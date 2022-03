Communiqué financier

Le 03 mars 2022

Generix Group SA – situation en Russie

Generix Group SA n’a pas d’activité en Ukraine et réalise un peu moins de 7% de son CA consolidé en Russie au travers d’une filiale de services localisée à Moscou, comptant 40 collaborateurs.

Ses clients en Russie sont quasi-exclusivement de grands Groupes multinationaux français de la distribution, de la logistique et de l’industrie agro-alimentaire avec lesquels elle entretient des relations de longue date et de confiance en France et à l’étranger. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Generix Group travaille en étroite collaboration avec eux afin de leur permettre d’assurer la continuité de leur exploitation dans les meilleures conditions possibles et d’en minimiser l’impact économique pour Generix.

Generix Group SA communiquera à nouveau sur sa situation en Russie dès que les conséquences financières pourront en être mesurées plus précisément.

