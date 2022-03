English Finnish

Nokia Oyj

Pörssitiedote

3.3.2022 klo 21.00

Nokia julkaisi vuotta 2021 koskevan Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2021 -vuosikertomuksensa

Espoo – Nokia julkaisi tänään vuoden 2021 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission). Lisäksi Nokia julkaisi Nokia vuonna 2021 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Annual Report on Form 20-F- ja Nokia vuonna 2021 -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Osakkeenomistajat voivat tilata painetun version vuosikertomuksista veloituksetta Nokian verkkosivuilta. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla myös osoitteessa www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto ja palkitsemisraportti osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut Nokian ESEF -tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan raportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/luvut.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

