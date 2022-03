CREDIT AGRICOLE SA : Point sur la situation financière de Crédit Agricole S.A. en Ukraine et en Russie

French English

Point sur la situation financière de Crédit Agricole S.A. en Ukraine et en Russie



Dans la situation de guerre affectant l’Ukraine et de la crise avec la Russie, le Groupe Crédit Agricole entend être transparent sur ses expositions dans ces deux pays.

Localement, les activités du Groupe en Ukraine et en Russie s’exercent respectivement au travers de deux filiales détenues à 100% : la banque de proximité à l’international Crédit Agricole Ukraine et la filiale de Crédit Agricole CIB, CACIB AO, en Russie. Les activités de Crédit Agricole Ukraine et Crédit Agricole CIB AO ont représenté en 2021 les contributions suivantes :

Localisation géographique Produit net bancaire hors éliminations intragroupes



(en millions d’euros) Effectifs moyens







(en équivalent temps plein) Résultat avant impôts



(en millions d’euros) Ukraine 125 2 286 58 Russie 22 168 5

Les expositions totales (on-shore et off-shore) de Crédit Agricole S.A. dans ces deux pays représentent environ 0,6% des engagements commerciaux totaux au 31 décembre 2021.

Ukraine :

Les engagements commerciaux1 pour l’Ukraine s’élèvent à eq. 1,5 milliard d’euros au 31 décembre 2021, soit environ 0,15% des engagements commerciaux de Crédit Agricole S.A. Ils sont portés par Crédit Agricole Ukraine en quasi-totalité et financés localement ; Crédit Agricole Ukraine est prêteur net de trésorerie à court terme au 31 décembre 2021 auprès de Crédit Agricole S.A. Les fonds propres de Crédit Agricole Ukraine s’élèvent à eq. 226 millions d’euros au 31 décembre 20212.

Russie :

Les engagements commerciaux3 pour la Russie représentent, au 31 décembre 2021, environ 0,45% des engagements commerciaux de Crédit Agricole S.A.4.

Les expositions portées par la filiale CACIB AO atteignent eq. 540 millions d’euros; l’ensemble du portefeuille de crédit est refinancé localement ; les fonds propres de la filiale s’élèvent à environ eq. 150 millions d’euros dont 80 millions d’euros en capital et 70 millions d’euros en dette subordonnée. L’essentiel de l’actif se compose de prêts à des entreprises locales, très majoritairement en roubles, dont 1/3 couvert par des garanties des multinationales parentes5 et d’une exposition sur le souverain correspondant aux excédents de liquidité de la filiale placés à court terme auprès de la Banque Centrale de Russie dans le cadre de ses obligations réglementaires en terme de liquidité et de ratios.

Les expositions portées par les autres entités de CACIB, dites offshore, se décomposent entre une part inscrite au bilan et une part hors bilan.

La part offshore inscrite au bilan est de eq. 2,9 milliards d’euros 6 au 31 décembre 2021. Ce portefeuille est réparti sur une quinzaine de grandes entreprises russes, notamment productrices et exportatrices de matières premières, leaders sur leur marché dans des secteurs économiques clés pour leur pays. La répartition sectorielle est la suivante : 52% industrie lourde (minier, sidérurgie, engrais), 36% énergie (gaz et pétrole), 6% autres transports, 4% maritime et 2% aéronautique. Sa qualité est éprouvée : 96% du portefeuille est noté investment grade dans l’échelle de notation interne à fin décembre 2021. Il s’agit principalement de financement corporate pour 62%, de négoce transactionnel pour 25% et de financement d’actifs (aéronautique, projet, maritime) pour le solde. Le portefeuille est libellé à 56% en USD, 38% en EUR, et 6% en CHF.

au 31 décembre 2021. Ce portefeuille est réparti sur une quinzaine de grandes entreprises russes, notamment productrices et exportatrices de matières premières, leaders sur leur marché dans des secteurs économiques clés pour leur pays. La répartition sectorielle est la suivante : 52% industrie lourde (minier, sidérurgie, engrais), 36% énergie (gaz et pétrole), 6% autres transports, 4% maritime et 2% aéronautique. Sa qualité est éprouvée : 96% du portefeuille est noté investment grade dans l’échelle de notation interne à fin décembre 2021. Il s’agit principalement de financement corporate pour 62%, de négoce transactionnel pour 25% et de financement d’actifs (aéronautique, projet, maritime) pour le solde. Le portefeuille est libellé à 56% en USD, 38% en EUR, et 6% en CHF. La part offshore inscrite en hors-bilan est d’environ eq. 1,5 milliard d’euros au 31 décembre 2021. Elle correspond principalement à l’activité de trade finance à court terme (notamment crédits documentaires et garanties financières) et, dans une moindre mesure, aux facilités de crédit confirmées non utilisées.

Le risque de variation lié aux opérations de dérivés est limité et s’élève à 60 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Enfin, il n’y a plus de nouveau financement consenti à des contreparties russes depuis le début du conflit.

Au global, ces expositions, d’un montant total limité et d’une excellente qualité, font l’objet d’un suivi rapproché.

L’évaluation de la situation n’a aucun impact sur la proposition de dividende au titre de l’année 2021 qui sera soumise à l’Assemblée Générale du 24 mai 2022. Il est par ailleurs rappelé que le ratio CET1 du Groupe Crédit Agricole et celui de Crédit Agricole S.A. s’élèvent à 17,5% et 11,9% respectivement au 31 décembre 2021 (soit respectivement 102,7 milliards d’euros et 44,9 milliards d’euros).

1 Bilan et hors-bilan, hors expositions sur la dette souveraine au bilan de CA Ukraine, à hauteur de 0,3 milliard d’euros au 31 décembre 2021

2 Dont 201 millions d’euros de capital et 25 millions d’euros de dette subordonnée, proforma de la distribution de dividende d’un montant de 16 millions d’euros payé le 23 février 2022

3 Bilan et hors-bilan, pas d’exposition sur la dette souveraine russe au 31 décembre 2021

4 Hors expositions russes de Indosuez Wealth Management qui représentent actuellement environ 250 millions d’euros

5 Couvrant le risque politique Russie

6 Partie utilisée des facilités de crédit, nette des garanties Agences de Crédit Export, hors risque de variation

