La nouvelle campagne de Mobile Klinik dévoile une marque remise à neuf et un leadership renforcé en tant que destination tout-en-un pour les besoins en téléphonie mobile au Canada

TORONTO, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Mobile Klinik, chef de file en matière de réparation professionnelle, de remise à neuf et de revente de téléphones intelligents et de tablettes, a lancé une nouvelle campagne pour présenter sa nouvelle apparence, une expérience en magasin revitalisée, et également des offres pour les nouveaux clients afin de renforcer sa position singulière de chef de file de la réparation et de guichet unique pour solutions mobiles de haute qualité, de confiance, abordables et durables.



Mobile Klinik récompensera ceux qui décideront de prolonger la vie de leur téléphone intelligent avec des offres qui font du bien à leur portefeuille et à la planète. Pour célébrer le lancement de sa nouvelle campagne créative, Mobile Klinik présente actuellement un nouveau crédit de durabilité qui offre la possibilité d’économiser 5 $ par mois sur leur forfait cellulaire lorsqu’ils mettent en service un appareil réparé ou remis en marché certifié en magasin. Mobile Klinik leur propose aussi un rabais de 100 $ sur les appareils réparés ou remis en marché certifiés en magasin pour les encourager à prolonger la durée de vie de leurs appareils et éviter qu’ils finissent dans un site d’enfouissement. Qui plus est, avec plus de 100 sites au pays, les gens peuvent retourner ou vendre leurs appareils en magasin, et choisir parmi un large éventail d’appareils remis en marché certifiés des plus grandes marques de téléphones comme Apple, Samsung ou Google.

« Les inquiétudes grandissantes concernant les déchets électroniques et les nombreuses pressions financières ressenties par la population dans l’environnement économique actuel font que l’offre unique de Mobile Klinik répond aux problèmes réels et croissants des consommateurs, a affirmé Tim McGuire, président et chef de la direction de Mobile Klinik. Nous savons que de plus en plus de gens cherchent des options d’appareils meilleures pour la planète et pour leur portefeuille. Grâce à nos options d’appareils et de réparation, les nouveaux crédits de durabilité et l’expérience en magasin revitalisée, nous sommes en mesure d’offrir aux consommateurs des solutions simples, plus abordables et pratiques pour qu’ils puissent faire des choix dont ils seront fiers. À Mobile Klinik, nous n’avons jamais été aussi confiants quant à notre capacité à aider les Canadiens lorsque la vie laisse ses marques sur leur téléphone. »

Dans le cadre de la relance de sa marque, Mobile Klinik a repensé et fait évoluer l’expérience en magasin dans plus de 40 sites à travers le pays, avec des magasins supplémentaires qui seront actualisés d'ici la fin juin. Les magasins améliorés proposent un environnement plus moderne et accueillant qui reflète fidèlement la marque innovante et tournée vers l’avenir, tout en répondant à la demande croissante des consommateurs d’achat, de vente, de réparation et d’appareil mobiles connectés plus abordables et durables. Ces mises à jour témoignent de la croissance et du succès continus du modèle d’affaires de Mobile Klinik au pays.

« Cette relance de la marque confirme notre position de chef de file sur le marché dans la catégorie des services et du marché secondaire pour les appareils mobiles, ainsi que notre engagement à offrir les options de téléphonie les plus durables et abordables, a continué M. McGuire. Selon un sondage que nous avons commandé auprès de Angus Reid l’année dernière, malgré le fait que 41 pour cent de la population canadienne contemplent l’appareil remis en marché certifié et 76 pour cent la réparation, plus des trois quarts de celle-ci achètent quand même un téléphone neuf au moins tous les trois ans. Avec cette relance de la marque, nous sommes heureux d’accueillir les consommateurs qui souhaitent acheter des téléphones, accessoires, appareils réparés et programmes de protection de haute qualité et de confiance, ainsi que des forfaits accessibles de fournisseurs de services mobiles de premier plan. Pour toutes les personnes cherchant à vendre leur ancien téléphone ou à l’échanger pour un téléphone plus récent, Mobile Klinik offre la meilleure valeur du marché canadien. »

À Mobile Klinik, les clients peuvent acheter facilement leurs appareils mobiles en ligne ou en magasin, faire réparer leurs téléphones en se présentant en personne, en les envoyant par voie postale, ou sur place en accédant à une unité de réparation mobile Mobile Klinik, et échanger ou vendre leurs appareils, ou bien connecter leurs appareils réparés ou appareils remis en marché certifiés sur les sites de Mobile Klinik, d’un océan à l’autre. Pour plus d’informations et pour trouver le magasin Mobile Klinik le plus proche de chez vous, n’hésitez pas à vous rendre sur mobileklinik.ca.

À propos de Mobile Klinik

Fondée en 2015, Mobile Klinik est le chef de file canadien en matière de réparation professionnelle, de remise à neuf et de revente de téléphones intelligents et de tablettes et compte plus de 100 magasins d’un océan à l’autre, des unités de réparation sur place dans plus de 100 marchés au Canada et une boutique en ligne. Avec plus de 500 membres qui composent nos équipes dans tout le pays, nous nous engageons à fournir aux entreprises et aux consommateurs canadiens des options flexibles et abordables pour réparer, acheter, vendre, protéger et connecter leurs appareils mobiles. Pour en savoir plus sur Mobile Klinik, visitez www.mobileklinik.ca ou suivez-nous sur Twitter et sur Instagram (@MobileKlinik).

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de Mobile Klinik

stephanie.dussault@mobileklinik.ca