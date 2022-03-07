Athenex 將在 2022 年 3 月 15 日為 2021 年第四季度及該年全年度提供企業及財務更新

紐約水牛城, March 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex (NASDAQ: ATNX) 是一家致力於研究、開發和商業化治療癌症和相關疾病新療法的的全球生物製藥公司。今天宣佈將在 2022 年 3 月 15 日（星期二）的市場開放前，發表 2021 年第四季度及該年全年度的企業及財務更新。Athenex 的管理團隊將於上午 8:00 時舉行電話會議和聲音網絡直播。（東部時間）。



如欲參與電話會議，請在電話會議開始前十五分鐘致電國內或國際號碼：

國內：(877) 407-0784

國際：(201) 689-8560

密碼： 13726462

現場電話會議和重播也可以透過這裡的聲音網絡取得，亦可透過公司網站中「投資者關係」頁面的「活動與演講」網頁 http://ir.athenex.com/取得。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑及 (3) 細胞療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

｜電郵：danlang@athenex.com

Caileigh Dougherty

Athenex, Inc.

｜電郵：cdougherty@athenex.com