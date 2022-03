Coop Pank tagamata allutatud võlakirjade pakkumise tulemused

English Estonian

Neljapäeval, 3. märtsil, lõppes Coop Pank AS-i (edaspidi Coop Pank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine).

Pakkumise raames pakkus Coop Pank kuni 8000 tagamata allutatud võlakirja EUR 5 Coop Pank võlakiri 22-2032 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 10. märts 2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,0% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Coop Pangal õigus Pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra suurendada. Pakkumine toimus üksnes Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Märkimisest võttis osa 553 investorit, kes esitasid märkimiskorraldusi kokku 13,9 miljoni euro eest. See tähendab, et emissiooni baasmaht märgiti 1,7 kordselt üle. Coop Pank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 10 miljoni euroni.

Coop Pank otsustas allutatud võlakirjade jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeritakse; Kõik kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldatakse täies mahus; Coop Panga aktsionäridele, olemasolevatele võlakirjaomanikele ja klientidele jaotatakse 69,68% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot; Üle 100 võlakirja märkinud investoritele jaotatakse 69,68% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot; Ülejäänud investoritele jaotatakse 25% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 5000 eurot; Komakohtadega võlakirjade arv ümardatakse allapoole lähima täisarvuni.

"Võlakirjade pakkumise 1,7 kordne ülemärkimine niivõrd keerulisel ajal kinnitab, et kliendid ja investorid usuvad Coop Panga kasvuplaani. Panga investorite baas laieneb aasta-aastalt. Alates Coop Panga sünnist 2017. aastal on panga strateegiliseks omanikuks Coop. 2019. aasta sügisel toimunud IPO ja sellele järgnenud kahe aastaga on lisandunud ligi 28 000 jaeinvestorit. Ettepoole vaatavalt peame oluliseks, et meie investorbaas täieneks ka institutsionaalsete investoritega. Sellest lähtuvalt eelistame sel korral võlakirjade jaotusel lisaks tänastele klientidele, aktsionäridele ja võlakirjaomanikele ka institutsioone. Seetõttu jagasime 100 ja enam võlakirja (väärtuses 100 000 eurot ja enam) märkinud investoritele kaks kolmandikku emissiooni kogumahust. Täitsime emissiooni õnnestumisega oma eesmärgi tugevdada panga kapitalibaasi, mis loob meile võimaluse jätkata kiiret kasvu," tänas võlakirjade pakkumisel osalenud investoreid Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

Pakkumine oli Coop Panga 2021. aastal loodud võlakirjaprogrammi teine seeria ning viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 15. märtsil 2021 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning 21. veebruaril 2022 registreeritud prospekti lisa nr. 1 alusel. Võlakirjad ISIN-koodiga EE3300002542 kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 10. märtsil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 14. märtsil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 117 600 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

