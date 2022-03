La libellule est à la biodiversité des milieux humides ce que le canari est à la mine de charbon

English French

MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les libellules, qui existent depuis plus de 300 millions d’années, ont même précédé les dinosaures. Pendant tout ce temps, elles ont vécu beaucoup de changements environnementaux — et s’y sont adaptées. Or, aujourd’hui, les crises frontales de la dégradation de l’habitat et des dérèglements climatiques dépassent sans doute tout ce à quoi peuvent survivre ces créatures ailées emblématiques. La nouvelle campagne lancée par Canards Illimités Canada (CIC) met en lumière le déclin mondial des libellules, tout en réunissant des fonds pour les efforts qu’il faut absolument consacrer à la conservation des milieux humides afin de muscler la biodiversité dans son ensemble.



Récemment, l’Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté 16 % des 6 016 espèces de libellules et de demoiselles dans le monde dans sa Liste rouge des espèces menacées. Elle a évoqué la dégradation généralisée des milieux humides — marais, bogs et marécages dans lesquels elles se reproduisent — comme premier facteur de la dégringolade des populations mondiales de libellules.



Cette nouvelle tire la sonnette d’alarme pour les organismes de conservation comme CIC.

« On peut dire que la libellule est le “canari de la mine de charbon”, confie Larry Kaumeyer, chef de la direction de CIC. Les libellules sont extrêmement sensibles aux changements qui se produisent dans l’environnement, ce qui fait de leur bien-être un solide indicateur du bien-être général de nos milieux humides. Ces prodigieux insectes nous envoient un message clair à propos du sort qui pourrait éventuellement s’abattre sur des centaines d’autres espèces qui dépendent des milieux humides pendant le cycle de leur vie. »

CIC a lancé, dans le cadre du Projet Libellule, une campagne consacrée à la nécessité de conserver et de restaurer les milieux humides d’un océan à l’autre afin de promouvoir la biodiversité. Jusqu’à 40 % des espèces fauniques dans le monde vivent et se reproduisent dans les milieux humides. Au Canada, il s’agit de plus de 500 espèces de représentants de la faune — dont 97 sont des espèces en péril. Chaque espèce fait partie d’un système interconnecté qui commence à s’affaiblir quand différentes espèces sont menacées ou en péril.

Ce qui est inquiétant, c’est que le Canada n’a pas encore d’inventaire complet ni de système de surveillance des milieux humides pour mesurer efficacement leur dégradation. Les estimations actuelles laissent entendre qu’on a perdu jusqu’à 70 % des milieux humides dans le Sud du Canada et jusqu’à 95 % dans les zones densément peuplées. Si l’on tient compte des répercussions de plus en plus nombreuses des dérèglements climatiques sur la faune et sur l’habitat, les menaces sont encore plus lourdes.

Ces menaces ont des incidences graves sur une autre espèce importante : les humains.

« Nous ne pouvons pas négliger le fait important que les humains dépendent eux aussi étroitement des milieux humides pour l’eau potable, la production alimentaire, les loisirs et la vigueur des économies locales, explique M. Kaumeyer. Donc, si une espèce comme la libellule, qui existe depuis des centaines de millions d’années, peine à trouver des moyens de survivre parce qu’il y a de moins en moins de milieux humides dans le paysage, qu’en est-il pour nous? »

À l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage (le 3 mars 2022), CIC invite les Canadiens et les Canadiennes à être attentifs et attentives à ce que nous disent les populations de libellules à propos de l’urgence dans la dégradation de la biodiversité et de l’habitat. Il est possible de mieux se renseigner sur ce que veut dire leur message pour le Canada et sur ce que nous pouvons faire avant qu’il soit trop tard.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter le site www.canards.ca.

Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue avec un expert de la biodiversité des milieux humides, veuillez communiquer avec :



Ashley Lewis

Canards Illimités Canada

media@ducks.ca

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à l'adresse suivante :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffb495fa-9986-4d82-af64-d0c37a59f4c9/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb606447-4732-4326-ac43-d0f807478afc/fr