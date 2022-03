AS Ekspress Grupp sõlmis lepingu ASi Express Post aktsiate müügiks

English Estonian

ASi Ekspress Grupp ja ASi Postimees Grupp ning ASi Eesti Post vahel 2. märtsil 2022 sõlmitud lepingu kohaselt ostab Omniva kaubamärgi all tegutsev AS Eesti Post 100% osaluse ASis Express Post.

Tehingu eesmärk on leida ajalehtede ja ajakirjade kojukandele jätkusuutlikum majandusmudel. Postiärist väljumine on kooskõlas Ekspress Grupi pikaajalise strateegiaga ja digitaalse meedia osakaalu pideva kasvuga.

AS Express Post on 1997. aastal asutatud ühisettevõte, mis teostab Eesti suuremates linnades ja nende ümber ajakirjandusväljaannete, reklaami- ja ärikirjade kojukannet. Express Post pakub lisaks kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust. Ettevõte annab tööd ligi 490 inimesele, kellest 450 on lehekandjad. Auditeerimata andmete kohaselt oli Express Posti käive 2021. aastal 5,2 miljonit eurot ning kahjum 566 300 eurot. Ekspress Grupi osalus Express Postis oli 50%.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu tingimused on konfidentsiaalsed. Ostu-müügitehingu peab enne jõustumist heaks kiitma Konkurentsiamet, kellel on seisukoha kujundamiseks aega kuni viis kuud.

Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. Seisuga 31.12.2021 on kontserni bilansis kajastatud investeeringu väärtus null eurot (31.12.2020 null eurot).

AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.





Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.