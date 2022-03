RAMSAY SANTE : offre publique pour l'acquisition de GHP Specialty Care - 7 mars 2022

English French

Communiqué de presse

Paris, 7 mars, 2022

Ramsay Santé poursuit son développement dans les pays nordiques et annonce une offre publique en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care

Ramsay Santé, au travers de sa filiale suédoise Capio Group Services AB ("Capio"), a annoncé une offre publique recommandée en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care AB ("GHP"), un fournisseur suédois de soins de santé spécialisés coté au Nasdaq de Stockholm.

Cette acquisition permettra de compléter la couverture géographique du Groupe en Suède et au Danemark, d’étendre l’offre de soins et d’accélérer le développement de solutions digitales pour fluidifier les parcours patients, conformément à la stratégie du G roupe.





L'offre - qui valorise la totalité du capital social de GHP à environ 228 millions d'euros1 - a été recommandée à l'unanimité par le comité d’offre de GHP et est soutenue par des engagements d'actionnaires représentant environ 51,4% du capital social et des droits de vote de GHP.





Capio, filiale à 100 % de Ramsay Santé, a annoncé aujourd'hui une offre publique d’achat visant les actions de GHP, cotées au Nasdaq de Stockholm (l'"Offre").

GHP est un prestataire de soins de santé international qui gère 24 cliniques spécialisées dans un certain nombre de domaines de soins incluant l’orthopédie de la colonne vertébrale, la gastro-entérologie, la chirurgie et l’arythmie. Ensemble, Capio et GHP fourniront des services couvrant huit des dix principaux groupes de pathologies en Suède.

Pascal Roché, DG du groupe Ramsay Santé, commente :

" Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie européenne de Ramsay Santé, présent dans les pays nordiques depuis l'acquisition de Capio en 2018. Le rapprochement avec GHP Specialty Care va permettre au Groupe d'accroître sa présence dans la région et de consolider ses positions en offrant une couverture géographique complémentaire à celle des activités déjà détenues en Suède et au Danemark et va offrir de solides synergies. "

Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de GHP s'est élevé à environ 137 millions d’euros2 avec un EBITDA d'environ 18 millions d’euros3.. GHP emploie 765 ETP.

Cette acquisition viendrait compléter l’empreinte géographique du Groupe, élargirait l’offre de soins et renforcerait la digitalisation des parcours patients afin d’améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficacité de l’offre de soins de santé dans les pays nordiques. Le rapprochement de GHP et Capio permettrait également, en s’appuyant sur le réseau national de centres de soins primaires en Suède et au Danemark, de renforcer l'offre en matière de soins de santé spécialisés au Danemark grâce à l'hôpital de GHP dans la région de Copenhague.

L'Offre - qui valorise l'intégralité du capital social émis de GHP à environ 228 millions d’euros 4- a été recommandée à l'unanimité par le comité d'offre de GHP. Capio a reçu des engagements d'accepter l'offre ou de vendre indirectement des actions de la part d'actionnaires directs et indirects représentant au total approximativement 51,4% du capital social et des droits de vote de GHP.

La réalisation de l'offre est conditionnée, entre autres, à l’acquisition par Capio d'actions de GHP représentant plus de 90% (sur une base entièrement diluée) ainsi qu’à la réception de toutes les autorisations, approbations et décisions réglementaires, gouvernementales ou similaires requises, y compris de la part des autorités de la concurrence.

La période d'acceptation de l'Offre devrait commencer le ou autour du 24 mars 2022 et expirer le ou autour du 22 avril 2022. Pour toute information relative à l'Offre, les actionnaires de GHP doivent se référer à l'annonce officielle publiée en suédois et en anglais par Capio (www.healthcare-nordic.com/en). Un document d'offre sera rendu public par Capio peu avant le début de la période d'acceptation.

L'Offre de Capio n'est pas faite, directement ou indirectement, dans certaines juridictions et est soumise à certaines restrictions. Veuillez consulter l'annonce de l'Offre publiée par Capio, disponible à l'adresse suivante (www.healthcare-nordic.com/en). En conséquence, ce communiqué de presse n'est pas envoyé et ne doit pas être distribué dans ces juridictions.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du patient.

1 Sur la base de 70 256 949 actions émises par GHP et d'un taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars 2022.

2 Sur la base d'un taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars 2022.

3 Sur la base d'un taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars 2022.

4 Sur la base de 70 256 949 actions émises de GHP et d'un taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars 2022.

