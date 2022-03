VOLTAXPLORE INC., UNE COENTREPRISE ENTRE NANOXPLORE ET MARTINREA, ANNONCE LA MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION DE DÉMONSTRATION ET DE L’ÉVÉNEMENT “BATTERY DAY” POUR LES INVESTISSEURS QUI AURA LIEU LE 5 AVRIL

TORONTO et MONTRÉAL, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- VoltaXplore Inc., une coentreprise détenue à part égale entre Martinrea International Inc. (TSX : MRE) et NanoXplore Inc. (TSX : GRA) visant à commercialiser la production de batteries Li-Ion améliorées au graphène pour le marché des véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui la mise en service de son installation de démonstration de 1 MWh à Montréal, au Québec. L'usine produit des batteries, qui sont en cours d'optimisation. La société s'attend à ce que les batteries améliorées au graphène présentent plusieurs avantages par rapport aux produits existants sur le marché aujourd'hui, tels qu'une plus grande capacité, une durée de vie accrue de la batterie, des vitesses de charge plus rapides et une sécurité améliorée. Des tests visant à valider ces bénéfices sont en cours, avec des résultats encourageants à ce jour.



VoltaXplore organisera le ‘’Battery Day’’ le 5 avril 2022 à Montréal. Lors de cet événement, les investisseurs pourront voir l'installation de démonstration de VoltaXplore, y compris ses équipements et ses processus de production, et fournira l'occasion d’avoir des discussions techniques ainsi que des présentations avec des représentants de VoltaXplore, y compris la haute direction.

“VoltaXplore fait de grands progrès et est sur la bonne voie pour atteindre les jalons attendus”, a déclaré Pat D'Eramo, président du conseil de VoltaXplore et président et chef de la direction de Martinrea. "Nous restons enthousiastes à l'idée de cette entreprise, car nous pensons que les batteries améliorées au graphène ont le potentiel d'être une technologie différenciée qui pourrait grandement contribuer à résoudre les problèmes d'autonomie et de sécurité qui empêchent actuellement l'adoption à plus grande échelle des véhicules électriques. Du point de vue de Martinrea, combiner nos technologies d'allégement avancées avec des batteries améliorées au graphène est un grand pas en avant dans l'espace des véhicules électriques.”

“Je suis ravi que nous ayons rejoint un petit groupe d'entreprises en Amérique du Nord qui produisent des batteries Li-ion”, a déclaré Soroush Nazarpour, chef de la direction de VoltaXplore et NanoXplore. “Notre objectif est d'intégrer la chaîne d'approvisionnement des batteries en Amérique du Nord, ce qui présente un grand intérêt pour les clients des batteries. Maintenant que l'installation est mise en service dans les délais et dans les limites du budget avec des résultats de performance de batterie satisfaisants, nous allons de l'avant pour optimiser la conception de notre batterie pour le marché des véhicules électriques grâce à des tests avec les clients.”

À propos de VoltaXplore

VoltaXplore est une coentreprise détenue à part égale entre Martinrea International Inc. et NanoXplore Inc. visant à commercialiser et à développer des batteries li-Ion enrichies de graphène pour le marché des véhicules électriques. VoltaXplore a été créé le 15 avril 2021. Veuillez visiter www.voltaxplore.com .

À propos de Martinrea International Inc.

Martinrea est un fournisseur automobile diversifié et mondial engagé dans la conception, le développement et la fabrication de structures légères ainsi que de systèmes de propulsion hautement sophistiqués et à valeur ajoutée. Martinrea exerce ses activités dans 57 sites au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Slovaquie, en Espagne, en Chine, en Afrique du Sud et au Japon. La vision de Martinrea est d’améliorer la vie en étant le meilleur fournisseur possible pour les produits que nous fabriquons et les services que nous fournissons. Pour plus d’informations sur Martinrea, veuillez visiter www.martinrea.com . Suivez Martinrea sur Twitter et Facebook .

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.nanoxplore.ca .

