La majorité des PME du pays entrevoient l’avenir avec optimisme, mais elles ont encore besoin d’aide, selon une nouvelle étude de Sage

TORONTO, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises, a publié aujourd’hui une nouvelle étude mondiale, Petite entreprise, grande opportunité? Au Canada, l’étude a révélé que si plus des deux tiers (67%) des petites et moyennes entreprises (PME) sont convaincues que leurs entreprises seront prospères d’ici 12 mois, bon nombre d’entre elles ont eu du mal à obtenir un financement et une aide gouvernementale pour rester résilientes au cours de l’année écoulée.



Sage a interrogé plus de 13 000 PME dans des marchés clé à travers l’Amérique du Nord, l’EMA et l’Asie-Pacifique pour comprendre comment les PME survivent et prospèrent, malgré les enjeux de santé publique, économiques et sociétaux, notamment la hausse du coût de la vie et l'impact continu de la pandémie. Au cours des deux dernières années, le monde a vécu une situation difficile et complexe, surtout les PME ayant été les plus touchées.



Compte tenu du petit pourcentage des PME du pays qui craignent actuellement de ne pas réussir (15%), une majorité d’entre elles attribuent cette situation à une réduction des dépenses des consommateurs (41%), les inefficacités exacerbées par la pandémie (39%), et un manque d'aide et de soutien du gouvernement.

En revanche, la majorité des PME qui ont gardé confiance (67%), ont constaté que la qualité de leur personnel (35%), l’augmentation des dépenses des consommateurs (27%), une augmentation du nombre de clients (45%), et les mesures efficaces adoptées pendant la pandémie (25%) étaient tous des facteurs qui agrémentaient leur optimisme.

« Les PME sont les moteurs de notre économie, qui représentent 98% de toutes les entreprises du Canada. Du point de vue de Sage, être le réseau fiable des PME durant ces périodes difficiles, cela confirme qu’il emploie les bonnes personnes, utilise les bons processus et dispose d’une technologie en place pour prospérer », a déclaré Daniel Oh, Directeur national (intérimaire), Sage Canada. « Les défis de la pandémie ont souligné le besoin des entreprises d’adopter la technologie numérique, et supprimer ainsi les points de friction inutiles et profiter d’informations pertinentes qui les aident à gérer leur entreprise plus rondement ».

Financer l’avenir

Au cours des 12 mois écoulés, la trésorerie et les liquidités ont fortement ébranlé la réussite des PME et leur confiance en l’avenir. Le sondage a révélé que plus du quart des PME canadiennes (24%) ont cité l’augmentation de la trésorerie comme le plus grand facteur contribuant à leur confiance. À l'inverse, deux entreprises sur cinq (39%) ont affirmé que la baisse de trésorerie constituait le principal facteur menant à leur perspective pessimiste.

De plus, l’instabilité de l'année écoulée aux prises avec les nouveaux variants de la COVID-19 et le confinement continu ont contraint de nombreuses entreprises à chercher des options de rechange pour obtenir du financement. Le sondage a révélé qu’une majorité de PME du pays (60%), ont cherché une certaine forme d’aide financière au cours des 12 derniers mois. Une marge de crédit / cartes de crédit (19%), les subventions gouvernementales (18%), et les prêts bancaires (14%), ont été identifiés comme étant les trois formes d’aide financière, alors que près d’une entreprise sur dix (9%) devait s’en remettre à leur famille et leurs amis pour obtenir de l’aide durant cette période.

Le sondage a également révélé que les PME canadiennes continuent de considérer la trésorerie / liquidités (15%) et l’accès limité au financement (10%) comme étant un risque important pour leur entreprise au cours des 12 prochains mois. Cependant, elles sont plus préoccupées par des facteurs hors de leur contrôle, qui pourraient avoir un important impact sur leurs activités. Les plus grands risques que les PME ont identifiés pour la prochaine année, incluent, entre autres, les interruptions d'activité continues dues à la COVID-19 ( p.ex., le potentiel pour les confinements supplémentaires, les restrictions de déplacement, les tests positifs des employés au virus (32%), la hausse des coûts (( p.ex., l’inflation, les augmentations de salaire, la hausse des loyers) (32%), et les interruptions de la chaîne logistique (20%).



Les PME se tournent vers le gouvernement pour les aider à stimuler la croissance

En plus d’améliorer la trésorerie et de faciliter l’accès au financement, les PME - quelles que soient leurs perspectives positives ou négatives - ont constaté que l’aide gouvernementale et le soutien ont été essentiels au cours des 12 derniers mois. De plus, une entreprise sur cinq croit qu’un manque d’aide du gouvernement aurait provoqué une perspective encore plus sombre pour leur entreprise.

Lorsqu’on leur a demandé si le gouvernement a pris suffisamment de mesures pour aider les PME à atténuer les risques au cours de l'année écoulée, 44% sont en accord avec le niveau de soutien du gouvernement fédéral par rapport à 39% au niveau provincial. Fait intéressant, 30% des entreprises étaient neutres à l’effet que les gouvernements provinciaux ou le fédéral en faisaient suffisamment assez pour les PME.

Cependant, de nombreuses PME croient que le soutien continu du gouvernement favorisera grandement la croissance et la réussite de leur entreprise durant l’année à venir. Le sondage a également révélé qu’un quart des PME (25%) croient qu’un soutien gouvernemental accru - notamment une aide et des politiques financières axées spécifiquement sur l’aide aux PME - seront très importantes pour leur croissance future.

« Étant le moteur économique du Canada, les PME sont fort importantes pour aider les communautés et les gens à prospérer. Elles sont également vitales, afin que les partenaires des secteurs publiques et privés travaillent ensemble pour aider les PME dans leur relance post-COVID, et assurer qu’elles bénéficient d’une aide financière, de la technologie et des ressources pour profiter d'une croissance et d'un succès à long terme », a conclu M. OH.

Méthodologie



L’équipe de recherche spécialisée de « Portland Communications » a mené un sondage en ligne auprès de 13 118 décideurs de PME du 25 novembre au 2 décembre 2021. Les marchés inclus dans le cadre de cette étude sont au RU, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, en Australie, en Afrique du Sud, au Portugal, en Malaisie et à Singapour. Les décideurs des entreprises comptant moins de 250 personnes ont été ciblés dans chaque marché.



