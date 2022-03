Prévu pour ce printemps, le tout nouveau Kia Sportage 2023 redéfinit les règles du design des VUS

English French

Le Sportage entièrement réinventé incarne le nouveau langage de design de Kia, à l’intérieur comme à l’extérieur



Fabriqué sur la plateforme N3, il gagne en longueur et en largeur, misant sur une plus grande capacité de chargement et une conduite plus dynamique que jamais

Une première pour le Sportage au Canada, les versions HEV et PHEV arriveront en fin d’année 2022

Arborant une apparence luxueuse, le système d’infodivertissement intégré est particulièrement pratique et confortable

Un véritable bijou en matière d’innovation de sécurité, le Sportage est équipé des derniers systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité, incluant l’écran de surveillance des angles morts déjà présent sur les Telluride et Sorento primés

PDSF canadien à partir de 28 395$

TORONTO, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’arrivée du Kia Sportage 2023 annonce une nouvelle ère pour l’un des modèles les plus populaires de la marque. Arborant un nouveau design indéniablement remarquable, ce modèle de cinquième génération est plus sportif, plus dynamique, plus connecté et plus novateur que jamais. Des lignes extérieures audacieuses à l’intérieur élégant et moderne, en passant par les équipements de sécurité et de commodité dernier cri, le Sportage restera sans aucun doute un VUS en tête de file qui fera la fierté des propriétaires canadiens.

« C’est la génération du Sportage la plus excitante à ce jour, » explique M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Nous sommes impatients que les Canadiens essaient ce VUS complètement redessiné. Non seulement se situe-t-il dans une classe à part en matière de design, d’innovation et de technologie, mais il est également un véritable plaisir à conduire. »

Le tout nouveau Sportage 2023 arrivera dans les concessions à travers le pays au printemps.

Le Sportage le plus élégant de tous les temps

Ce véhicule est le deuxième à être inspiré par la nouvelle philosophie de design de Kia, baptisée « Les opposés réunis ». Le tout nouveau Sportage incarne le contraste par ses lignes audacieuses et sa prestance imposante, équilibrées par sa modernité et sa spontanéité adaptées à toutes les routes et à toutes les situations.

L’avant remarquable est souligné par une large calandre s’étendant sur toute la largeur du véhicule et des feux de jour intégrés directement aux contours de la calandre, donnant naissance au « museau de tigre » bien connu de Kia

Les feux de jour élégants en forme de boomerang sont associés à des phares en losange, soulignant l’image futuriste du Sportage

Les jantes en alliage de 17 pouces sont proposées de série, et des jantes en alliage de 18 et 19 pouces sont disponibles en option

Les lignes volumineuses et l’aileron arrière améliorent la performance aérodynamique du véhicule, tout en lui conférant un profil musclé et confiant se poursuivant jusqu’à l’arrière

Les feux arrière, à DEL de série ou à lentilles foncées en option, regroupent un feu arrière élancé et deux bandes individuelles pour le feu d’arrêt et le clignotant

La version X-Line arbore, en exclusivité, un pare-chocs avant robuste, des rétroviseurs extérieurs et des garnitures latérales noirs très lustrés, une moulure de plaque de protection noire, des longerons de toit noirs en échelle et des jantes de 19 pouces, créant une allure sportive et un aspect robuste parfaitement équilibrés.

Le tout nouvel intérieur offre au conducteur un environnement moderne unique, visuellement attrayant, spacieux et intuitif. Il a été créé à la fois pour le confort du conducteur et celui de ses passagers. L’habitacle inclut, entre autres :

Une console surélevée et pratique dotée d’un chargeur sans fil pour téléphone intelligent optionnel et de nombreux espaces de rangement, le tout dans un ensemble plus sophistiqué

Un design audacieux des sièges inclut des dossiers larges et fermes et des appuie-têtes sculptés qui accentuent l’impression d’espace de l’habitacle

Une sellerie matelassée donnant, grâce à ses coutures raffinées, un style sportif à l’ensemble

La version X-Line Limited exclusive offre une couleur sauge spécifique, une sellerie matelassée, des garnitures d’accentuation et de portières en similibois noir, pour un ensemble encore plus raffiné

Un dégagement à la tête et aux jambes impressionnant à la deuxième rangée et une augmentation conséquence de la capacité de chargement.



Un véhicule conçu pour l’aventure

Créé sur la plateforme « N3 » troisième génération, le Sportage est plus long, plus large, offre une plus grande capacité de chargement et est plus plaisant à conduire que jamais. Voici quelques-unes des caractéristiques passionnantes :

Un empattement augmenté de 85 mm (3,34 po) augmentant l’espace intérieur

Une carrosserie avec de multiples répartitions des charges et un sous-cadre anticollision dispersant l’énergie d’impact et augmentant la rigidité du véhicule, afin d’obtenir la meilleure cote de sécurité et d’augmenter la sécurité des occupants

Cette plateforme permet également de créer des modèles écologiques hybrides ou hybrides rechargeables



Un tout nouveau Sportage, de tout nouveaux groupes motopropulseurs

Pour la première fois, Kia propose trois choix de moteur pour sa nouvelle génération de Sportage, y compris un moteur à essence, un moteur hybride à turbocompresseur (HEV) et un moteur hybride rechargeable (PHEV) :

Moteur à injection directe et 4 cylindres de 2,5 litres Boîte automatique à 8 vitesses Puissance de 187 ch et couple de 178 lb-pi Traction avant de série, traction intégrale en option Sélection du mode de conduite de série permettant au conducteur de modifier les caractéristiques de conduite du véhicule selon leurs préférences Consommation combinée (ville et route) estimée de 8,4 L/100 km pour les versions à traction avant et de 9,5 L/100 km pour les versions à traction intégrale

Moteur hybride à turbocompresseur de 1,6 L (HEV) Boîte automatique électronique à 6 vitesses Puissance combinée de 227 ch et couple combiné de 258 lb-pi (estimation/cible, ces chiffres seront mis à jour lorsque la confirmation sera reçue) Moteur électrique à aimants permanents de 44 kW Batterie au lithium-ion de 1,49 kWh Traction intégrale de série Arrivée prévue au début de l’été 2022

Moteur hybride rechargeable à turbocompresseur de 1,6 L (PHEV ) Boîte automatique électronique à 6 vitesses Puissance combinée de 261 ch et couple combiné de 258 lb-pi (estimation/cible, ces chiffres seront mis à jour lorsque la confirmation sera reçue) Moteur électrique à aimants permanents de 66,9 kW Batterie au lithium-ion de 13,8 kWh Traction intégrale de série Arrivée prévue à la fin de l’été 2022



Restez connectés grâce à de nombreuses fonctionnalités

Le Sportage est équipé d’une longue liste de technologies qui aideront les conducteurs à rester connectés et informés en tout temps :

Un écran ACL en couleur de 12,3 pouces affiche le navigateur intégré avec une netteté cinématique et offre une interface conviviale

Des profils et des réglages personnalisés sont disponibles, ainsi qu’une capacité de connexion Bluetooth multiple, permettant à chaque occupant d’écouter sa musique sur son propre téléphone avec la fonction Bluetooth

Les commandes intégrées du système d’infodivertissement et du régulateur de la température sont intuitives et luxueuses, permettant d’effectuer tous les réglages d’un simple toucher rapide

L’écran panoramique optionnel crée une image à 360 degrés des alentours du véhicule, grâce à quatre caméras

Kia Connecte propose toute une panoplie de fonctionnalités perfectionnées, incluant : Les itinéraires connectés i : Un nouveau calcul d’itinéraire utilisant le nuage Kia Connecte pour trouver l’itinéraire optimal à l’aide de cartes en temps réel, de la circulation prévue par les données historiques et de l’intelligence artificielle prévoyant les trajets préférés de l’utilisateur La météo connectée: Cette fonction fournit des informations météorologiques dans toute l’Amérique du Nord Notifications perfectionnées : Par le biais de l’application Kia Connecte, les notifications de ralenti et d’extinction automatique du moteur informent le conducteur si le moteur reste allumé et l’éteint après une certaine période SOS Connecte et l’assistance routière tenteront automatiquement d’appeler le 911 avec le modem intégré en cas de déploiement d’un coussin gonflable. Si la situation n’est pas urgente, le conducteur peut appeler l’assistance routière 24 h/24 et communiquer les coordonnées de géolocalisation du véhicule La fonction sur demande « Trouver mon véhicule » et l’écran panomarique se servent des caméras du véhicule pour enregistrer des images des alentours du véhicule et les partager sur l’application Kia Connecte Le guide de destination permet au conducteur d’obtenir des instructions pour se rendre jusqu’à son véhicule, si celui-ci se trouve à entre 100 mètres et 2 kilomètres de distance.



Comme c’est le cas pour tous les modèles Kia, le Sportage est équipé de technologies de pointe et de systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite (ADAS)ii:

L’assistance d’évitement de collision frontale de série avec un dispositif de vérification dans les carrefours, en option, qui contribue à éviter les collisions avec un véhicule arrivant en contresens lors d’une bifurcation à gauche à un carrefour

L’avertisseur de perte d’attention du conducteur iii de série détecte une conduite distraite et émet une alerte sonore et visuelle pour avertir le conducteur

de série détecte une conduite distraite et émet une alerte sonore et visuelle pour avertir le conducteur L’assistance de suivi de voie de série détecte le marquage au sol et joue légèrement sur la direction pour aider le conducteur à conserver le véhicule au milieu de la voie

L’alerte de présence d’occupant à l’arrière de série rappelle au conducteur de vérifier le siège arrière avant de sortir du véhicule.

L’assistance d’évitement de collision dans les angles morts optionnelle peut, sous certaines conditions, détecter les véhicules sur la voie d’à côté. Si un autre véhicule est détecté dans l’un des angles morts, le Sportage peut, dans certaines situations, freiner automatiquement la roue externe pour aider le conducteur à revenir sur sa voie

L’écran de visualisation des angles morts affiche une image en temps réel des voies d’à côté sur le tableau de bord. Il est actionné dès que le conducteur enclenche le clignotant

L’assistance d’évitement de collision transversale arrière optionnelle aide à détecter la plupart des véhicules ou objets s’approchant par la droite ou par la gauche lorsque vous faites marche arrière. Si un véhicule est détecté, le dispositif avertira le conducteur et freinera, si nécessaire

L’assistance d’évitement de collision pendant le stationnement optionnelle se sert de la caméra de recul et de capteurs à ultrason pour détecter la plupart des piétons et des obstacles à proximité lorsque vous sortez d’un stationnement. Le dispositif alerte le conducteur et peut même freiner le véhicule pour éviter une collision

Le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse dans les virages par navigateur optionnel utilise les données du navigateur pour réduire la vitesse du véhicule à l’approche des virages

Sur les autoroutes fédérales, la conduite assistée sur autoroute iv optionnelle se sert des informations de limite de vitesse disponibles sur le navigateur pour conserver automatiquement la vitesse dans les limites autorisées, sous certaines conditions, et pour garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule devant

optionnelle se sert des informations de limite de vitesse disponibles sur le navigateur pour conserver automatiquement la vitesse dans les limites autorisées, sous certaines conditions, et pour garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule devant L’assistance de sortie sécuritaire v optionnelle émet un avertissement si un véhicule s’approche par l’arrière alors qu’un occupant tente de sortir du Sportage

optionnelle émet un avertissement si un véhicule s’approche par l’arrière alors qu’un occupant tente de sortir du Sportage L’avertisseur de distance de stationnement avant et arrière optionnel détecte certains obstacles situés devant ou derrière le Sportage et émet une alerte sonore si c’est le cas. L’alerte sonne de plus en plus rapidement à mesure que le véhicule s’approche de l’obstacle

Le Sportage 2023 aura un PDSF à partir de 28 395$ :

LX FWD : PDSF de 28 395$

LX AWD : PDSF de 30 395$

X-Line AWD : PDSF de 33 995$

EX AWD : PDSF de 35 595$

EX Premium AWD : PDSF de 37 595$

X-Line : PDSF de 40 995$

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter https://www.kia.ca/sportage

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 186 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, pratiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace d’inspiration pour ses clients, afin qu’ils aient plus de temps pour donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

i Disponible uniquement avec le système AVN 5.0 avec navigateur.

ii Ces caractéristiques ne remplacent pas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets entourant le véhicule. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence.

iii L’avertisseur de perte d’attention du conducteur ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas détecter toutes les situations de fatigue ou d’inattention du conducteur. Ne pas surveiller les conditions routières et ne pas se concentrer sur la conduite pourrait entraîner une perte de maîtrise du véhicule. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence.

iv La conduite assistée sur autoroute ne remplace pas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter toutes les situations et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Toujours conduire de façon sécuritaire et user de prudence.

v L’assistance de sortie sécuritaire ne remplace pas la prudence et pourrait ne pas détecter tous les objets se trouvant autour du véhicule. Toujours surveiller les conditions de circulation et les alentours du véhicule avant de sortir du véhicule.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e40c5cc6-d4cf-47ef-9e05-21b3833ec4eb/fr