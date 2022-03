Aktia hjälper små och medelstora företag som drabbats av coronapandemin genom en garantilösning från Europeiska investeringsfonden

Finnish Swedish

EGF-garantin främjar tillväxten hos sunda små och medelstora företag i Europa efter coronapandemin. Tack vare lånegarantin kan företagen få förmånligare finansiering för investeringar, finansiering av rörelsekapital, omstrukturering av lån samt finansiering av företagsförvärv.



Europeiska investeringsfondens (EIF:s) lånegarantiprogram EGF (The Pan-European Guarantee Fund In Response To Covid-19) hjälper små och medelstora företag att växa och åtgärda de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Fondens syfte är att stödja tillväxten av sund affärsverksamhet runt om i Europa och detta har genomförts med finansieringsstöd från fondens medlemsstater. Eftersom EIF har valt Aktia som en av sina partner i lånegarantiprogrammet har Aktia nu möjligheten att underlätta situationen för små och medelstora företag genom att erbjuda förmånligare finansiering.

”Små och medelstora företag är en av hörnstenarna i Finlands ekonomi och en viktig del av Aktias arv. Finländska små och medelstora företag bedömde nyligen att deras kontaktpersoner i Aktia är de bästa inom banksektorn, vilket bevisar att vi är en engagerad partner till företag av alla storlekar. Det är viktigt för oss att på alla sätt hjälpa de företag som drabbats av coronapandemin, och vi är därför stolta över att Europeiska investeringsfonden valde oss som partner”, säger Anssi Huhta, direktör med ansvar för Aktias bankverksamhet.

EGF-garantin kan sökas av företag med färre än 250 anställda vars omsättning understiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning understiger 43 miljoner euro. EGF-garantin täcker 70 % av finansieringen och utöver den kan man vid behov ansöka om en Finnvera-garanti för upp till högst 20 % av finansieringen. Det maximala lånebeloppet är 10 miljoner euro och lånetiden högst 6 år.