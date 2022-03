English Dutch French

Gezamenlijk Persbericht

Gereglementeerde informatie*

Brussel, 7 maart 2022 – 8.00 uur

KBC Groep start eigen fintech, DISCAI, een aparte juridische entiteit.

Via DISCAI commercialiseert KBC Groep zijn portefeuille van artificiële-intelligentietoepassingen, startend met de lancering van een AI-toepassing in de strijd tegen witwassen.

Via zijn eigen fintech DISCAI, een volle dochteronderneming, commercialiseert KBC Groep de innovatieve Artificial Intelligence-toepassingen die het intern ontwikkelt bij derden, meer bepaald B2B-partijen. De eerste beschikbare toepassing focust op de strijd tegen het witwassen van geld. DISCAI opteert voor een geleidelijke ‘go-to-market’ aanpak en zal voor de distributie en integratie van die toepassingen samenwerken met partners. Zo zal KPMG instaan voor het aantrekken van geïnteresseerde B2B-partijen.

DISCAI zal in eerste instantie een innovatieve en performante AI-gebaseerde oplossing aanbieden voor nauwgezette controle op witwassen (‘Know Your Transaction’ in het kader van de antiwitwasregelgeving). In een volgende faze zal DISCAI bedrijven en organisaties in diverse sectoren bijstaan in hun zoektocht naar performante en innovatieve oplossingen voor de technologische en regelgevende uitdagingen die zich in hun domein stellen. DISCAI werkt ook samen met KPMG die geïnteresseerde B2B-partijen zal aantrekken en de implementatie van de technologie in verschillende landen zal ondersteunen.

KBC gaf begin 2021 al aan dat het overwoog om eigen technologie, onder meer voor controle op witwassen, ook toegankelijk te maken voor andere bedrijven en organisaties. Dergelijke ‘Bankinsurance as a service’ ligt immers volledig in de lijn van de KBC-strategie om verder te gaan dan het gekende bankverzekeringsaanbod.

Vanuit die optiek brengt KBC Groep de in eigen huis ontwikkelde AI-oplossingen nu onder in een aparte vennootschap, DISCAI, die deze toepassingen geleidelijk op de markt zal brengen. Daarnaast zal DISCAI de datamodellen trainen op basis van gegevensbestanden die de klant ter beschikking stelt en dit volgens strikte dataprivacystandaarden.

Het AI-team van KBC telt momenteel al meer dan 100 medewerkers en ontwikkelde de afgelopen jaren, samen met experten uit de interne business- en IT-afdelingen, technologieën en toepassingen die breder inzetbaar zijn dan de financiële sector.

DISCAI zal in eerste instantie een innovatieve en performante AI-gebaseerde oplossing aanbieden voor nauwgezette controle op witwassen (Know Your Transaction in het kader van de antiwitwasregelgeving). Deze oplossing werd de voorbije jaren uitgebreid getest bij KBC in België en werd nadien gevalideerd in samenwerking met een gerenommeerde externe organisatie.

DISCAI werkt samen met KPMG België om geïnteresseerde B2B-partijen aan te trekken en de implementatie van de technologie binnen het wereldwijde netwerk van KPMG-kantoren te ondersteunen. In de beginfase ligt de focus op partijen in de geografische nabijheid van KBC Groep en op de integratie van de oplossing bij deze partijen.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, is verheugd met de oprichting van DISCAI: “Binnen KBC hebben we in de voorbije jaren een belangrijke expertise opgebouwd op het vlak van artificiële intelligentie. Meer dan honderd gespecialiseerde medewerkers zijn dagelijks bezig met het ontsluiten van het gigantische potentieel dat deze technologie inhoudt. Ik ben ervan overtuigd dat de know-how die we samenbrengen in DISCAI heel wat bedrijven en organisaties in diverse sectoren zal kunnen bijstaan in hun zoektocht naar performante en innovatieve oplossingen voor de technologische en regelgevende uitdagingen die zich in hun domein stellen.”

Harry Van Donink, CEO van KPMG België, lichtte het partnership toe: “Als trotse implementatiepartner van KBC zullen we gezamenlijk onze expertise in technologie, bankieren en ons internationaal netwerk inzetten. Net als KBC omarmt KPMG innovaties in technologie om de bedrijfsprestaties en -efficiëntie te verbeteren. Deze alliantie is ook een strategische stap die het vertrouwen in onze diensten en ons marktleiderschap in fintech en technologie verstevigt.'

David Hicks, Global Financial Crime Transformation Lead, KPMG International voegt hieraan toe: "Dit is echt een spannend initiatief in de strijd tegen financiële criminaliteit. Door de toonaangevende expertise van KPMG te combineren met innovatieve technologische oplossingen en deze te integreren in ons netwerk van 145 landen, kunnen we ons wereldwijde bereik vergroten om de technologie van KBC en DISCAI naar onze klanten over de hele wereld te brengen. Ik ben trots en enthousiast om deze alliantie tot leven te zien komen.”

DISCAI ging vandaag van start met Fabrice Deprez als CEO en een gespecialiseerd team van experten in artificiële intelligentie, data-analyse, data engineering en bankzaken. Fabrice is een drietalige 48-jarige Belgische handelsingenieur die tot bij zijn aanstelling bij DISCAI gedelegeerd bestuurder was van het Belgische IT-consultancybedrijf LACO, dat gespecialiseerd is in data-intelligentie. Voorheen vervulde hij consultancy- en managementfuncties bij Accenture, Deloitte, IBS en CSC.

Fabrice Deprez vatte de oplossing van DISCAI als volgt samen: "De strijd tegen het witwassen van geld is een wereldwijde uitdaging voor financiële instellingen. Financiële instellingen zijn door de regelgeving verplicht om verdacht gedrag in verband met het witwassen van geld te melden en er zijn aanzienlijke boetes verbonden aan niet-naleving. De huidige aanpak, gebaseerd op ‘legacy rule based’ oplossingen, vereist veel manuele controle en mist een groot aantal witwasgevallen. DISCAI biedt nu een innovatieve en performante oplossing op basis van AI die het witwassen van geld op de voet volgt. Ze werd uitvoerig getest in België en binnen de entiteiten van de KBC-groep en blijkt veel doeltreffender te zijn in het opsporen van witwasgevallen en in het betrappen van meer potentiële witwassers, wat een eerlijke samenleving ten goede zal komen".

In de Raad van Bestuur van DISCAI zullen Johan Thijs (CEO KBC Groep), Erik Luts (Chief Innovation Officer KBC Groep), Willem Hueting (Algemeen Directeur Shared Service & Operations KBC Groep) en Barak Chizi (Algemeen Directeur, Chief Data and Analytics Officer KBC Groep) zetelen.





