Ziply™ Fiber a connecté trois centres de données de Cologix à Vancouver, C.-B., et dévoile la seule route terrestre double et diversifiée vers Seattle et plusieurs connexions de 100Go disponibles pour les services de transit et d’ondulation

KIRKLAND, Wash., 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ziply™ Fiber a annoncé aujourd'hui qu'elle avait connecté ses opérations dans trois centres de données de Cologix à Vancouver, en Colombie-Britannique, le chef de file nord-américain dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge, et offre désormais une haute capacité, une longueur d'onde de 100G, une longueur d'onde de 400G, un transit IP 10 et 100G, ainsi que des services Ethernet 10G entre les États-Unis et le Canada. Offrant un routage IP unique à Ziply Fiber, la société a choisi des routes terrestres doubles et redondantes vers les États-Unis pour contourner les points de pincement connus parmi d'autres fournisseurs de télécommunications et assurer la fiabilité lors de catastrophes naturelles telles que les récentes inondations et les glissements de terrain observés dans la région de Vancouver.



« Lorsque nous avons lancé cette entreprise, nous avons clairement indiqué que Ziply Fiber allait être un autre type de FAI et que nous allions faire des choses pour améliorer l'expérience de nos clients, et le partenariat actuel avec Cologix et le routage unique que nous avons développé font exactement cela, », a déclaré John van Oppen, vice-président, Réseau, chez Ziply Fiber. « Nos offres de centres de données et les interconnexions directes qui communiquent entre les installations profiteront aux entreprises de toute la région, tant aux États-Unis qu'au Canada, et leur donneront la capacité, la fiabilité et la redondance dont elles ont besoin et qu'elles ne pouvaient pas obtenir auparavant. »

Grâce à son partenariat avec Cologix, Ziply Fiber a été en mesure d'étendre son réseau principal à Vancouver et d'étendre davantage sa capacité à offrir son meilleur réseau aux entreprises clientes des deux côtés de la frontière. Ziply propose maintenant des services dans les installations Cologix de l'hôtel pour télécommunicateurs VAN1, de l'annexe de niveau entreprise VAN2 vers l'hôtel pour télécommunicateurs pour une redondance maximale, et de VAN3, le plus grand centre de données neutre de la région, prenant en charge les opérations de type hyperscale.

Ziply Fiber peut offrir aux clients un accès à ses services à partir de chacun des centres de données Cologix, que ce soit indépendamment ou en combinaison, via une interconnectivité directe, ce qui offre aux entreprises clientes de Ziply une flexibilité maximale. De plus, Ziply Fiber offrira à la fois des options de transport à haute capacité sous la forme de longueurs d'onde de 100G et 400G, d'Ethernet 10G et de services Internet à haut débit, donc si une entreprise souhaite que Ziply Fiber gère ses services Internet ou fournisse simplement une option de transport de connectivité, les deux sont désormais facilement disponibles sur le marché des centres de données de Vancouver.

« Nous sommes ravis que Ziply fasse partie de l'offre Cologix à Vancouver », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « C'est formidable d'avoir Ziply comme fournisseur de télécommunications supplémentaire dans notre écosystème que nous opérons dans le nord-ouest du Pacifique. Grâce à l'engagement de Ziply en matière de redondance via un routage diversifié dans la région et des capacités de 100Go, nous sommes bien placés pour répondre aux demandes des entreprises en croissance de nos clients à la périphérie du réseau. »

À propos Ziply Fiber

Ziply Fiber est une entreprise locale du nord-ouest des États-Unis, dont le siège social est situé à Kirkland, Washington, et qui possède d’importants bureaux à Everett, Washington; Beaverton, Oregon et Hayden, Idaho. La plupart des membres de l'équipe de direction de Ziply Fiber, composée d'anciens dirigeants d'AT&T, CenturyLink et Wave Broadband, ont soit grandi dans le Nord-Ouest ou ont vécu une trentaine d’années ici. Cette propriété locale et cette familiarité avec le marché constituent une partie importante de l'état d'esprit et de la culture de l'entreprise. La société a acquis les actifs du nord-ouest de Frontier Communications en mai 2020 et s'est engagée à investir plus de 500 millions de dollars pour améliorer son réseau et ses services dans les zones rurales et suburbaines à travers sa zone de service qui compte quatre États.

À propos de Cologix Inc.

Cologix fournit des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres via ses centres de données hyperscale edge à travers l’Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications hyperscale edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à sales@cologix.com. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Media Contacts: Dan Miller Krista Shepard Curator PR pour Ziply Fiber Directrice des communications corporatives, Cologix +1.206.979.4055 +1.720.739.5396 dan.miller@curatorpr.com krista.shepard@cologix.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/102fe5d8-8bb1-4eae-aab8-f1366e46876b