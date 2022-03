Les stratégies de réduction des méfaits du tabac (RDT) ont radicalement réduit les taux de tabagisme

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du vapotage (ACV) a souligné à plusieurs reprises les mérites de la réduction des méfaits du tabac dans le cadre des stratégies de lutte antitabac. L’événement Asia Harm Reduction Forum 2021, auquel participent les principaux experts en technologie, en politique de santé publique et en science, s'est réuni pour discuter des stratégies de réduction des méfaits du tabac (RDT) déployées dans divers pays.



Comme l'a documenté le Vaping Post, les résultats de l'adoption de la réduction des méfaits du tabac ont été stupéfiants. "Nous connaissons les risques du tabagisme depuis de nombreuses décennies. Nous savons que c'est la fumée, et non la nicotine, qui est responsable. Nous savons également qu'il est possible d'administrer la nicotine d'une manière qui présente un risque minimal", a déclaré le professeur David Sweanor, président du Center for Health Law, Policy and Ethics et professeur adjoint de droit à l'Université d'Ottawa.

"En conséquence, les taux de maladies et de décès liés au tabac en Suède sont de loin les plus bas de l'Union européenne. Les taux de tabagisme sont maintenant suffisamment bas pour que de nombreuses personnes considèrent la Suède comme une société sans fumée. Lorsque la Norvège a autorisé la diffusion des snus, le tabagisme a diminué de moitié en dix ans seulement. Lorsque l'Islande a autorisé à la fois les produits de vapotage et le snus sur le marché, le tabagisme a chuté d'environ 40 % en trois ans seulement", a-t-il ajouté.

Pendant des décennies, le Canada a tenté de réduire le tabagisme par l'éducation et la fiscalité, avec un succès limité. Les réductions de la prévalence du tabagisme avaient généralement ralenti, avec des baisses annuelles modestes avant l'adoption plus généralisée du vapotage par les fumeurs. Le vapotage a connu un pic d'adoption en 2019, qui a mené une baisse drastique de 7,5 % des ventes de cigarettes.

"La réduction des méfaits est l'un des quatre piliers de la politique canadienne en matière de drogues et de substances. La politique qui rend le vapotage moins attrayant pour les fumeurs, comme les restrictions sur les arômes et la taxation, est en décalage avec cette politique. En fait, le Canada a adopté la réduction des méfaits en théorie, mais pas en pratique", a déclaré Darryl Tempest, du Conseil des relations gouvernementales de la CVA.

Les résultats positifs de l'adoption de la réduction des méfaits du tabac sont clairs. La réduction de la prévalence du tabagisme au Canada pourrait être accélérée par une politique équilibrée et un message clair aux fumeurs.

Darryl Tempest

Executive Director

647-274-1867

dtempest@thecva.org