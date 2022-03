Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S mandag den 21. marts 2022 kl. 8.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205 i Lyngby.

March 07, 2022 08:57 ET | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Lyngby, DENMARK