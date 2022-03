French English

Brad Paulsen est nommé Directeur Général de Rexel USA

et membre du comité exécutif de Rexel

Brad Paulsen est nommé Directeur Général de Rexel USA, à compter du 18 avril 2022, succédant à Jeff Baker, qui prend sa retraite après 15 ans chez Rexel USA, tout en restant membre du conseil d’administration.

Avant de rejoindre Rexel, M. Paulsen travaillait pour HD Supply, où il occupait jusqu'à présent le poste de Directeur des Opérations, supervisant les équipes Ventes et Supply Chain, après avoir occupé plusieurs autres postes de direction. Auparavant, il avait passé neuf ans chez Home Depot dans des rôles de leadership et commerciaux. M. Paulsen est titulaire d’une licence en sciences économique de l'Académie militaire des États-Unis – West Point et d'un master en administration des affaires (MBA) de l'Université Vanderbilt.

Jeff Baker a accepté de rester au conseil d'administration de Rexel USA en tant que Vice-Président non exécutif. Cela permettra d’assurer une transition en douceur et à l'organisation de continuer à bénéficier de sa connaissance approfondie de l'industrie et de ses acteurs.

Rexel USA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros. Elle compte 446 agences et emploie 6 700 collaborateurs. La société a récemment annoncé la finalisation de l'acquisition de Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l’est des États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le premier marché mondial du matériel électrique.

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à Jeff pour sa contribution exceptionnelle à Rexel. Sous sa direction, Rexel USA est devenu un leader dans le domaine de la distribution électrique, se transformant en un modèle multicanal de services et de solutions personnalisés, axé sur les données. Je suis très heureux d'accueillir Brad chez Rexel. C'est un leader reconnu qui nous aidera à élever nos performances au bénéfice de nos clients et de nos fournisseurs. La compréhension approfondie de Brad du digital, de la chaîne d'approvisionnement et du marketing sera particulièrement précieuse pour l'organisation. Avec l'équipe de direction de Rexel USA et nos 6 700 collaborateurs, nous nous efforcerons de poursuivre notre trajectoire de croissance, avec de grandes ambitions, comme en témoigne l'acquisition de Mayer en 2021. »

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 24 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 14,7 milliards d’euros en 2021.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com .

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Sara DU REAU



Brunswick: Thomas KAMM +33 6 60 31 77 72



+33 1 53 96 83 92 sara.dureau@rexel.com



tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe