A2Mac1 annonce l'acquisition de l'activité mondiale des analyses et prévisions du marché automobile de Coram Research auprès de Coram SAS

A2Mac1 annonce l'acquisition de l'activité mondiale de s analyses et prévisions du marché automobile de Coram Research auprès de Coram SAS

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, A2Mac1, le leader mondial de l'analyse comparative et de la veille concurrentielle automobile, annonce la finalisation de l'acquisition de l'activité de veille concurrentielle de Coram Research auprès de Coram SAS. Avec près de 40 ans d'expérience dans l'acquisition de données et leur traduction en point de vue pertinents, cette activité correspond parfaitement à l'expansion du portefeuille d'A2Mac1 et renforce l'ambition de diversification du groupe en ajoutant le benchmarking de marché au portefeuille d'A2Mac1.

La combinaison d'A2Mac1 et de l'activité d'intelligence de marché de Coram apportera de nouvelles capacités et fournira des informations essentielles dans le benchmarking de marché, principalement dans l'analyse de marché sur mesure, la segmentation de marché, les données de marché structurées et accompagner les entreprises de l’écosystème automobile dans l’accélération de leur stratégie de croissance. Entièrement intégrée à la plateforme de benchmarking et de veille concurrentielle d'A2Mac1, elle permettra aux ingénieurs, aux services de planification stratégique, de planification des produits et de marketing, sans s’y limiter, de mesurer la couverture actuelle et future du marché et la part de marché au niveau de la marque, du modèle et même du composant.

Frank Bunte, PDG d'A2Mac1, a déclaré : "L'intégration du portefeuille de tendances et de connaissance du marché de Coram dans l'écosystème d'A2Mac1 permet à nos clients d'accéder à des services d'analyse et de connaissance du marché fiables et approfondis. Elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et enrichira notre portefeuille avec ses modèles de prévision de données stratégiques. Notre ambition de toujours écouter et anticiper les besoins de nos clients et de leur fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée, les meilleures de leur catégorie, est prouvée par cette dernière acquisition."

Thierry Pertuiset, PDG de Coram, a déclaré : "A2Mac1 en tant que leader mondial du marché constitue le foyer idéal pour les services de Coram en matière d'intelligence du marché et de connaissances liées à l'automobile. Cette transaction permettra à l'entreprise de bénéficier d'un large éventail de clients et de soutenir A2Mac1 dans l'expansion de ses services afin de poursuivre son ambition de fournir une analyse de bout en bout à ses clients sur une seule plateforme compétitive de benchmarking et d'insights. Chez Coram SAS, nous sommes impatients de travailler avec A2Mac1 pour saisir et développer ces opportunités."

A propos d’A2Mac1

A2Mac1 est le leader mondial du benchmarking concurrentiel et du « reverse engineering » pour le secteur automobile avec environ 600 employés à travers le monde (Europe, Royaume-Uni, Etats-Unis, Mexique, Chine, Inde, Japon, Thaïlande). Nos services d'évaluation comparative de la concurrence ainsi que ceux de notre service costing nous ont permis de fournir des données critiques et de haute qualité et des informations clés à plus de

500 000 professionnels de l'ensemble de la chaîne de valeur automobile (OEM, OES, fournisseurs de rang 1 et 2, universités, cabinets de conseil et fournisseurs de matières premières).

Notre plateforme 3D unique et facile à utiliser les aide à optimiser la conception et les matériaux, générant ainsi innovation et réduction des coûts.

