Équité Association forme un partenariat avec Shift Technology pour créer une plateforme nationale de détection de la fraude

La nouvelle plateforme avant-gardiste d’analytique et de mesures de prévention de la fraude d’Équité Association, élaborée en collaboration avec Shift Technologie, utilisera l’intelligence artificielle (IA) pour servir les sociétés de l’assurance de dommages au Canada.

Le partenariat entre Équité et Shift permettra de créer une plateforme d’analyse de la fraude de pointe utilisant l’IA pour détecter et prévenir la fraude à l’assurance au sein d’un consortium une première dans l’environnement canadien des sociétés de l’assurance de dommages.

TORONTO , 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équité Association s’associe à Shift Technology pour créer un système national de détection de la fraude utilisant l’intelligence artificielle (IA), une première pour les assureurs de l’assurance de dommages (IARD) et les canadiens qui en dépendent.



La fraude à l’assurance, dont le coût est estimé à 2,3 milliards de dollars par année au Canada, est un problème grave,de plus en plus courant et renforcé par la technologie. Équité met tout en œuvre pour détecter et prévenir le crime d’assurance afin de soutenir tous les assureurs au Canada, en ayant recours à des analyses avancées, à des pratiques exemplaires d’analyse de renseignements et à des enquêtes coordonnées. Le partenariat entre Équité et Shift permettra de mettre en place la première plateforme assurance IARD nationale canadienne utilisant l’IA pour détecter et prévenir la fraude à l’assurance au sein d’un consortium dans un environnement où la technologie et la fraude évoluent plus rapidement que jamais.

« Les partenariats efficaces et les approches novatrices sont essentiels à la lutte contre la fraude, afin de créer plus de valeur pour nos membres et d’accomplir notre mission de protéger les Canadiens », a déclaré Terri O’Brien, présidente et chef de la direction d’Équité Association. « La collaboration est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons choisi la bonne technologie en fonction de l’objectif, en nous appuyant sur l’expertise que Shift a acquise auprès de consortiums dans dix pays à l’échelle mondiale, et ils ont fait leurs preuves en matière de mise à l’échelle sur un territoire vaste et diversifié. »

En misant sur les réussites antérieures de Shift, modélisées pour des consortiums d’assurance nationaux en vue de détecter et de prévenir le crime d’assurance, Équité pourra détecter les activités suspectes en temps réel pour épauler sa propre équipe d’enquête hautement respectée, de même que les assureurs et partenaires du pays.

« Le pouvoir du partage de données au cœur de l’approche qui accélère et facilite l’identification des criminels et des activités criminelles », a ajouté Mme O’Brien. « Nous prouvons protéger les Canadiens honnêtes et travailleurs et nos membres en utilisant l’IA pour évoluer avec les tendances changeantes de la fraude ».

Jeremy Jawish, PDG de Shift Technology, se réjouit du partenariat avec Équité. « Le vieil adage ‘l’union fait la force’ ne pourrait être plus vrai, car il s’applique directement à la mission d’Équité. Atténuer l’impact de la fraude à l’assurance à l’échelle nationale profite aux assureurs et à leurs clients partout au Canada. Nous sommes fiers de soutenir cette mission. »

Shift Technology fournit aux assureurs du monde entier des solutions de détection de la fraude et d’automatisation des réclamations fondées sur l’IA. L’entreprise a fait ses preuves dans la mise en œuvre d’initiatives de lutte contre la fraude dans l’ensemble de l’industrie, en travaillant avec plus de cent assureurs dans le monde, entre autres, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, à Hong Kong et à Singapour.

Pour de plus amples renseignements au sujet d’Équité Association, parcourez le site https://www.equiteassociation.com/

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions de Shift Technology fondées sur l’IA pour l’industrie de l’assurance, parcourez le site https://www.shift-technology.com/fr/ .

Équité Association

Une nouvelle société, Équité Association a été créée par l’industrie de l’assurance pour intégrer les activités d’analyse de données entre assureurs et les services d’enquête dans un effort centralisé de lutte contre la fraude à l’assurance. Équité est une société du 21e siècle fonctionnant comme organisme à but non lucratif indépendant afin d’étendre la portée et l’impact des équipes fondatrices tout en augmentant la capacité en matière de données, de technologies et d’enquêtes pour servir de point central dans la lutte contre le crime d’assurance visant tous les assureurs au Canada. Équité cherche à offrir une norme mondiale pour lutter avec succès contre le crime d’assurance. Nous offrons nos services à toutes les sociétés d’assurance. Ces sociétés ont accès à des solutions de prévention de la fraude et d’enquêtes, ainsi qu’à un centre de partage de renseignements entre assureurs. En utilisant les produits et services d’Équité, les assureurs s’engagent à réduire le crime au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l’exploitation. Pour en savoir plus, consultez le site https://fr.equiteassociation.com/.

À propos de Shift Technology

Shift Technology fournit les seules solutions d’automatisation et d’optimisation des décisions basées sur l’IA créées spécialement pour l’industrie mondiale de l’assurance. En gérant les processus essentiels à la gestion du cycle de vie des polices d’assurance, le produit Shift Insurance Suite permet aux assureurs d’accélérer et d’améliorer les prises de décision et le règlement des sinistres. Jusqu’à présent, Shift a analysé des milliards d’opérations d’assurance et a reçu le prix Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership de Frost & Sullivan en 2020. Pour tout complément d’information, visitez https://www.shift-technology.com/fr/.