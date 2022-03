The North West Company Inc. annonce une augmentation et une prolongation de ses facilités de prêt renouvelables

WINNIPEG, Manitoba, 03 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : The North West Company Inc. (la « Société » ou « North West ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a refinancé ses facilités de prêt de 300 millions de dollars canadiens et de 52 millions de dollars américains arrivant à échéance initialement le 26 septembre 2022. Les facilités de prêt engagées renouvelables récemment augmentées, avec les prêteurs existants, fournissent à la Société jusqu'à 400 millions CAD et 52 millions USD pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.



Les facilités en dollars canadiens ont un taux d'intérêt variable basé sur les taux d'acceptation des banquiers plus les frais d'estampillage, ou le taux d'intérêt préférentiel canadien. Les facilités en dollars américains ont un taux d'intérêt variable basé sur le LIBOR américain ou un autre taux de référence plus un écart. Ces facilités de prêt arriveront à échéance le 1er mars 2027 et sont de rang pari passu tout comme les autres dettes de premier rang de la Société.

Profil de la Société

The North West Company Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de produits et services d'usage courant auprès des communautés rurales et des quartiers urbains du Canada, de l'Alaska, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 215 magasins sous les enseignes Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 2,0 milliards CAD.

Les actions ordinaires de North West sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole NWC.



Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Dan McConnell, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone 204-934-1482 ; Fax 204-934-1317 ; E-mail dmcconnell@northwest.ca

John King, vice-président directeur et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : +1 (204) 934-1397 ; Fax : +1 (204) 934-1317 ; E-mail :jking@northwest.ca