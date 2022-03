Harju Elektri Leedu tehas sõlmis lepingu ajamite juhtimisseadmete tarnimiseks USAsse

English Estonian

Harju Elekter kontserni Leedu tütarettevõte Harju Elekter UAB sõlmis 1.03.2022 Ameerika Ühendriikide Teraskorporatsiooniga, ärinimega Exploratory Ventures LLC, lepingu madalpinge ajamite ja MCC süsteemide tootmiseks. Need on mõeldud 1500 ajami juhtimiseks nende Arkansase uues Big River Steeli tehases. Tootmine ja tarned toimuvad kuni 2023. aasta aprillini. Lepingu orienteeruv maht on 10 miljonit eurot.



1901. aastal asutatud United States Steel Corporation on juhtiv terasetootja, mis teenindab auto-, ehitus-, seadme-, energia-, konteineri- ja pakenditööstust kõrge lisandväärtusega terastoodetega, nagu U.S. Steeli patenteeritud XG3™ kõrgtugev teras. Ettevõte tegeleb ka rauamaagi tootmisega ja aastane toorterase tootmisvõimsus on 22,4 miljonit netotonni. Ameerika Ühendriikides ja Kesk-Euroopas tegutseva U.S. Steeli peakorter asub Pennsylvanias Pittsburghis.

Big River Steel kuulub U.S Steelile ning on ainus terase tootmisüksus maailmas, millel on LEED (Leadership in Energy and Environment Design) sertifikaat.

Harju Elekter UAB pakub inseneri-, lepingutootmise ja täiskoormuse testimise teenuseid süsteemi integraatoritele merendus- ja tööstussektoris.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 spetsialisti ning kontserni 2021. aasta müügitulu oli 152 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

