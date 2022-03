CGG : Une forte performance financière au 4ème trimestre 2021

Les Nouveaux Business du Groupe devraient représenter plus de 20% du chiffre d’affaires du Groupe en 2025 :



Au fil des années, CGG a construit et développé une expertise majeure et un portefeuille de technologies uniques dans les géosciences et dans les technologies des sciences des données. Alors que la transition énergétique, l'environnement et le changement climatique sont au cœur des préoccupations sociétales, notre expertise et nos technologies sont de plus en plus sollicitées et constituent une offre différenciante dans les marchés en forte croissance des Sciences du Digital, de la Transition Energétique et de la Surveillance et de l’Observation. Chacun de ces marchés devrait connaître une croissance accélérée à court, moyen et long terme. L’objectif du Groupe est que ces Nouveaux Business au-delà des métiers cœurs représentent plus de 20% de son chiffre d’affaires en 2025. Le marché total des Sciences du Digital dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 30 milliards de dollars en 2025.



CGG propose sur ce marché le matériel, les intergiciels (passerelles techniques) et les applicatifs spécialisés dans le calcul scientifique ainsi que des solutions sur-mesure de calcul scientifique. Sur le plan opérationnel avec près de 300 pétaflops de capacité de calcul, les services de Cloud associés et plus de 240 pétaoctets de capacité de stockage, les solutions en Science du Digital de CGG accompagnent plus de 700 utilisateurs, dont nos clients internes et externes principalement pour leurs besoins de traitement de données et de transformation numérique. Au-delà de cette plate-forme unique de calcul scientifique, CGG propose des algorithmes de géoscience, de physique et de science des données très avancés, à la pointe de la technologie actuelle.



Le marché total accessible des Sciences du Digital de CGG dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 1,2 milliards de dollars en 2022 et à 1,6 milliards de dollars en 2025 , soit une croissance d'environ 10 % par an. Actuellement plusieurs de nos clients accèdent à notre offre SaaS (Software as a Service) dans le cloud CGG et nous fournissons dans le monde entier sur site à nos clients de la puissance de calcul (GPU) de haut de gamme. Notre laboratoire d'intelligence artificielle poursuit également son développement avec des opportunités de clients dans tous les domaines Beyond the Core. Le marché total de la Transition Energétique dans le secteur de l’énergie s’élève en moyenne à près de 5 000 milliards de dollars par an jusqu’en 2030, atteignant ainsi 4,5 % du PIB mondial en 2030. En particulier, le CCUS représente un marché potentiel considérable, puisqu'il pourrait passer de 40 millions de tonnes de CO2 en 2020 à 7,6 milliards de tonnes en 2050.



CGG propose sur ce marché des services et technologies dédiés notamment au stockage du gaz carbonique (CCUS), à la géothermie, aux sciences de l'environnement et aux minéraux et mines . Dans ce marché en forte croissance, CGG possède une bibliothèque de données de la terre qui représente plus de 50 pétaoctets, ainsi que des services et technologies d'analyse scientifique. CGG est actif sur ce marché depuis des décennies et voit un fort intérêt de ses clients sur les dernières années. CGG est impliqué dans plus de 150 projets géothermiques, la plupart des grands projets CCUS, notamment Sleipner, Troll, Weyburn, Pembina et Gorgon. L’offre de services miniers est en constante évolution, le lancement le plus récent étant la solution de surveillance TailingsPulse pour les installations de stockage des résidus. Enfin, les nouvelles solutions en sciences de l'environnement, principalement axées sur la surveillance de la pollution suscitent un fort intérêt.



Le marché total accessible de CGG dans la transition énergétique dans le secteur de l'énergie est estimé à environ 500 millions de dollars en 2022, et attendu autour de 1,0 milliard de dollars en 2025 , soit une croissance annuelle de ~26%. Actuellement CGG a environ 30 projets dans le monde. Le marché total de la Surveillance et de l'Observation dépassait les 205 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre une taille de 411 milliards de dollars d'ici 2026.



CGG propose sur ce marché ses technologies de capteurs intelligents et des solutions d'acquisition conçues pour collecter d'énormes quantités de données, analyser ces ensembles de données et fournir des informations clés directement aux clients en temps quasi réel, au travers de notre infrastructure dans le cloud.



Pour répondre à cette demande croissante du marché, CGG propose des solutions de surveillance de l'état des infrastructures et ouvrages, de surveillance des terrassements et déblais mais aussi des solutions d’écoute acoustique sous-marine. A ce jour, nos premiers équipements commerciaux sont opérationnels en Europe et nous disposons également de nouveaux projets en Amérique.



Le marché accessible de CGG pour les services et technologies dédiées à la Surveillance et à l'Observation est de 1,5 milliards de dollars en 2022 avec une croissance annuelle à deux chiffres, attendue jusqu’en 2025 . Les premiers systèmes sont opérationnels en Europe et des pilotes sont en test en Amérique du Nord.



Pour plus d’informations sur ces Nouveaux Business: https://www.cgg.com/industry-applications