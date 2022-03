La Fondation Asie Pacifique du Canada dirigera la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Inde

English French

TORONTO, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’économie en forte croissance de l’Inde est la sixième plus grande du monde. Son économie dynamique et innovante offre d’immenses possibilités aux entreprises canadiennes, en particulier celles qui travaillent dans les secteurs technologiques émergents au croisement de la santé, des infrastructures, de l’agriculture, des énergies propres et de l’éducation. Comptabilisant des échanges bilatéraux de marchandises évalués à 8,9 milliards de dollars canadiens en 2021, l’Inde se classe 13e en importance comme partenaire du Canada pour le commerce de marchandises. Les deux pays partagent des liens économiques et culturels robustes et de longue date, puisque le Canada héberge l’une des plus grandes diasporas indiennes du monde, comptant près 1,5 million de personnes.



La Fondation Asie Pacifique du Canada, en collaboration avec le Conseil de commerce Canada-Inde, et soutenue par des contributions du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario, est fière de mener la première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Inde, les 7 et 8 mars 2022.



Cette mission aura pour thème « croître plus intelligemment » et sera axée sur l’éducation, les solutions écologiques, les technologies agricoles et les technologies du domaine de la santé, pour mettre en valeur les innovations qu’apportent les entrepreneures canadiennes dans ces secteurs. La mission vise également à mettre en relation des entrepreneures canadiennes avec des entreprises en Inde afin de favoriser le commerce inclusif, de soutenir les PME et de catalyser les partenariats internationaux entre les entreprises canadiennes et les marchés étrangers. Cette mission est la cinquième de la série de missions commerciales exclusivement féminines en Asie de la FAP Canada. Les missions précédentes se sont déroulées au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Alors que l’Inde et le reste de la planète émergent de la crise sanitaire mondiale, les entrepreneures canadiennes peuvent tirer avantage de la mission commerciale exclusivement féminine en Inde de la FAP Canada non seulement pour introduire leurs produits et services dans l’un des marchés de consommation à la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale, mais aussi pour démontrer à quel point les gains réalisés par l’intermédiaire du commerce international ont une valeur unique pour l’avancement économique des femmes.



Citations :



« La première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine du Canada en Inde de la Fondation Asie Pacifique du Canada donnera aux entrepreneures canadiennes l’occasion de promouvoir leurs innovations, de nouer de nouvelles relations d’affaires et de se familiariser avec l’économie dynamique de l’Inde. »



L’honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique



« Dans le cadre de sa cinquième mission commerciale de femmes en Asie-Pacifique, FAP Canada est fière de mener virtuellement une délégation d’entrepreneures dynamiques en Inde et de leur permettre de créer des liens, de s’outiller et d’obtenir le soutien nécessaire pour qu’elles puissent développer leurs entreprises de l’autre côté du Pacifique. »

Christine Nakamura, vice-présidente, bureau de Toronto, FAP Canada, et directrice de mission



« En tant que présidente de la mission, je suis ravie de soutenir les entrepreneures canadiennes qui s’engagent dans cette nouvelle étape de leur parcours commercial international et qui établissent de nouveaux liens avec l’Inde. »



Patricia Koval, présidente de la mission et présidente du Conseil de commerce Canada-Inde



« En tant que vice-présidente de la mission, je vous encourage à participer à la conférence bilatérale de deux jours qui aura lieu la semaine prochaine. Nous verrons comment les entrepreneures canadiennes peuvent trouver des occasions d’affaires en Inde. »



Janice Fukakusa, vice-présidente de la mission



