Samsung et TELUS équipent les premiers répondants avec une nouvelle solution pour missions critiques afin d’assurer la sécurité des Canadiens

MISSISSAUGA, Ontario, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Networks et TELUS ont annoncé aujourd’hui le déploiement réussi des premiers services MCPTX (Mission Critical Push-to-X) de nouvelle génération au Canada. Déployée sur le réseau mondialement reconnu de TELUS, cette nouvelle solution MCPTX offrira aux premiers répondants du Canada l’information et les données dont ils ont besoin pour évaluer, avec une plus grande précision, les situations d’urgence. Les services permettront une capacité de réaction et une efficacité opérationnelle accrues pour ainsi obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité publique. Cette technologie de pointe améliorera les communications multimédias grâce à des fonctions opérationnelles essentielles telles que la vidéo, le système d’information géographique (SIG), le géorepérage, l’accès à distance aux bases de données et beaucoup plus, afin d’améliorer la sécurité des collectivités.



« TELUS s’appuie sur son association de longue date avec Samsung pour offrir des technologies et une connectivité de premier ordre qui permettront aux entreprises de sécurité publique de gérer les situations d’urgence avec une meilleure efficacité de réaction grâce à des solutions de mission critique qui vont bien au-delà des technologies vocales traditionnelles », a déclaré Marshall Berkin, vice-président, Solutions d’industrie, TELUS Solutions d’affaires. « Nos services MCPTX tireront parti de la force de notre réseau primé, ainsi que de notre écosystème intégré de solutions de sécurité publique, pour fournir aux premiers intervenants une connectivité essentielle, fiable et sécurisée qui permettra de sauver des vies. Ce lancement accélère également notre engagement en faveur des solutions pour villes intelligentes, qui permettent aux municipalités d’utiliser la technologie et les données de manière novatrice au profit de la santé et de la sécurité des résidents, à atteindre les objectifs de durabilité et à accroître l’efficacité opérationnelle. »

Le service MCPTX de TELUS sera offert avec un accès prioritaire aux utilisateurs commerciaux sur le réseau de TELUS. Le service est en cours d’essai auprès d’un groupe de clients sélectionnés, avec une commercialisation à plus grande échelle prévue en 2022. Grâce aux technologies mobiles à haut débit alimentées par la 4G et la 5G, la nature des communications essentielles subit une évolution importante. Les solutions MCPTX apportent une amélioration considérable aux technologies vocales de radio mobile terrestre (Land Mobile Radio ou LMR) et de messagerie vocale instantanée (push-to-talk ou PTT) couramment utilisées aujourd’hui.

« Samsung a prouvé son expérience en matière de déploiement de solutions de bout en bout, de l’infrastructure de réseau aux appareils, pour devenir le chef de file de l’industrie dans ce domaine », a déclaré Stephen Wiktorski, vice-président et responsable des réseaux, Samsung Canada. « Nous sommes heureux de collaborer avec TELUS pour aider à résoudre les défis de communication essentiels des premiers intervenants canadiens, et nous attendons avec impatience les occasions à venir qui permettront d’intégrer les capacités du MCPTX dans les réseaux privés, le 9-1-1 de nouvelle génération (NG911) et les villes intelligentes. »

Améliorer les résultats de la sécurité publique grâce aux communications essentielles

La technologie MCPTX permettra d’améliorer la communication dans de nombreux scénarios de sécurité publique. Par exemple :

Premiers intervenants – Grâce aux technologies MCPTX, les premiers intervenants, tels que les policiers, peuvent acquérir des connaissances et une expertise auprès de leurs pairs de différents endroits ou avec d’autres organisations de sécurité publique. Ils peuvent tous communiquer entre eux en temps réel afin de résoudre rapidement une urgence publique. Il peut s’agir de permettre la diffusion immédiate d’une vidéo pour une réponse coordonnée ou de partager une carte de l’emplacement de l’agent avec d’autres premiers intervenants sur le terrain.

– En cas de situation catastrophique, l’utilisation des téléphones cellulaires augmente considérablement et le réseau est encombré par de nombreuses personnes qui tentent de joindre leurs proches. Grâce à la qualité du service, à la priorité et à la préemption, les premiers intervenants ont un accès prioritaire au réseau à large bande avec une connexion fiable et sécurisée. Ambulance connectée – Une ambulance connectée aidera à sauver davantage de vies, notamment en permettant aux ambulanciers de partager des informations critiques à l’aide d’un échographe portable ou d’un gant haptique sur un réseau prioritaire, aidant les médecins à commencer le traitement du patient à distance et l’optimisation des salles d’urgence pour l’arrivée du patient.

– Une ambulance connectée aidera à sauver davantage de vies, notamment en permettant aux ambulanciers de partager des informations critiques à l’aide d’un échographe portable ou d’un gant haptique sur un réseau prioritaire, aidant les médecins à commencer le traitement du patient à distance et l’optimisation des salles d’urgence pour l’arrivée du patient. Régulation de la circulation pour les services d’urgence – Avec le MCPTX, les cartes d’itinéraires pour les véhicules d’urgence peuvent être transmises à toutes les intersections et à tous les feux de circulation, ce qui permet à un véhicule d’urgence de se rendre rapidement à destination, en traversant uniquement des « feux verts » tout au long du trajet.

Samsung continue de mener l’avancement des réseaux de sécurité publique de prochaine génération et a fait ses preuves dans les déploiements MCPTX. La technologie de réseau Samsung avec interopérabilité LMR est une solution éprouvée, déployée par FirstNet1, en tant que toute première solution PTT nationale critique basée sur des normes aux États-Unis.2 De plus, en Corée, Samsung a collaboré avec les opérateurs coréens chefs de file, afin de lancer le réseau PS-LTE de 700 MHz au pays. Celui-ci est le premier réseau au monde, de sécurité publique à l'échelle nationale, avec le service MCPTT conforme à la 3GPP3. Depuis 2021, ce réseau PS-LTE a offert une connectivité rapide et fiable aux premiers répondants de centaines d’organisations et d’agences, incluant les forces policières, les pompiers, les services médicaux d'urgence et l’armée.

Pour en savoir plus sur la manière dont Samsung et TELUS résolvent les problèmes de communication critiques grâce aux solutions MCPTX, les entreprises ont publié un nouveau livre blanc sur la sécurité publique.



Pour plus d’informations sur les solutions et les capacités de Samsung en matière de réseaux, consultez le site suivant www.samsung.com/global/business/networks .

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS soutient les premiers intervenants, visitez le site suivant https://www.telus.com/fr/business/v2/medium-large/mobility/public-safety.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle, des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.ca._fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

