Aktia auttaa koronasta kärsineitä pk-yrityksiä Euroopan investointirahaston takausratkaisun avulla

EGF-lainatakaus edistää terveiden pk-yritysten kasvua koronan jälkeisessä Euroopassa. Sen ansiosta yritykset voivat saada edullisempaa rahoitusta investointeihin, käyttöpääoman rahoittamiseen, lainojen uudelleenjärjestelyihin sekä yrityskaupan rahoittamiseen.



Euroopan Investointirahaston (EIR) lainatakausohjelma EGF (The Pan-European Guarantee Fund In Response To Covid-19) auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvamaan ja korjaamaan koronapandemian aiheuttamia taloudellisia seurauksia. Rahaston tavoitteena on tukea terveen liiketoiminnan kasvua ympäri Eurooppaa, ja se on toteutettu rahastossa mukana olevien jäsenvaltioiden rahoitustuella. EIR on valinnut Aktian yhdeksi lainatakausohjelman kumppaneistaan, joten Aktialla on nyt mahdollisuus helpottaa pk-yritysten tilannetta edullisemmalla rahoituksella.

”Pk-yritykset ovat yksi Suomen talouden kivijaloista sekä tärkeä osa Aktian perintöä. Suomalaiset pk-yritykset arvioivat tuoreeltaan heidän Aktian yhteyshenkilönsä pankkialan parhaimmiksi, mikä todistaa, että olemme sitoutunut kumppani kaikenkokoisille yrityksille. Meille on tärkeää auttaa koronasta kärsinyttä yritystoimintaa kaikin mahdollisin tavoin, ja olemmekin ylpeitä siitä, että Euroopan investointirahasto valitsi meidät kumppanikseen”, Aktian pankkiliiketoiminnasta vastaava johtaja Anssi Huhta sanoo.

EGF-takausta voivat hakea alle 250 työntekijän yritykset, joiden liikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai joiden taseen loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa. EGF-takaus kattaa 70 % rahoituksesta ja sen lisäksi voidaan tarvittaessa hakea enintään 20 % Finnvera -takausta. Enimmäislaina on 10 miljoonaa euroa, ja laina-aika on enintään 6 vuotta.