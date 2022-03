Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Jyske Bank A/S

English Danish

Det kan hermed oplyses, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen for Jyske Bank A/S.

Valgt som medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse med virkning umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling den 22. marts 2022 blev således:

Selskabsrepræsentanter: Suppleanter (ej personlige): Johnny Christensen (genvalgt) Henriette Hoffmann (nyvalgt) Michael C. Mariegaard (nyvalgt) Koncernrepræsentant: Suppleanter (ej personlige): Marianne Lillevang (genvalgt) 1. suppleant: Line Skov Fuglkjær (nyvalgt) 2. suppleant: Jan Dahlgaard (nyvalgt)

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon 89 89 64 44.

