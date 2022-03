NORDENS ÅRSRAPPORT 2021 OG FORVENTNINGER 2022

English Danish

MEDDELELSE NR. 54 - 3. MARTS 2022

Årsrapport 2021 og forventninger 2022

Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2021, og udvalgte resultater er angivet nedenfor:

Resultater for helåret

Periodens resultat: USD 205 mio. (2020: USD 86 mio.)

Stigning i egenkapitalforrentning til 22% (10%)

Justeret årsresultat: USD 198 mio. (2020: USD 106 mio.)

Returnerer kapital til aktionærerne

Foreslået dividende på 18 kroner per aktie

Iværksætter nyt aktietilbagekøbsprogram på op til USD 30 mio.

Forventninger til 2022

Baseret på god positionering og aktiv handel i et fortsat stærkt og volatilt tørlastmarked, forventer NORDEN at øge årets resultat til USD 210-280 mio. (inkl. kendte salgsavancer på nuværende tidspunkt på skibe på USD 37 mio.).

Resultat per forretningsenhed

Asset Management – Årets resultat: USD 5 mio. (2020: USD 9 mio.)





Markedsværdi af skibsportefølje steg til USD 1,3 mia.

Rentabel afdækning for kommende år, positioneret til væsentlig forbedret indtjening i 2022

Dry Operator - Årets resultat: USD 230 mio. (2020: USD 59 mio.)

Ekstraordinært resultat med rekordhøje aktivitetsniveauer

Udnytter markedsvolatilitet og kapitaliserer på stærke tørlastrater

Tanker Operator - Årets resultat: USD -30 mio. (2020: USD 18 mio.)

Optimerede porteføljen i form af yderligere time-charter skibskapacitet og forlængelsesoptioner

Positioneret til forbedringer i markedet i andet halvår af 2022

”NORDEN opnåede det bedste resultat i 11 år med et resultat for perioden på USD 205 mio. baseret på aktiv trading, rekordhøje aktivitetsniveauer og god eksekvering i et stærkt tørlastmarked. NORDEN leverer fortsat profitabel vækst, og vi er meget glade for at dele dette fantastiske resultat med NORDENs aktionærer med et foreslået udbytte på DKK 18 pr. aktie. Vi forventer et endnu bedre resultat i 2022 i niveauet USD 210-280 mio.”

CEO Jan Rindbo

