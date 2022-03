Bain Magique reconnu pour son succès dans la création d’un milieu de travail hybride

MONTRÉAL, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie de COVID-19 a transformé notre monde, en particulier les milieux de travail, alors qu’entreprises et employés ont dû adopter de nouvelles façons de travailler. Bain Magique s’est rapidement adapté en offrant à ses employés de faire du télétravail dès le début de la pandémie et en déployant tous les efforts nécessaires pour faciliter la transition. Pour le succès de son approche, Bain Magique vient de recevoir le titre de Meilleur lieu de travail hybride par le programme de certification Great Place to Work®.



« Avec l’approche hybride, nous avons vu une hausse de la productivité pendant la pandémie », explique Sophia Nardelli, vice-présidente aux ressources humaines. « C’est aussi un arrangement qui semble bien fonctionner pour notre personnel, les gens profitent de la tranquillité de leur foyer pour travailler sans être dérangés, ainsi que du travail collaboratif que la présence au bureau facilite. »

L’automne dernier, en prévision de la fin de la pandémie, les employés de Bain Magique ont été sondés sur leur désir de retourner au bureau à plein temps. « La grande majorité des employés a répondu vouloir continuer avec l’approche flexible qui permet de choisir des moments pour travailler de la maison et d’autres pour être présent au bureau », explique madame Nardelli. « Nous trouvons aussi que ce mode de travail est un bel incitatif pour le recrutement, nous avons donc décidé de poursuivre indéfiniment avec le travail hybride. »

« Nous reconnaissons que le travail en mode hybride a le potentiel de maximiser le rendement des employés ainsi que leur motivation », dit Glenn Cotton (DG et président). « Nous avons décidé très tôt dans la pandémie que le travail hybride serait une priorité pour Bain Magique. Nous le considérons comme le travail du futur et nous voulons continuer d’être à l’avant-garde avec cette approche. »

Bain Magique reçoit cette distinction à la suite d’une analyse indépendante rigoureuse effectuée par Great Place to Work®. La certification se fonde sur l’indice de préparation au travail hybride de Bain Magique ainsi que sur les pratiques et programmes organisationnels qui ont permis à l’entreprise de mettre en œuvre et de soutenir ce mode de travail. Ces données sont issues des réponses des employés au sondage mené par Great Place to Work®.

Bain Magique détient la certification Great Place T o Work® et a remporté de multiples prix connexes ces dernières années, dont Meilleur lieu de travail au Canada et au Québec pendant cinq années consécutives, ainsi que les prix Meilleur lieu de travail dans les catégories suivantes : Femmes, Inclusion, Bien-être mental et Fabrication. Bain Magique recrute actuellement pour son usine de Saint-Eustache, il y a environ 20 à 25 postes de disponibles. Pour en savoir plus sur Bain Magique, consultez le https://carrieres.bainmagique.com/fr/carriere-accueil .

Bain Magique en bref

L’entreprise Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l’objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Trente-cinq ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque connue et respectée de l’industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l’installation de baignoires en acrylique, de recouvrements de baignoire, de douches, de recouvrements de douche et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus par plus de 250 détaillants aux États-Unis et au Canada. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous à bainmagique.com.

