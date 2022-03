Lundin Energy presenterar sin verksamhet inom förnybar energi

English Swedish

Lundin Energy AB (”Lundin Energy” eller ”Bolaget”) har publicerat en beskrivning av den nya verksamheten inom förnybar energi, innehållandes en affärsöversikt samt information om strategi, styrelse och ledning. När den föreslagna sammanslagningen av Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP har slutförts, kommer verksamheten inom förnybar energi kvarstå som ett fristående bolag med tre högkvalitativa tillgångar i Norden. Verksamheten kommer att vara skuldfri, fokusera på kassaflödesgenerering och vara väl positionerat för att bygga vidare på dess bevisade förmåga att skapa värde för aktieägare samt bidra till hållbar energi i framtiden. En webbsänd presentation kommer att hållas idag kl. 16:00.



Verksamheten inom förnybar energi i korthet:

Tre högkvalitativa tillgångar för förnybar energi i Norden, vilka kommer generera omkring 600 GWh per år när de är fullt operationella

Fullt finansierad med likvida medel om 130 MUSD för utbyggnaden av Karskruv-projektet i södra Sverige

Fri kassaflödesgenerering från slutet av år 2023 och framåt då alla projekt kommer vara fullt operationella

Initialt skuldfritt med kapacitet att anskaffa kapital för tillväxt och förvärv

Bolaget kommer att förbli noterat på Nasdaq Stockholm och behålla sitt huvudkontor i Stockholm





Lundin Energys verksamhet inom förnybar energi kommer att bli det nya bolaget inom the Lundin Group of Companies och kommer, med Lundin-familjens fulla stöd, bygga vidare på dess bevisade förmåga att skapa värde för aktieägare. Bolagets nuvarande portfölj består av tre högkvalitativa och nybyggda tillgångar i Norden: en 50-procentig andel i vindkraftsparken Metsälamminkangas i Finland med en kapacitet om 132 MW, där kommersiellt överlämnande planeras i mars 2022, ett 100-procentigt ägande i vindkraftsparken Karskruv i Sverige med en kapacitet om 86 MW, som är under konstruktion, samt en 50-procentig andel i vattenkraftverket Leikanger i Norge med en kapacitet om 77 MW och som är fullt operationell. Verksamheten kommer att vara fullt finansierad från start med en kassalikviditet om 130 MUSD för utbyggnad av Karskruv-projektet och förväntas generera ett fritt kassaflöde från slutet av 2023 när alla projekt är tagna i drift. Sudan-processen kommer att kvarstå i Bolaget. Bolaget kommer fortsätta att kraftfullt försvara sig och tillbakavisar att det finns någon grund för anklagelser om felaktigt agerande av någon av dess företrädare.

EU har publicerat ambitiösa mål om att uppnå en ekonomi med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2050, något som kräver betydande investeringar i förnybar energi samt radikala förändringar i hur energin produceras, konsumeras, lagras och transporteras. Bolaget befinner sig i en stark position för att kunna dra nytta av dessa möjligheter med kassaflödesgenererande tillgångar i några av de högsta prisområdena i Norden, förmågan att anskaffa kapital för tillväxt samt med en styrelse, ledning och större aktieägare som är överens om att utveckla verksamheten. Verksamheten kommer att vara fokuserad på att generera kassaflöde, fullt exponerad mot spotmarknaden för elpriser och har redan börjat granska förvärvs- och tillväxtmöjligheter. Inledningsvis kommer Bolaget att fokusera på Norden och förnybar energi, men har även för avsikt att undersöka ytterligare möjligheter runt om i Europa samt inom framväxande och annan teknik. Bolaget har anlitat SEB som strategisk rådgivare i tillväxtfasen.

Den långsiktiga visionen är att utveckla verksamheten till ett branschledande storskaligt energibolag med tillräckligt kassaflöde för att kunna förse aktieägarna med progressiv avkastning, bidra till att driva energiomställningen framåt och i linje med Europas mål om en hållbar energiframtid.

Bolaget kommer att behålla nyckelpersoner från Bolagets befintliga styrelse och ledning med kunskap om de nuvarande tillgångarna och beprövad erfarenhet av att bygga upp noterade bolag som har levererat betydande värden till aktieägarna under många år. Avsikten är att styrelsen, efter genomförandet av sammanslagningen med Aker BP i slutet av det andra kvartalet 2022, ska bestå av Grace Reksten Skaugen (ordförande), Jakob Thomasen, Ashley Heppenstall, Aksel Azrac och Daniel Fitzgerald samt att ledningen ska bestå av Daniel Fitzgerald som verkställande direktör och Espen Hennie som CFO. Mer information, inklusive en vägledning för 2022 för verksamheten inom förnybar energi, kommer att publiceras under det andra kvartalet 2022.

Daniel Fitzgerald, tilltänkt vd för verksamheten inom förnybar energi kommenterar:

“Energiomställningen befinner sig fortfarande i sin vagga och med EU:s ambitioner om att bli koldioxidneutrala kommer det krävas betydande investeringar inom hela energisystemet för att uppnå dessa mål. Lundin Energys verksamhet inom förnybar energi kommer att starta i en väldigt stark position som ett fullt finansierat, kassagenererande, renodlat nordiskt energibolag. Genom att vara initialt skuldfria och inneha tre högkvalitativa förnybara tillgångar i några av de högsta prisområdena i Norden, har vi betydande kapacitet att anskaffa kapital för förvärv och tillväxt. Vi ser många möjligheter runt om i Europa, inom såväl existerande som framväxande teknik. Med vår erfarenhet av att leverera värde till aktieägare har vi alla byggstenar som behövs för att skapa ett branschledande företag som är väl positionerat för att kunna blomstra genom energiomställningen.

Lundin Energy har varit en enorm framgångssaga för aktieägarna de senaste 20 åren och kulminerar i den föreslagna sammanslagningen med Aker BP, som möjliggör för aktieägarna att fortsätta att investera i både det ledande oberoende företaget inom prospekterings- och produktionsverksamhet i Europa och i detta nya och spännande företag inom förnybar energi. Med den föreslagna styrelsen och ledningen, fortsatt stöd från Lundinfamiljen som stor aktieägare och entreprenörsandan från Lundin är jag övertygad om att vi kommer kunna utveckla Bolaget till ett branschledande energibolag.”

En webbsänd presentation kommer att hållas idag (7 mars 2022) kl. 16:00 för att presentera verksamheten inom förnybar energi samt verksamhetens strategi, styrelse och ledning. För registrering, vänligen klicka på länken nedan:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XohxLNg5SkaHx2GYoyR7xA

En kopia av presentationen kommer att publiceras på Lundin Energys webbplats innan webbsändningen direktsänds.

En fullständig bolagsbeskrivning innehållande detaljer avseende verksamheten inom förnybar energi, dess strategi, styrelse och ledning finns på www.lundin-energy.com.

Den föreslagna sammanslagningen med Aker BP

Enligt en preliminär tidsplan är fullföljandet av sammanslagningen planerat att ske i slutet av det andra kvartalet 2022. Fullföljandet av sammanslagningen är föremål för vissa villkor, däribland godkännande av Lundin Energys och Aker BPs respektive årsstämmor samt erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd. Lundin Energys årsstämma äger rum den 31 mars 2022. Kallelsen till årsstämman, innefattande dagordning och förslag till beslut, finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.lundin-energy.com.





För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations and Communication

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson

Director Media and Corporate Affairs

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-energy.com





Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, utvecklar och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och andra intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot volatilitet i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin.

Detta material utgör inte något erbjudande om att sälja eller inbjudan avseende att förvärva de värdepapper som beskrivs i materialet i USA. Inga värdepapper som det hänvisas till i materialet har registrerats, och inga värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Något offentligt erbjudande av värdepapper i USA kommer inte att ske.

Framåtblickande uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtblickande information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtblickande uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtblickande uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtblickande uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtblickande uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, genom att använda ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som anteciperats i sådana framåtblickande uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtblickande uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är endast gällande vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtblickande uttalanden innefattar risker och osäkerheter som bland annat rör operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga