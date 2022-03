Agissons ensemble contre l’obésité

BRUXELLES, Belgium, 04 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que des centaines de millions de personnes dans le monde vivent actuellement avec l'obésité, il est plus important que jamais de soutenir la Journée mondiale de l’obésité et l’appel lancé à tous pour agir dès maintenant. En collaboration avec des organisations liées à l'obésité et à la santé dans le monde entier, l'Association internationale des édulcorants (ISA) est fière de renouveler son soutien à cette importante journée de sensibilisation.



L’obésité continue à être un problème mondial, qui nous concerne tous1:

800 millions de personnes vivent avec l'obésité et des millions d'autres personnes sont à risque de développer la maladie.

Anne-Sophie Joly, présidente du CNAO2, l’association française pour les personnes atteintes d’obèsité, souligne que : « Bien que l’obésité touche une grande partie de la population mondiale, elle est aujourd’hui encore largement méconnue. Les patients obèses ont besoin du soutien de tous pour aspirer à un avenir meilleur : une meilleure prévention, une meilleure information et une meilleure éducation autour de l'obésité pour tous. »

Aujourd’hui, nous savons que les principales causes de l’obésité sont complexes et multifactorielles et que, par conséquent, les solutions ne sont pas simples. Pourtant, si aucune mesure ne peut à elle seule résoudre la crise de l'obésité, créer un environnement alimentaire plus sain est un grand pas en avant.

Ensemble, nous pouvons faire la différence dans le traitement de l’obésité

« Tout le monde doit agir » maintenant et ensemble, conformément au thème de la Journée mondiale de l’obésité de cette année, pour sensibiliser sur la prévention et sur le traitement de l'obésité. C'est pourquoi, dans le cadre de la campagne de cette année, l'ISA a l'honneur de s'associer, pour le développement de sa campagne numérique, à des organisations de renommée internationale dans le domaine de l'obésité et de la santé, parmi lesquelles on compte : le CNAO et l’ADEXO3, les associations française et portugaise pour les personnes atteintes d’obésité, ainsi que l’Association médicale hellénique pour l’obésité (HMAO). Notre campagne a également reçu l’inestimable soutien de l'Association brésilienne du diabète4 (ANAD), de l'Association brésilienne des éducateurs en diabète5 (ANBED), de la Fédération colombienne de diabétologie6 (FDC), et de la Fédération brésilienne des associations pour le diabète7 (FENAD).

À la lumière de ce qui précède, l’ISA est fière de lancer sa campagne, à l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité 2022, qui comprend les supports suivants :

Une vidéo d’animation inspirante qui vise à sensibiliser aux faits de l’obésité et à l’importance de fournir et de recevoir le soutien approprié, ainsi qu’au rôle des édulcorants dans un environnement alimentaire plus sain. Notre vidéo est disponible ci-dessous ou en cliquant ici .

aux faits de l’obésité et à l’importance de fournir et de recevoir le soutien approprié, ainsi qu’au rôle des édulcorants dans un environnement alimentaire plus sain. Des interviews exclusives de nos partenaires qui nous en disent plus sur l'importance de la Journée mondiale de l'obésité et sur la nécessité d’améliorer la prévention, la prise en charge et le soutien pour tous. Ces interviews instructives sont disponibles comme suit : Interview avec Mme Anne-Sophie Joly (présidente, CNAO) Interview avec M. Carlos Oliveira (président, ADEXO) Interview avec le professeur Alexandros Kokkinos (vice-président de l’Association médicale hellénique pour l’obésité)

qui nous en disent plus sur l'importance de la Journée mondiale de l'obésité et sur la nécessité d’améliorer la prévention, la prise en charge et le soutien pour tous. Des recettes saines et sucrées : Les édulcorants sont des ingrédients alimentaires qui offrent une saveur sucrée et qui sont utilisés à la place des sucres dans les boissons, les aliments et les recettes faites maison. Ils peuvent nous aider à adapter les recettes traditionnelles et à nous régaler avec des repas sains, savoureux, avec peu ou pas de sucres et moins de calories. Inspirez-vous dès maintenant des recettes saines et sucrées avec des édulcorants, proposées par l’ISA : Porridge aux graines et au tahini Strawberry fool Pancakes au son d’avoine et aux fruits rouges



Toute personne, partout dans le monde et quelle que soit sa taille, devrait pouvoir accéder et profiter d’aliments et de repas sains, sûrs et savoureux, pour vivre en meilleure santé, plus heureux et plus longtemps !

Participez aux conversations sur la Journée mondiale de l'obésité 2022 en utilisant les hashtags #ISA4WOD, #WorldObesityDay et #EverybodyNeedsToAct.

Pour obtenir plus d’informations sur les édulcorants, visitez notre site Web http://www.sweeteners.org/ ou contactez le secrétariat de l’ISA ici : info@sweeteners.org.

