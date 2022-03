Cartier fait l’acquisition de propriétés à redevance de Globex appartenant à O3

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Ressources Cartier Inc (ECR-TSXV), a signé une lettre d’intention (LOI) afin d’acquérir la propriété East Cadillac dans le canton de Vauquelin, Québec, à l’est de Val-d’Or appartenant à O3 Mining.



La propriété East Cadillac totalise 29 754 hectares en y incluant la propriété originale Mine Chimo de Cartier qui comprend une ressource indiquée de 684 000 oz Au et une ressource inférée de 1 358 000 oz Au (Référence: communiqué de presse de Cartier 7 mai, 2021 : NI 43-101 Technical Report and Mineral Resources Estimate Update for the Chimo Project, Québec, Canada, by Christine Beausoleil, P. Geo. and Claude Savard P. Geo., InnovExplo Inc., May 6, 2021.).

À l’intérieur de l’imposante propriété East Cadillac, il y a 54 titres miniers qui correspondent aux propriétés Nordeau Est et Ouest ainsi qu’aux titres miniers de Bateman, totalisant 1 454 hectares pour lesquels Globex détient une redevance brute des métaux (GMR) de 3% (voir carte plus bas). Un rapport datant de 2019 intitulé: Technical Report and Mineral Resource Estimate, East Cadillac Gold Project, Val-d’Or, Quebec, NTS 32C03, 31N14, prepared for Chalice Gold Mines Limited par MRB & Associates de Val-d’Or, Quebec, daté du 30 avril, 2019 (amendé le 30 juin, 2019) par John Langton, P.Geo. et Vincent Jourdain, P. Geo. présente une ressource indiquée de 226 000 t à une teneur de 4,19 g/t Au et une ressource inférée de 1 271 900 t à une teneur de 4,14 g/t Au.

En plus de la ressource citée ci-haut, la propriété compte plusieurs secteurs indiquant des minéralisés en or intersectés en forage.

Globex est heureuse de la démarche de Cartier visant à consolider le potentiel aurifère du secteur et est impatiente de voir les projets d’exploration futurs de Cartier sur les actifs aurifères en redevance de Globex.

Par ailleurs, Globex a reçu le premier paiement de 100 000 $ de la part d’Infini Resources Pty Ltd (Fleur de Lys Exploration Corp.) constituant le paiement initial en vue d’acquérir la propriété d’uranium des Herbiers de Globex située au Québec.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

