BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 3. marts 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 1/2022

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Årsrapport

Hermed offentliggøres årsrapport 2021 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S, som virksomhedens bestyrelse har godkendt.

Brøndby IF realiserede i 2021 et resultat før skat på 83,4 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det seneste resultat interval, der blev meldt ud i selskabsmeddelelse nr. 12/2021, som var et resultat før skat i niveauet 65 mio. kr. til 95 mio. kr. Oprindeligt forventede Brøndby IF et underskud i niveauet -15 mio. kr. til -35 mio. kr. som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 2/2021. Dette blev på baggrund af Danmarksmesterskabet 2020/21 og dermed kvalifikation til europæisk gruppespil opjusteret i selskabsmeddelelse nr. 8/2021 til niveauet 35 mio. kr. til 65 mio. kr. og efterfølgende igen opjusteret i selskabsmeddelelse nr. 9/2021 til det nuværende niveau, som følge af salget af Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt.

Resultatet på 83,4 mio. kr. før skat er opnået på trods af de omfattende COVID-19-relaterede restriktioner og påbud som igennem store dele af 2021 satte en lang række begrænsninger for Brøndby IF´s forretning.

I 2022 forventer Brøndby IF at årets resultat før skat vil udgøre et resultat i niveauet -15 mio. kr. til 15 mio. kr.

Forventningerne til årets resultat er baseret på Brøndby IF’s deltagelse i Europæisk fodbold. Herudover har opnåede transferindtægter væsentlig betydning for årets resultat.

Ole Palmå

Administrerende direktør

