Siili Solutions Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 4.3.2022 kello 9.00



Siili Solutions Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2021. Vuosikertomus sisältää vuoden 2021 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Vuosikertomus julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on antanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin Siili Solutions Oyj:n ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä XHTML- ja PDF-tiedostona ja se on saatavilla myös osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/taloudelliset-tiedotteet-vuosikertomukset. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 sekä palkitsemisraportti 2021 löytyvät lisäksi erillisinä PDF-tiedostoina tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja, Taru Kovanen

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liitteet