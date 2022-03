Kering - Evolution de la composition du Conseil d'administration de Kering

English French

4 mars 2022

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

Au cours de sa réunion du 4 mars 2022, le Conseil d’administration de Kering, en coordination avec le Comité des nominations et de la gouvernance, a entériné les évolutions suivantes concernant sa composition :

Démission de Sophie L’Hélias, en qualité d’Administratrice indépendante





En raison de sa récente nomination en tant que Présidente du Conseil d’administration d’un autre groupe, Sophie L’Hélias a remis sa démission de son mandat d’Administratrice au Président du Conseil d’administration de Kering. Sophie L’Hélias était Administratrice indépendante de Kering depuis le 29 avril 2016 et avait été désignée Administratrice Référente le 11 février 2019. Elle a également été membre du Comité des rémunérations, qu’elle a présidé de 2016 à 2020, et membre des Comités d’audit, des nominations et de la gouvernance, et de développement durable.

Non-renouvellement du mandat d’Yseulys Costes, en qualité qu’Administratrice indépendante





Membre du Conseil d’administration de Kering depuis le 19 mai 2010, Yseulys Costes n’a pas souhaité soumettre son mandat au renouvellement lors de la prochaine Assemblée générale du 28 avril 2022, en raison de la perte de sa qualité d’Administratrice indépendante. Yseulys Costes est actuellement Présidente du Comité des rémunérations et membre du Comité d’audit ainsi que du Comité des nominations et de la gouvernance.

Nominations de Véronique Weill, Yonca Dervisoglu et Serge Weinberg, en qualité d’Administrateurs indépendants





Les nominations de Véronique Weill, Yonca Dervisoglu et Serge Weinberg seront soumises au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 28 avril 2022.

De nationalité française, Véronique Weill est Présidente du Conseil d’administration de CNP Assurances. Elle apporterait au Conseil d’administration de Kering sa solide expérience en matière de gouvernance d’entreprise.

De nationalité turque, Yonca Dervisoglu est Vice-Présidente du Marketing de Google pour la région Europe/Moyen-Orient/Afrique. Elle apporterait au Conseil d’administration de Kering son expertise dans les domaines des nouvelles technologies, du digital et du marketing au niveau international.

De nationalité française, Serge Weinberg est Président du Conseil d’administration de Sanofi. Il apporterait au Conseil d’administration de Kering sa longue expérience à des postes de direction. Il ferait également bénéficier au Conseil de son expertise dans les domaines financier et de gouvernance d’entreprise.

Renouvellement du mandat de Daniela Riccardi, en qualité d’Administratrice indépendante





Daniela Riccardi est Administratrice de Kering depuis le 6 mai 2014 et membre du Comité de développement durable. Son mandat arrive à échéance lors de la prochaine Assemblée générale.

Daniela Riccardi est Directrice générale de Moleskine depuis avril 2020. Elle apporte au Conseil d’administration de Kering sa solide expérience internationale en matière de développement d’entreprises et de marques dans les secteurs de la grande consommation et de la distribution.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré :

« En mon nom et au nom du Conseil d’administration, je remercie chaleureusement Yseulys Costes pour son implication et son rôle déterminant au sein du Conseil au cours des douze dernières années, et notamment en tant que Présidente du Comité des rémunérations et membre des Comités d’audit et des nominations et de la gouvernance. Je tiens à féliciter Sophie L’Hélias pour son nouveau rôle et la remercie également vivement pour sa contribution aux travaux du Conseil, notamment dans sa fonction d’Administratrice Référente dont la création avait été saluée par l’ensemble des parties prenantes. Enfin, je suis heureux de soumettre au vote de la prochaine Assemblée les nominations de Véronique Weill, Yonca Dervisoglu et Serge Weinberg ainsi que le renouvellement de Daniela Riccardi. Leurs connaissances et compétences respectives ainsi que leurs parcours seront des apports précieux aux réflexions du Conseil d’administration et je me réjouis de pouvoir compter sur leur engagement. »

Dans le cadre de ces évolutions, le Conseil d’administration a confié au Comité des nominations et de la gouvernance les missions de :

Remplacer Sophie L’Hélias dans le rôle d’Administrateur Référent, dont les missions sont prévues et décrites dans le règlement intérieur du Conseil d’administration.

Travailler à la recomposition des Comités du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 28 avril 2022.

Ainsi, à l’issue de l’Assemblée générale du 28 avril 2022 et sous réserve de l’approbation des résolutions par les actionnaires et de l’évaluation de la qualité d’indépendance des nouveaux administrateurs par le Comité des nominations et de la gouvernance, le Conseil d’administration de Kering serait composé de 14 membres et inclurait :

7 Administrateurs indépendants (soit un taux de 58 % hors administratrices représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

6 femmes (soit un taux de 50 % hors administratrices représentant les salariés, conformément aux dispositions du code AFEP-MEDEF) ;

6 nationalités différentes (britannique, chinoise, française, italienne, ivoirienne et turque).





A propos de Mme Véronique Weill

De nationalité française, Véronique Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs des services financiers avec un parcours de plus de 20 ans en banque d’affaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, puis chez AXA pendant 10 ans, ainsi que dans le domaine des nouvelles technologies et du digital.

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris et titulaire d’une Licence de Lettres de la Sorbonne, Véronique Weill a démarré sa carrière chez Arthur Andersen Audit à Paris.

De 1985 à 2006, elle a occupé différents postes à responsabilités au sein de JP Morgan à Paris, Londres et New York en qualité notamment de Responsable Europe, puis Monde des Opérations et de la Technologie pour la gestion d’actifs et la clientèle privée, puis de Responsable Monde des Opérations pour la banque d’investissement et des Services Partagés.

De retour en France en 2006, elle rejoint le groupe AXA comme Directrice Générale d’AXA Business Services et Directrice de l’Excellence Opérationnelle ; elle devient membre du Comité Exécutif en 2010 en tant que Chief Operating Officer, puis Group Chief Customer Officer en charge des clients, de la marque et du digital du groupe AXA. Elle est également Présidente du Conseil d’administration de diverses filiales en France, en Espagne et en Italie. Elle a siégé par ailleurs au Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche.

En août 2017, elle rejoint Publicis Groupe en tant que General Manager, en charge des fusions et acquisitions, des Opérations, de l’Informatique et de l’Immobilier, et membre du Management Committee groupe.

Depuis juillet 2020, elle est Présidente du Conseil d’administration de CNP Assurances.

Elle est également membre du Conseil d’administration de Valeo et du Conseil de surveillance de Rothschild & Co.

A propos de Mme Yonca Dervisoglu

De nationalité turque, Yonca est Vice-Présidente du Marketing de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle a rejoint Google en 2006 et supervise des équipes dans 35 pays, travaillant sur toutes les catégories de produits, depuis le hardware jusqu’aux applications B2C en passant par les campagnes pour les entreprises. Elle est à l’origine notamment de l’initiative Google Arts and Culture et Grow with Google.

Avant de rejoindre Google il y a 15 ans, Yonca a eu une carrière internationale dans des fonctions de direction marketing : 10 ans chez Unilever, puis 4 ans chez Yahoo!.

Elle siège actuellement au Conseil d'administration d'AccelerateHer of the Founders Forum. Auparavant, elle a siégé au Conseil de Surveillance de Heineken, au Conseil de Surveillance de Mavi et au Digital Advisory Board du Natural History Museum à Londres. Elle est membre de The Marketing Society.

A propos de M. Serge Weinberg

De nationalité française, Serge Weinberg est Président du Conseil d’administration de Sanofi depuis 2010 et Président de la société de gestion Weinberg Capital Partners depuis 2015.

Après différentes affectations comme sous-préfet de 1976 à 1981, Serge Weinberg devient Chef de cabinet du Ministre du budget, Laurent Fabius, en 1981. De 1982 à 1987, il exerce des fonctions de dirigeant chez France 3 et Havas Tourisme. Après trois ans comme Directeur général de Pallas Finance, il rejoint le Groupe Pinault en 1990 comme Président de la CFAO. Il y occupe les fonctions de Président-Directeur général de Rexel de 1991 à 1995 et préside le Directoire du groupe PPR pendant 10 ans. Il crée en 2005 une société de gestion, Weinberg Capital Partners. En 2010, il est nommé Président du Conseil d’administration de Sanofi. Serge Weinberg est également membre du Conseil d’administration de l’AFEP. Il est aussi l’un des fondateurs de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) et de Télémaque.

Serge Weinberg est Commandeur de la Légion d’honneur.

Serge Weinberg est licencié en droit, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et ancien élève de l’ENA (École Nationale d’Administration).

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

