskee kunnes kaupoista saadut varat on uudelleensijoitettu tuottavasti kehitys- ja palveluliiketoimintaan. Yhtiö on selektiivinen uusien investointien kanssa. Yhtiö näkee parhaat mahdollisuudet palvelu- ja kehitysliiketoiminnoissa.

HALLITUKSEN OSINKOESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallitus esittää 27.4.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle 0,29 €/osake (0,27 €/osake edellisellä tilikaudella) suuruisen osingon maksamista. Kahden aikaisemman vuoden tapaan hallitus esittää, että osinko voitaisiin maksaa kahdessa erässä.

Q4 2021 JULKISTUSTILAISUUS 3.3.2022 KLO 13

Sijoittajille, analyytikoille ja medialle avoin julkistustilaisuus on seurattavissa osoitteessa Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 (videosync.fi) . Tilaisuudessa toimitusjohtaja Roininen esittelee tilinpäätöstiedotteen ja vastaa kysymyksiin.

Helsinki 3.3.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Yhtiö tavoittelee sellaista kannattavuutta, että osakekohtainen osinko voisi kasvaa vuosittain. Osakekohtainen perusosinko on kasvanut kuusi peräkkäistä vuotta. Tavoitteena on 10 vuoden kasvu-ura, jolloin yhtiö olisi ns. osinkoaristokraatti.

