Forløb af ordinær generalforsamling i BI Erhvervsejendomme A/S

Ovennævnte selskab har afholdt ordinær generalforsamling fredag den 9. april 2021.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt, herunder forslag om overførsel af periodens resultat til egenkapital. Selskabet havde et nettoresultat på 91.926 t.kr. for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2020.



Vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Selskabets vederlagsrapport blev godkendt ved den vejledende afstemning

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Adm. direktør Lars Bo Bertram, investeringsdirektør Andrea Panzieri og advokat Nicolai Reinhold Hviid blev genvalgt og Annette Charnouby blev nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) blev nyvalgt som revisor.

Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes § 7.5 med en præcisering af, at beregningen af kvartalsvise indløsningsgebyrer sker på baggrund af de samlede krav om indløsning som selskabet har modtaget i løbet af kvartalet. Bestyrelsen havde tillige stillet forslag om at opdatere henvisningen til § 7.4 i vedtægternes § 8.1 til også at omfatte en henvisning til § 7.5.

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

Eventuelt

Der forelå intet under eventuelt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00

