DNA Oyj: DNA:n uudeksi strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Bjørn Taale Sandberg

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2022 klo 11.00



DNA Oyj:n strategiajohtajaksi (Chief Strategy Officer, CSO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Bjørn Taale Sandberg, 57. Hän aloittaa tehtävässään 1. huhtikuuta 2022.

Sandberg siirtyy tehtävään DNA:n emoyhtiö Telenorista, missä hän toimii tutkimusosaston johtajana (SVP Head of Research). Sandbergilla on ylempi korkeakoulututkinto tietotekniikasta (M.Sc. computers) ja johtamisesta (Master of Management). Sandberg on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Telenor-konsernissa ja sen tytäryhtiöissä vuodesta 2000 lähtien.

Uudessa tehtävässään Sandberg tulee työskentelemään tiiviissä yhteistyössä DNA:n toimitusjohtajan kanssa ja johtoryhmän keskeisenä sisäisenä neuvonantajana. Strategiajohtajan avaintehtäviin kuuluu DNA:n strategian ylläpito, toimeenpano ja kehittäminen sekä edunvalvontatehtävät.

Sandberg raportoi DNA:n toimitusjohtajalle. Hän seuraa tehtävässä Christoffer von Schantzia, joka siirtyi viime vuoden lopulla DNA:n laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtajaksi.

”Bjørn Taalella on todella kattava kokemus toimialalta liiketoimintajohdon, strategian, teknologian ja tulevaisuuden tutkimuksen osalta. Hänellä on myös erinomainen asenne ja halu oppia jatkuvasti uutta. Uskon, että Bjørn Taale tuo uudenlaista osaamista ja näkemystä johtoryhmään, mikä auttaa DNA:ta menestymään erinomaisesti myös jatkossa”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

”Olen erittäin otettu ja iloinen valinnastani strategiajohtajan vaativaan tehtävään sekä todella iloinen myös päästessäni työskentelemään osana DNA:ta. Televiestintäala on yhteiskunnan kasvulle ja kehitykselle tärkeämpi kuin koskaan, ja DNA:lla on asema ja osaamista, joita toimialan avainpelaajalta tulevina vuosina vaaditaan”, Bjørn Taale Sandberg kommentoi.

Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä.

