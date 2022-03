Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec : La diminution des inscriptions montre des signes de modération, mais la hausse des prix résidentiels continue à Québec

English French

QUÉBEC, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de février. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



« Le mois de février se place dans la continuité du mois de janvier, enregistrant une activité nettement supérieure au niveau prépandémique bien que sensiblement en retrait par rapport à 2020 et 2021 à la même période », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ. « Dans un contexte de faible niveau d’inventaire de propriétés à vendre sur le marché qui s’est étendu à toutes les catégories, y compris la copropriété, le prix médian des propriétés résidentielles continue de progresser de façon soutenue et homogène. La récente annonce de la banque du Canada débutant un processus de hausse des taux d’intérêt pourrait légèrement freiner la demande au cours des prochains mois. Tout dépend de quelle façon l’économie et l’inflation évolueront dans le contexte géopolitique qui se dessine. »

Faits saillants du mois de février

Le marché résidentiel a continué son ralentissement en février, avec une diminution des ventes de 9 %, pour atteindre un total de 1 057 transactions résidentielles. Malgré le repli relatif face au mois de février record de 2021, ce nombre de ventes représentait tout de même une forte activité comparée à la moyenne de ventes pour février depuis 2016, qui s’établit à un peu moins de 900.





Malgré le fait que tous les secteurs de la RMR de Québec aient connu un ralentissement des ventes en février, on observe des replis beaucoup plus importants dans les secteurs moins centraux, avec une diminution des ventes de 16 % dans la Périphérie Nord de Québec, et de 28% pour la Rive Sud. L’agglomération de Québec, quant à elle, a enregistré une diminution de 2%.





Comme en janvier, la catégorie des copropriétés a connu un repli des ventes beaucoup moins important que les autres catégories avec 376 transactions (un déclin de moins de 1 % comparé à février 2021). Les unifamiliales ont enregistré un recul des ventes de 12 %, s’établissant à 607 transactions. Les petites propriétés à revenus, un segment de marché qui demeure limité en importance et qui peut donc être sujet à davantage de volatilité, ont vu leurs ventes diminuer de 20 %.





Les inscriptions en vigueur ont continué leur déclin en février, s’établissant à 2 376 propriétés sur le marché dans la RMR. Ce chiffre représentait une diminution de 32 % par rapport à février 2021, mais, tout de même, une modération dans la tendance à la baisse de mois en mois.





Malgré cette modération, le prix médian des propriétés résidentielles a poursuivi sa croissance dans la RMR en février. Il s’est établi à près de 340 000 $ pour le mois, un gain de 15 % comparé à la même période en 2021, et une augmentation de 15 000 $ comparée au prix de janvier 2022 (325 000 $). Dans les copropriétés, le prix médian a atteint 225 000 $, un gain de 14 % comparé à l’an passé et 8 000 $ de plus qu’en janvier 2022. Le prix des petites propriétés à revenus, malgré le déclin des ventes, a cru de 12 %, pour s’établir à 412 500 $. Ce chiffre représentait une augmentation substantielle comparée à la moyenne des trois mois précédents (350 000 $). Une hausse substantielle du prix médian des duplex transigés en février a eu un impact important sur cette tendance.



